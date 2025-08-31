Palpite Rayo Vallecano x Barcelona - La Liga - 31/08/2025

Nosso especialista em apostas prevê que o Barça poderá perder pontos em um jogo emocionante, com muitos gols – incluindo um de Lamine Yamal.

Dicas de apostas para Rayo Vallecano x Barcelona:

Mais de 3,5 gols, com odds de 1.88 na Betano

Rayo Vallecano ou empate, com odds de 2.75 na Betano

Lamine Yamal marca a qualquer momento, com odds de 2.37 na Betano

Espera-se que o Rayo Vallecano empate em 2-2 contra o Barcelona.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Com seus três primeiros jogos fora de casa, o Barcelona precisa de apenas mais uma vitória para entrar na pausa internacional com um recorde perfeito.

Eles começaram a defesa do título com uma vitória confortável de 3-0 sobre o Mallorca, que tinha nove jogadores. Foi mais difícil no último fim de semana, pois tiveram que lutar para virar um 2-0 contra o recém-promovido Levante. O gol espetacular de Pedri iniciou a recuperação, mas precisaram de um gol contra nos acréscimos para garantir a vitória.

Este jogo é o desafio mais difícil até agora. O Rayo Vallecano tem uma vitória e uma derrota na La Liga, mas este será seu primeiro jogo em casa.

O time de Iñigo Pérez também jogou na Europa nas últimas duas semanas, tendo derrotado o Neman Grodno por 5-0 no agregado na Conference League.

Escalações esperadas para Rayo Vallecano x Barcelona

Escalação esperada do Rayo Vallecano: Batalla, Chavarría, Felipe, Lejeune, Ratiu, López, Ciss, A. García, Díaz, Palazón, De Frutos;

Escalação esperada do Barcelona: J. García, Balde, Cubarsi, Araújo, Koundé, Pedri, De Jong, Raphinha, Olmo, Yamal, Ferran.

Gols em abundância em mais um jogo do Barça

O Barcelona teve uma temporada 2024/25 de sucesso devido à sua disposição de correr riscos operando com uma linha alta. Enquanto marcaram incríveis 174 gols em todas as competições, sua defesa não foi perfeita. Na La Liga, 47% de seus jogos tiveram mais de 3,5 gols no total.

Hansi Flick não mostrou sinais de mudar sua abordagem nesta temporada. No último fim de semana, deixaram muito espaço atrás de sua linha defensiva novamente. Tendo perdido Iñigo Martínez, o jogador responsável por organizar a defesa, cronometrar o impedimento pode ser mais difícil este ano.

O Rayo espera tirar vantagem disso, então este jogo terá muitos gols. Os azarões começaram bem a temporada, pois marcaram três vezes em Girona. Embora falte um atacante forte, jogadores como Jorge de Frutos, Isi Palazón e Álvaro García causarão problemas para a defesa do Barça.

Palpite 1: Mais de 3,5 gols, com odds de 1.88 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Rayo Vallecano x Barcelona nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Catalães podem perder pontos em Vallecas novamente

Este jogo sempre foi esperado como o mais difícil dos três primeiros do Barcelona. Após serem promovidos sob Andoni Iraola em 2021, o Rayo tem sido uma ameaça aos gigantes catalães por muitos anos.

O clube madrilenho não perdeu nenhum dos seus primeiros cinco jogos contra o Barça após seu retorno à primeira divisão. Embora não tenham tido a mesma sorte contra o time de Flick na última temporada, ambos os jogos foram disputados. O Rayo só foi derrotado por um gol em cada ocasião.

Tendo novamente descansado a maioria de seus jogadores-chave na Europa na quinta-feira, há pouco risco de os jogadores do Rayo estarem cansados no domingo. Eles devem ser realmente competitivos neste confronto novamente e têm uma probabilidade implícita de 34,5% de obter um resultado positivo.

Palpite 2: Rayo Vallecano ou empate, com odds de 2.75 na Betano

Yamal pode marcar em um jogo de ida e volta

A jovem estrela do Barça, Lamine Yamal, já encontrou o fundo da rede nesta temporada. Ele marcou um gol característico contra o Mallorca na primeira rodada, cortando da direita e curvando a bola para o gol com o pé esquerdo.

O adolescente só marcou nove vezes na La Liga na última temporada. Embora isso não seja um retorno ruim para um jogador tão jovem, ele tem o talento para melhorar nesta temporada. Sua média de 8,5 chutes por jogo até agora sugere que esse é certamente seu objetivo.

O Rayo Vallecano provavelmente mostrará mais ambição do que Mallorca ou Levante. Assim, este tem potencial para ser um confronto aberto e de ida e volta. Yamal pode prosperar em tal jogo, e ele parece ter uma chance melhor de marcar do que a probabilidade implícita de 32,3% sugere.