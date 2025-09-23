Palpite Racing x Vélez Sarsfield - Copa Libertadores - 23/09/2025

Confira os palpites para Racing x Vélez Sarsfield para o confronto em Buenos Aires, nesta terça-feira (23), às 19h, pela Libertadores.
Melhores palpites de apostas para Racing x Vélez
Confira as melhores dicas de apostas e análises para Racing x Vélez Sarsfield
- Racing vence, com odds de 2.33 na KTO
- Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.43 na KTO
- Ambos marcam, com odds de 1.96 na KTO
Em jogo duro, o Racing deve vencer o Vélez por 2 a 1.
- Veja como se cadastrar usando o cupom KTO.
- Veja o ranking de sites de apostas com bônus disponíveis no Brasil.
- Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.
Nossa análise: momento das equipes
No confronto argentino das quartas de final da Libertadores, Racing e Vélez voltam a se enfrentar, desta vez no Cilindro de Avellaneda, nesta terça-feira (23), às 19h.
Após a vitória no primeiro jogo fora de casa, o Racing quer administrar a partida em seus domínios e sair classificado. O Vélez, por sua vez, sonha com uma remontada histórica para eliminar o rival.
Com a vantagem no placar, a tendência é de que o Racing administre o jogo e conte com a força de sua torcida para sair com a classificação.
Na última sexta-feira, a equipe encarou Huracán, fora de casa, e venceu por 2 a 0, assumindo a nona posição no Campeonato Argentino. Agora, o foco é totalmente na Libertadores, com a equipe sabendo que qualquer empate garante a classificação.
Do lado do Vélez, a situação é mais complicada. Antes invicto em casa, a equipe viu esse excelente aproveitamento cair na partida de ida, deixando o El Fortin mais longe da classificação.
Na partida de sexta-feira, pelo torneio Clausura do Campeonato Argentino, o Vélez venceu o San Juan de San Martin por 2 a 1 e chegou até a terceira posição da competição. Desta forma, o foco da torcida agora é na busca pela Glória Eterna.
Vélez e Racing já se enfrentaram em 95 jogos, com 29 vitórias do Racing, 36 empates e 30 vitórias do Vélez. Pela Libertadores, são duas vitórias do El Fortin e uma da Academia. No último encontro entre as equipes, vitória do Racing por 1 a 0.
Escalações de Vélez e Racing
Racing: Arias, Di Césare, Santiago Rosa, Colombo, Martirena, Nardoni, Richard Sánchez, Gabriel Rojas, Solari, Adrian Martínez e Degregorio.
Vélez: Marchiori, Gordon, Quirós, Mammama, Eliás Gómez, Baeza, Aliendro, Galván, Pellegrini, Carrizo, Braian Romero.
Academia quer se impor em Avellaneda
O Racing chega embalado para mais um clássico argentino em seu estádio, o Cilindro, e conta com o apoio massivo de sua torcida para tentar transformar o fator casa em vantagem real, ainda mais após a vitória no primeiro jogo.
Nos últimos jogos como mandante, a Academia apresentou uma postura dominante, controlando a posse de bola e criando chances consistentes, mesmo quando não conseguiu converter em goleadas.
Contra o Vélez, a necessidade de vencer é ainda maior, já que se trata de um confronto direto em torneio continental, onde o detalhe pode fazer toda a diferença.
A equipe visitante, por sua vez, tem desempenho irregular fora de seus domínios e costuma encontrar dificuldades quando enfrenta ambientes hostis.
Diante disso, o cenário coloca o Racing como favorito para assumir o protagonismo e conquistar um resultado positivo.
- Palpite 1 para Racing x Vélez Sarsfield: Racing vence, com odds de 2.33 na KTO
Veja odds para resultado da partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Racing x Vélez Sarsfield nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Expectativa por gols no clássico argentino
O encontro entre Racing e Vélez promete intensidade do início ao fim, já que ambos os times têm como característica acelerar a transição ofensiva.
A Academia aposta na criatividade de seus meias para abastecer os atacantes, enquanto o Vélez tende a explorar contra-ataques rápidos, que podem surpreender mesmo longe de casa.
Em duelos recentes, as duas equipes mostraram capacidade para marcar gols em momentos decisivos, e esse histórico reforça a expectativa de movimentação no placar.
Além disso, o estilo ofensivo dos dois lados cria situações constantes de finalização, tornando natural a projeção de pelo menos dois gols no confronto.
Embora o equilíbrio seja esperado, a pressão do contexto continental deve impulsionar os dois ataques a buscarem a vitória. O cenário aponta para um jogo vibrante e com chances claras para ambos os lados.
- Palpite 2 para Racing x Vélez Sarsfield: Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.43 na KTO
Emoção garantida para os dois lados
Em um duelo tão equilibrado, a possibilidade de que as duas equipes marquem cresce bastante. O Racing, jogando em Avellaneda, deve pressionar desde o apito inicial, buscando aumentar a vantagem rapidamente.
Já o Vélez, acostumado a jogos de mata-mata, tem qualidade ofensiva suficiente para responder, principalmente explorando falhas defensivas da Academia, que nem sempre mostra solidez na retaguarda.
Ambos contam com atacantes de referência e meias criativos que podem mudar o rumo da partida em um lance isolado.
Historicamente, confrontos entre os dois costumam ser intensos, e o fator emocional também influencia para que os times não se contentem apenas em se defender.
Com esse panorama, o mercado de “ambos marcam” aparece como opção valiosa para quem espera um clássico recheado de emoção.
- Palpite 3 para Racing x Vélez Sarsfield: Ambos marcam, com odds de 1.96 na KTO