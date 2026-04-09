Palpite Real Madrid x Osasuna - La Liga - 19/08/2025

O Real Madrid venceu seus últimos 20 confrontos competitivos contra o Osasuna, tornando-os os adversários ideais para que Los Blancos iniciem a nova campanha da La Liga. As equipes se enfrentam nesta terça-feira (19), às 16h.

Dicas de apostas para Real Madrid x Osasuna:

Real Madrid para marcar em ambos os tempos, com odds de 1.82 na Betano;

Real Madrid -2 (Handicap 3-Vias), com odds de 2.70 na Betano;

Gonzalo Garcia para marcar a qualquer momento, com odds de 1.90 na Betano.

O Real iniciará a nova campanha com uma vitória em casa por 3-0 sobre o Osasuna.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O Real Madrid receberá o Osasuna para dar início à temporada 2025/26 da La Liga. Os comandados de Xabi Alonso estão ansiosos para começar com força contra uma equipe que não perdem desde 2011.

Los Blancos iniciarão a nova campanha sem alguns jogadores, com Jude Bellingham e Endrick fora de ação. Além disso, o zagueiro central Antonio Rüdiger cumpre a última partida de sua suspensão de seis jogos da temporada passada.

Esta não é uma situação ideal, com Alonso ainda incerto sobre seu melhor XI inicial. No entanto, ainda há muito poder de fogo para enfrentar o Osasuna. O atacante formado localmente, Gonzalo Garcia, estará mais uma vez ansioso para causar impacto vindo do banco.

Já o Osasuna pode ficar sem os serviços de Iker Benito e Ruben Garcia, pois eles precisam passar por testes de aptidão física de última hora. O novo contratado, Rosier, provavelmente fará sua estreia na La Liga como titular na lateral pelos visitantes.

A principal ameaça ofensiva dos visitantes, Ante Budimir, será o jogador-chave para o Real ficar de olho na noite de terça-feira. Budimir marcou 21 gols na temporada passada, o que o colocou entre os principais artilheiros, como Kylian Mbappé e Robert Lewandowski.

Escalações esperadas para Real Madrid x Osasuna

Escalação esperada do Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militão, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Brahim, Vinícius, Mbappé;

Escalação esperada do Osasuna: Herrera; Catena, Rosier, Bretones, Boyomo; Torró, Oroz, Moncayola; Barja, Gómez, Budimir.

Los Blancos marcarão em ambos os tempos

O Real Madrid marcou primeiro em seus últimos oito confrontos competitivos contra o Osasuna. Eles também lideraram no intervalo em seus últimos cinco encontros. Isso sugere que Los Blancos marcarão primeiro nos primeiros 45 minutos.

Em seguida, eles aumentarão sua vantagem no segundo tempo. Eles têm muito poder de fogo para ampliar sua liderança, mesmo sem Jude Bellingham e Endrick. Assim, os gols são quase certos, já que o Real e Alonso estarão ansiosos para mostrar ao Barcelona que são fortes candidatos ao título.

Dica de aposta 1 para Real Madrid x Osasuna: Real Madrid para marcar em ambos os tempos, com odds de 1.82 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Real Madrid x Osasuna nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Apostas em uma margem de vitória de três gols para o Real

Los Blancos venceram por 4-0 em suas duas últimas partidas em casa no Bernabéu contra o Osasuna. É surpreendente que os mercados de apostas indiquem apenas 37% de probabilidade de o Real vencer por três ou mais gols na noite de terça-feira.

As odds do Real para vencer a partida diretamente são muito baixas para considerar. Portanto, apostar que eles vencerão por uma margem de três gols ou mais é uma escolha de valor para palpites em Real Madrid x Osasuna.

Dica de aposta 2 para Real Madrid x Osasuna: Real Madrid -2 (Handicap 3-Vias), com odds de 2.70 na Betano.

Garcia começará forte do banco

Gonzalo Garcia, um jovem jogador da academia do Real Madrid, teve uma ascensão notável ao estrelato neste verão na Copa do Mundo de Clubes. O jogador de 21 anos foi nomeado o artilheiro de toda a competição, tendo marcado quatro gols e dado uma assistência em seis jogos.

Embora Alonso provavelmente não comece com Garcia contra o Osasuna, ele está pronto para entrar em campo vindo do banco. É por isso que vale a pena apostar que ele marcará como substituto no segundo tempo contra um time do Osasuna cansado.