Palpite Racing x Vélez Sarsfield - Copa Libertadores - 23/09/2025

Confira os palpites para Racing x Vélez Sarsfield para o confronto em Buenos Aires, nesta terça-feira (23), às 19h, pela Libertadores.

Melhores palpites de apostas para Racing x Vélez

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Racing x Vélez Sarsfield

Racing vence, com odds de 2.33 na KTO

Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.43 na KTO

Ambos marcam, com odds de 1.96 na KTO

Em jogo duro, o Racing deve vencer o Vélez por 2 a 1.

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Nossa análise: momento das equipes

No confronto argentino das quartas de final da Libertadores, Racing e Vélez voltam a se enfrentar, desta vez no Cilindro de Avellaneda, nesta terça-feira (23), às 19h.

Após a vitória no primeiro jogo fora de casa, o Racing quer administrar a partida em seus domínios e sair classificado. O Vélez, por sua vez, sonha com uma remontada histórica para eliminar o rival.

Com a vantagem no placar, a tendência é de que o Racing administre o jogo e conte com a força de sua torcida para sair com a classificação.

Na última sexta-feira, a equipe encarou Huracán, fora de casa, e venceu por 2 a 0, assumindo a nona posição no Campeonato Argentino. Agora, o foco é totalmente na Libertadores, com a equipe sabendo que qualquer empate garante a classificação.

Do lado do Vélez, a situação é mais complicada. Antes invicto em casa, a equipe viu esse excelente aproveitamento cair na partida de ida, deixando o El Fortin mais longe da classificação.

Na partida de sexta-feira, pelo torneio Clausura do Campeonato Argentino, o Vélez venceu o San Juan de San Martin por 2 a 1 e chegou até a terceira posição da competição. Desta forma, o foco da torcida agora é na busca pela Glória Eterna.

Vélez e Racing já se enfrentaram em 95 jogos, com 29 vitórias do Racing, 36 empates e 30 vitórias do Vélez. Pela Libertadores, são duas vitórias do El Fortin e uma da Academia. No último encontro entre as equipes, vitória do Racing por 1 a 0.

Escalações de Vélez e Racing

Racing: Arias, Di Césare, Santiago Rosa, Colombo, Martirena, Nardoni, Richard Sánchez, Gabriel Rojas, Solari, Adrian Martínez e Degregorio.

Vélez: Marchiori, Gordon, Quirós, Mammama, Eliás Gómez, Baeza, Aliendro, Galván, Pellegrini, Carrizo, Braian Romero.

Academia quer se impor em Avellaneda

O Racing chega embalado para mais um clássico argentino em seu estádio, o Cilindro, e conta com o apoio massivo de sua torcida para tentar transformar o fator casa em vantagem real, ainda mais após a vitória no primeiro jogo.

Nos últimos jogos como mandante, a Academia apresentou uma postura dominante, controlando a posse de bola e criando chances consistentes, mesmo quando não conseguiu converter em goleadas.

Contra o Vélez, a necessidade de vencer é ainda maior, já que se trata de um confronto direto em torneio continental, onde o detalhe pode fazer toda a diferença.

A equipe visitante, por sua vez, tem desempenho irregular fora de seus domínios e costuma encontrar dificuldades quando enfrenta ambientes hostis.

Diante disso, o cenário coloca o Racing como favorito para assumir o protagonismo e conquistar um resultado positivo.

Palpite 1 para Racing x Vélez Sarsfield: Racing vence, com odds de 2.33 na KTO

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Racing x Vélez Sarsfield nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa por gols no clássico argentino

O encontro entre Racing e Vélez promete intensidade do início ao fim, já que ambos os times têm como característica acelerar a transição ofensiva.

A Academia aposta na criatividade de seus meias para abastecer os atacantes, enquanto o Vélez tende a explorar contra-ataques rápidos, que podem surpreender mesmo longe de casa.

Em duelos recentes, as duas equipes mostraram capacidade para marcar gols em momentos decisivos, e esse histórico reforça a expectativa de movimentação no placar.

Além disso, o estilo ofensivo dos dois lados cria situações constantes de finalização, tornando natural a projeção de pelo menos dois gols no confronto.

Embora o equilíbrio seja esperado, a pressão do contexto continental deve impulsionar os dois ataques a buscarem a vitória. O cenário aponta para um jogo vibrante e com chances claras para ambos os lados.

Palpite 2 para Racing x Vélez Sarsfield: Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.43 na KTO

Emoção garantida para os dois lados

Em um duelo tão equilibrado, a possibilidade de que as duas equipes marquem cresce bastante. O Racing, jogando em Avellaneda, deve pressionar desde o apito inicial, buscando aumentar a vantagem rapidamente.

Já o Vélez, acostumado a jogos de mata-mata, tem qualidade ofensiva suficiente para responder, principalmente explorando falhas defensivas da Academia, que nem sempre mostra solidez na retaguarda.

Ambos contam com atacantes de referência e meias criativos que podem mudar o rumo da partida em um lance isolado.

Historicamente, confrontos entre os dois costumam ser intensos, e o fator emocional também influencia para que os times não se contentem apenas em se defender.

Com esse panorama, o mercado de “ambos marcam” aparece como opção valiosa para quem espera um clássico recheado de emoção.