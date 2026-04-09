Palpite Mirassol x Internacional - Brasileirão Série A - 15/10/2025

Time paulista quer se manter no G-4, enquanto o Inter quer entrar na zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

Melhores palpites para Mirassol x Internacional:

Mirassol vence, com odds de 2.10 na bet365;

Ambos marcam (SIM), com odds de 1.90 na bet365;

Primeiro time a marcar: Internacional, com odds de 2.30 na bet365.

Em jogo equilibrado, o Mirassol deve vencer o Internacional por 2 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

Mirassol e Internacional se enfrentam em situações bem diferentes na tabela. Enquanto o time paulista quer seguir no G-4, o Internacional começa a vislumbrar uma vaga na Copa Sul-Americana após se afastar da zona de rebaixamento.

O Mirassol é a maior surpresa do Campeonato Brasileiro. Com uma campanha admirável, o time paulista é o 4º colocado.

A equipe vem de boa vitória em casa sobre o Fluminense, por 2 a 1, e quer mais, agora contra o Inter, novamente no Estádio José Maria de Campos Maia. Se vencer, o Leão Caipira dará um grande passo rumo à Libertadores de 2026.

O Internacional, por sua vez, vem de vitória em casa sobre o Botafogo, por 2 a 0, e se distanciou do perigoso Z-4. Agora, o objetivo passa a ser conquistar uma vaga em uma competição continental.

Como a Libertadores ainda é uma realidade distante, a classificação para a Copa Sul-Americana parece um objetivo mais factível e dentro da realidade atual do Colorado.

O time não vem mostrando um bom futebol, mas tem jogadores experientes e que sabem decidir jogos.

No primeiro turno, Internacional e Mirassol empataram em 1 a 1, no Beira-Rio.

Prováveis escalações de Mirassol x Internacional

Mirassol: Alex Muralha, Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo, Neto Moura, Danielzinho e Gabriel, Guilherme, Alesson e Cristian;

Internacional: Anthoni, Aguirre, Vitão, Mercado, Victor Gabriel, Bernabei, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, Oscar Romero e Vitinho.

Mirassol chega como favorito

Apesar da tradição do Internacional, o Mirassol chega com certo favoritismo para o confronto, uma vez que figura entre os melhores times do campeonato.

O time paulista também vem apresentando bom aproveitamento em casa, com três vitórias nos últimos quatro jogos em seus domínios.

O Internacional, por sua vez, perdeu três dos últimos quatro jogos fora de casa. O Colorado faz uma campanha muito irregular e tenta reagir no Brasileirão. Para isso, nada melhor do que uma vitória fora de casa contra um time do G-4.

A boa fase do Mirassol em casa deve pesar neste confronto. O time tem a quinta melhor campanha como mandante no Brasileirão, enquanto o Inter tem apenas duas vitórias fora de casa em 12 jogos.

Palpite 1 para Mirassol x Internacional: Mirassol vence, com odds de 2.10 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Mirassol x Internacional nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Confiantes, times devem buscar o ataque

Com as duas equipes vindo de vitória, é possível imaginar que teremos um jogo bem movimentado, com os times mais confiantes.

O Mirassol tem muita intensidade ofensiva, enquanto o Inter conta com nomes de peso, como Alan Patrick.

O Mirassol, vale destacar, tem o terceiro melhor ataque da competição, com 44 gols marcados em 27 jogos. O Leão Caipira só fez menos gols do que o Palmeiras, líder da competição, e o Flamengo, vice-líder.

Portanto, estamos diante de uma boa possibilidade para que ambas as equipes façam gols neste confronto.

Palpite 2 para Mirassol x Internacional: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.90 na bet365.

Estatística favorável para o Inter marcar primeiro

Uma estatística curiosa é que o Mirassol sofreu gol primeiro em três das últimas quatro partidas que disputou.

Do outro lado, o Inter marcou primeiro em três dos últimos quatro jogos. Ou seja, trata-se de algo realmente provável de acontecer.

No ano passado, o Inter teve uma recuperação espetacular no Brasileirão e chegou a sonhar com o título nas rodadas finais. Será que o time vai conseguir algo perto disso neste ano? Para isso, precisa passar pelo Mirassol.