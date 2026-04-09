Palpite RB Bragantino x Fluminense - Brasileirão Série A - 23/08/2025

Confira os palpites RB Bragantino x Fluminense para o duelo em Bragança, neste sábado (23), às 16h, pelo Brasileirão.

Melhores palpites de apostas para RB Bragantino x Fluminense

Confira as melhores dicas de apostas e análises para RB Bragantino x Fluminense

Ambos marcam (SIM) na partida, com odds de 2.10 na bet365

Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.50 na bet365

Menos de 10.5 escanteios no jogo, com odds de 1.66 na bet365

Em jogo truncado, RB Bragantino e Fluminense devem empatar por 1 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

RB Bragantino e Fluminense abrem a disputa da 21ª rodada do Brasileirão, neste sábado (23), às 16h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

O Massa Bruta, eliminado das competições continentais, não entrou em campo no meio de semana. O Tricolor Carioca, por sua vez, venceu o América de Cali no Maracanã e avançou na Copa Sul-Americana com tranquilidade. Agora, as duas equipes retomam o foco no Brasileirão.

Em fase péssima, o RB Bragantino recebe o Fluminense. Nos últimos cinco jogos disputados, o time, que chegou a liderar o campeonato e agora ocupa a 9ª posição, tem cinco derrotas. Ao todo, são 27 pontos conquistados em 20 partidas. No último jogo, o Massa Bruta visitou o Ceará e perdeu por 1 a 0, no Castelão.

Para o Fluminense, a situação é de tranquilidade. Após a histórica campanha da equipe na Copa do Mundo de Clubes, o Tricolor demorou a se reencontrar na temporada, mas agora já soma três jogos sem derrotas no Brasileirão nos últimos cinco jogos disputados.

Em 8º, o Fluminense tem os mesmos 27 pontos do RB Bragantino, mas conta com dois jogos a menos na tabela de classificação. Em seu último jogo pelo Brasileirão, o Flu recebeu o Fortaleza e venceu por 2 a 1.

RB Bragantino e Fluminense já se enfrentaram em 21 oportunidades, com nove vitórias do Tricolor Carioca, seis empates e seis triunfos do Massa Bruta. No último encontro entre os dois, no Brasileirão desde ano, vitória do Fluminense por 2 a 1.

Prováveis escalações de RB Bragantino e Fluminense

RB Bragantino: Cleiton; Nathan, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Bruno Praxedes e Gabriel; Eric, Lucas Barbosa e Jhon Jhon; Sasha.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Ganso; Serna, Cano e Canobbio.

Gols podem valer recuperação no campeonato

Com dois ataques eficientes e defesas que ainda não transmitem tanta segurança, RB Bragantino e Fluminense prometem um duelo bastante movimentado. A proximidade na tabela dá ao confronto um peso extra, já que os dois clubes enxergam no jogo uma oportunidade de se consolidar entre os primeiros colocados e se recuperar na competição.

O Massa Bruta, empurrado pela torcida em casa, aposta na velocidade de seu setor ofensivo, enquanto o Tricolor tenta usar a experiência de seus principais nomes para buscar os três pontos.

Diante desse equilíbrio, a tendência é de uma partida aberta, com chances para ambos os lados.

Palpite 1: Ambos marcam na partida, com odds de 2.10 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre RB Bragantino x Fluminense nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ataques inspirados e defesas frágeis indicam jogo emocionante

Com jogadores decisivos nos dois lados, como Sasha e Jhon Jhon pelo RB Bragantino, e Cano e Canobbio pelo Fluminense, a expectativa é de um confronto animado e com muitos lances de ataque.

Esses atletas têm capacidade de resolver partidas em uma tarde inspirada, transformando chances em gols e desequilibrando o placar.

No entanto, as defesas não passam a mesma confiança: o Massa Bruta já sofreu 26 gols em 20 rodadas, enquanto o Tricolor Carioca foi vazado 24 vezes em apenas 18 jogos.

Diante desse cenário, o torcedor pode esperar um duelo aberto, com alta probabilidade de bolas na rede e com muita emoção durante os 90 minutos do confronto.

Palpite 2: Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.50 na bet365.

Escanteios na medida certa

Em um confronto que coloca frente a frente duas equipes conhecidas pela velocidade e intensidade ofensiva, a expectativa é de um jogo com bastante movimentação.

Tanto RB Bragantino quanto Fluminense têm a característica de buscar o ataque pelo meio, apostando em triangulações rápidas e infiltrações para criar chances de gol. Esse estilo de jogo naturalmente gera situações que podem resultar em escanteios, já que as defesas, pressionadas, costumam afastar bolas perigosas.

No entanto, não se deve esperar números exagerados nesse mercado. A tendência é de que os escanteios apareçam de forma constante ao longo da partida, mas dentro de uma média equilibrada e refletindo o estilo dos dois times: ofensivos, mas com ataques mais concentrados pelo centro do campo do que pelas laterais.