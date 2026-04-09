Palpite Santos x Grêmio - Brasileirão Série A - 01/10/2025

Confira os nossos palpites para Santos x Grêmio para o confronto em Santos, nesta quarta (1), às 21h30, pelo Brasileirão.

Melhores palpites de apostas para Santos x Grêmio

Ambos marcam (SIM), com odds de 1.95 na bet365;

Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.15 na bet365;

Menos de 10 escanteios, com odds de 2.10 na bet365.

Em jogo duro, o Santos e Grêmio devem empatar em 2 a 2.

Nossa análise: momento das equipes

Santos e Grêmio chegam de resultados distintos, mas com a mesma necessidade de pontuar para seguirem firmes no campeonato.

O jogo será mais uma oportunidade para o Peixe se recuperar em casa e para o Tricolor mostrar evolução após reencontrar vitórias.

O Santos empatou por 2 a 2 com o RB Bragantino fora de casa e mostrou poder de reação, mas ainda sofre com os problemas defensivos que marcam sua temporada.

Jogando na Vila Belmiro, o Peixe quer usar a força de sua torcida para conquistar três pontos que podem ser vitais na luta contra a instabilidade.

Do outro lado, o Grêmio chega motivado pela vitória por 3 a 1 sobre o Vitória em Porto Alegre. O resultado deu moral ao time de Renato Gaúcho, que vinha oscilando e precisava de confiança para encarar uma sequência dura no Brasileirão.

A equipe busca embalar para se aproximar novamente da parte de cima da tabela.

Prováveis escalações de Santos x Grêmio

Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinicius (Mayke), Alexis Duarte, Luan Peres e Escobar, João Schmidt, Zé Rafael e Rollheiser, Barreal, Guilherme e Lautaro Díaz.

Grêmio: Tiago Volpi, Marcos Rocha, Gustavo Martins (Noriega), Kannnemann e Marlon; Dodi, Arthur, Pavon, Edenilson e Willian, André Henrique.

Gols para os dois lados no confronto

O duelo entre Santos e Grêmio tem características que favorecem um placar com gols de ambos.

O Peixe, jogando em casa, costuma ser agressivo no setor ofensivo, principalmente quando precisa reagir após resultados ruins.

Zé Rafael, Rollheiser e Barreal têm sido nomes que criam boas oportunidades, ainda que a equipe sofra para manter a consistência defensiva.

Do outro lado, o Grêmio, mesmo vivendo altos e baixos, conta com um ataque perigoso, liderado por nomes experientes e jovens promissores que sabem explorar os espaços.

A fragilidade defensiva do Santos, somada à necessidade do Tricolor gaúcho de buscar pontos fora, aumenta a chance de um jogo aberto. Esse cenário torna bastante provável que as duas equipes balancem as redes.

Palpite 1 para Santos x Grêmio: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.95 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Santos x Grêmio nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo tende a ser controlado no placar

Apesar da expectativa de gols dos dois lados, o duelo entre Santos e Grêmio dificilmente deve se transformar em uma partida com placar elástico.

Os dois clubes vivem fases de reconstrução e ainda apresentam dificuldades para manter um ritmo intenso durante os 90 minutos.

O Santos, mesmo quando marca, costuma parar em falhas na criação, e o Grêmio não é conhecido por golear longe de seus domínios.

Além disso, ambos os times têm se caracterizado por jogos de placar baixo no Brasileirão, com dificuldades em transformar posse de bola em grandes chances de gol.

O equilíbrio natural entre equipes que estão próximas na tabela também reforça essa projeção. Por isso, um placar enxuto, dentro da média de até dois gols, é um cenário realista para o duelo.

Palpite 2 para Santos x Grêmio: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.15 na bet365.

Escanteios não devem ser protagonistas

Quando Santos e Grêmio se enfrentam, o estilo de jogo dos dois times tende a reduzir o volume de escanteios.

O Peixe concentra suas jogadas pelo meio, com triangulações rápidas e finalizações de fora da área, o que naturalmente gera menos lances de linha de fundo.

Já o Tricolor gaúcho aposta em contra-ataques e bolas longas para explorar erros do adversário, em vez de atacar constantemente pelos lados.

Essa combinação costuma resultar em números mais baixos no mercado de escanteios.

Nos últimos jogos de ambos, a média de cantos ficou abaixo de 10, reforçando a expectativa de equilíbrio.

Embora existam jogadores que podem cruzar bem, o padrão de criação das duas equipes aponta para uma partida em que os escanteios terão papel secundário.