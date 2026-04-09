Palpite Palmeiras x Vasco - Brasileirão Série A - 01/10/2025

Confira os nossos palpites para Palmeiras x Vasco para o confronto em São Paulo, nesta quarta (1), às 19h, pelo Brasileirão.
Melhores palpites de apostas para Palmeiras x Vasco
- Palmeiras vence, com odds de 1.38 na bet365;
- Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.92 na bet365;
- Mais de 9 escanteios, com odds de 1.72 na bet365.
Em jogo duro, o Palmeiras vencerá o Vasco da Gama por 2 a 1.
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Nossa análise: momento das equipes
Palmeiras e Vasco se enfrentam no Allianz Parque em busca de recuperação no Brasileirão.
O Verdão, apesar do favoritismo, chega pressionado após a derrota por 1 a 0 diante do Bahia em Salvador, resultado que interrompeu a boa sequência da equipe e expôs algumas fragilidades ofensivas.
Já o Vasco chega embalado depois de surpreender o Cruzeiro em São Januário, vencendo por 2 a 0 e mostrando evolução tanto na defesa quanto na transição ofensiva.
O Palmeiras, mesmo com o tropeço, mantém sua posição entre os candidatos ao título. O time de Abel Ferreira se apoia na força de seu elenco e no desempenho em casa para reagir rapidamente.
O Vasco, por sua vez, ganhou confiança com o triunfo sobre o Cruzeiro. Rayan voltou a ser decisivo e a defesa mostrou solidez, algo que vinha sendo um problema nas últimas rodadas.
Fora de casa, no entanto, a equipe ainda não conseguiu engrenar e precisa mostrar consistência para surpreender o Palmeiras em São Paulo.
Prováveis escalações de Palmeiras x Vasco
Palmeiras: Weverton, Giay, Bruno Fuchs, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.
Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Tche Tche (Matheus Carvalho), Coutinho e Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.
Allianz Parque como fortaleza
O Palmeiras chega para este confronto contra o Vasco em clima de confiança, embalado pelas boas atuações recentes na Libertadores e também pela força dentro de casa.
O Allianz Parque se transformou em uma verdadeira fortaleza para a equipe de Abel Ferreira, que soma números consistentes como mandante e dificilmente deixa pontos escaparem.
A solidez defensiva, somada à eficiência ofensiva, coloca o Verdão como amplo favorito.
O Vasco, por outro lado, tem mostrado dificuldades quando atua fora do Rio de Janeiro, acumulando resultados negativos e apresentando muitas falhas defensivas.
O histórico recente entre as equipes também reforça a superioridade alviverde.
- Palpite 1 para Palmeiras x Vasco: Palmeiras vence, com odds de 1.38 na bet365.
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Expectativa de jogo movimentado
Além do favoritismo alviverde, outro ponto que chama a atenção para Palmeiras x Vasco é o cenário favorável a gols.
O Verdão vem de partidas em que tem conseguido se impor ofensivamente, com média elevada de finalizações e aproveitamento cada vez melhor dos homens de frente, como Flaco López e Vitor Roque.
O Vasco também apresenta boas peças no ataque, como Vegetti, que costuma aparecer bem em jogos grandes.
Apesar das fragilidades defensivas dos dois lados, a vocação ofensiva tende a prevalecer, especialmente em um duelo que coloca em campo times que precisam pontuar: o Palmeiras para seguir na briga pela liderança e o Vasco para se afastar da parte baixa da tabela.
Assim, o equilíbrio deve ser quebrado pela força ofensiva das equipes, indicando um jogo com pelo menos três bolas na rede.
- Palpite 2 para Palmeiras x Vasco: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.92 na bet365.
Escanteios na medida certa
Se gols e intensidade não devem faltar no Allianz Parque, o mercado de escanteios também merece atenção.
O Palmeiras costuma impor bastante volume ofensivo quando atua em casa, mas nem sempre esse estilo resulta em um número elevado de tiros de canto.
Isso porque a equipe de Abel Ferreira prioriza jogadas rápidas pelo meio e infiltrações em velocidade, reduzindo a dependência dos cruzamentos constantes.
O Vasco, por sua vez, deve adotar uma postura mais reativa, focando em contra-ataques e tentativas pontuais, o que tende a limitar a quantidade de escanteios no jogo.
A expectativa é de que as duas equipes gerem algumas oportunidades nesse mercado, mas sem ultrapassar um patamar elevado, mantendo-se dentro de uma média mais controlada.
- Palpite 3 para Palmeiras x Vasco: Menos de 11 escanteios no jogo, com odds de 1.72 na bet365.