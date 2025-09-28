Palpite Newcastle x Arsenal - Premier League - 28/09/2025

O Arsenal enfrenta uma viagem complicada a Newcastle neste domingo, buscando evitar ficar ainda mais atrás do líder Liverpool na corrida pelo título da EPL 25/26.

Dicas de apostas para Newcastle x Arsenal:

Empate com odds de 3.30 na Betano ;

; Menos de 2.5 gols com odds de 1.72 na Betano ;

; Anthony Gordon como artilheiro a qualquer momento com odds de 5.80 na Betano.

Os Magpies devem garantir um empate de 1-1 em casa contra os Gunners.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O Newcastle United se prepara para receber o Arsenal na tarde de domingo, com os Magpies buscando apenas sua segunda vitória na campanha da Premier League 2025/26.

Os homens de Eddie Howe empataram três dos seus primeiros cinco jogos da temporada, com uma vitória e uma derrota cada. Marcar gols tem sido o maior problema dos Magpies; a saída de Alexander Isak os deixou sem poder de fogo comprovado no ataque.

O Newcastle marcou apenas três gols em cinco jogos, mas também sofreu apenas três. O maior dilema da seleção de Howe neste fim de semana gira em torno de seu atacante central.

Ele pode escalar Anthony Gordon, que está novamente em forma, como um falso nove, ou lançar o astro alemão sub-21 Nick Woltemade na mistura. Alternativamente, ele pode escolher ambos em uma linha de frente de três pontas junto com Anthony Elanga.

O Arsenal começou a temporada de forma muito sólida, com uma média de dois pontos por jogo, dois gols marcados e apenas 0,4 gols sofridos por jogo. Se não fosse pelo início 100% do Liverpool em sua campanha, a equipe de Mikel Arteta receberia muito mais elogios agora.

Arteta utilizou muitos jogadores do time titular na viagem da 3ª rodada da EFL Cup contra o Port Vale da League One na quarta-feira. Ele precisa desesperadamente que jogadores-chave como Bukayo Saka, Gabriel Martinelli e Eberechi Eze recuperem a forma.

Com as lesões recentes de Noni Madueke, Kai Havertz e Martin Odegaard, é fundamental que Saka e companhia assumam a responsabilidade.

Escalações esperadas para Newcastle x Arsenal

Newcastle United: Pope, Botman, Thiaw, Burn, Hall, Livramento, Guimarães, Tonali, Gordon, Elanga, Woltemade;

Arsenal: Raya; Calafiori, Timber, Saliba, Gabriel, Rice, Zubimendi, Merino, Eze, Saka, Gyokeres.

Um ponto para cada lado no St James’ Park

Com o Arsenal enfrentando um difícil período no início de outono sem vários meio-campistas e atacantes importantes, os homens de Mikel Arteta precisam se unir para acompanhar o ritmo do líder Liverpool.

A ansiedade de ficar mais de cinco pontos atrás dos Reds provavelmente pesará nos Gunners neste fim de semana.

O Newcastle é sempre um adversário difícil jogando em casa, impulsionado pela apaixonada torcida Geordie. Os Magpies venceram seus últimos três jogos oficiais em casa contra o Arsenal, sem sofrer gols em nenhuma das partidas.

Os próprios problemas de gols do Newcastle continuarão a também atormentá-los, tornando o jogo de domingo uma disputa muito tensa e acirrada.

Os mercados de apostas acreditam que há 29,41% de chance de um empate, e estamos felizes em apostar nisso com essa porcentagem.

Palpite 1 para Newcastle x Arsenal: Empate com odds de 3.30 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Newcastle x Arsenal nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Dados apontam para menos de 2,5 gols

Oito dos últimos dez encontros competitivos entre Newcastle e Arsenal terminaram com dois ou menos gols marcados. Além disso, quatro dos cinco jogos anteriores dos Gunners apresentaram dois ou menos gols.

O Newcastle tem uma média de apenas 0,6 gols marcados e sofridos por jogo, e seus visitantes têm uma média de apenas 0,4 gols sofridos.

Isso torna apoiar o Menos de 2,5 Gols com uma probabilidade de 57,14% a aposta de valor do nosso trio de palpites para Newcastle x Arsenal.

A pressão de acompanhar o Liverpool já está pesando muito nos homens de Arteta. No entanto, o Newcastle deve estar bem preparado para manter os Gunners quietos na maior parte do jogo deste fim de semana.

Palpite 2 para Newcastle x Arsenal: Menos de 2.5 gols com odds de 1.72 na Betano

Apostando que Gordon provará seu valor e marcará

Anthony Gordon começou a temporada de forma muito discreta. No entanto, houve sinais claros de melhora nas últimas semanas. Gordon deixou sua marca na derrota apertada dos Magpies por 2-1 para o Barcelona na Champions League, na semana passada.

O desempenho individual de Gordon foi ainda melhor na goleada de 4-1 do Newcastle sobre o Bradford City da League One na 3ª rodada da EFL Cup.

Com o jogador de 24 anos totalmente recuperado, é provável que ele seja escalado para enfrentar um Arsenal que esteve fortemente ligado aos serviços do jogador natural de Liverpool durante o verão.

Os mercados de apostas acreditam que Gordon tem 23,1% de chance de marcar a qualquer momento na tarde de domingo. Nos últimos dois jogos, ele mostrou sinais de retornar à forma que o tornou tão querido pelos torcedores em 2023/24.

Durante aquela temporada, ele teve uma taxa de acerto de gols de mais de 31%. É por isso que estamos felizes em apostar que ele marcará um gol neste fim de semana.