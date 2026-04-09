Palpite Mirassol x Fluminense - Brasileirão Série A - 08/10/2025

Times fazem confronto direto pelo G-6 do Brasileirão, com o Leão Caipira oscilando e o Tricolor crescendo na competição.

Melhores palpites de apostas para Mirassol x Fluminense

Ambos marcam (SIM), com odds de 2.00 na bet365;

Mais de 2.0 gols no jogo, com odds de 1.80 na bet365;

Menos de 10 escanteios, com odds de 2.00 na bet365.

Em jogo equilibrado, o Fluminense deve vencer o Mirassol por 2 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

Em confronto direto por posições na parte de cima da tabela, Mirassol e Fluminense se enfrentam em um jogo que promete equilíbrio e intensidade.

O duelo, no Estádio José Maria de Campos Maia, coloca frente a frente um time que busca retomar o bom futebol e outro em plena recuperação sob novo comando técnico. As duas equipes ainda sonham com uma vaga nas competições continentais.

O Mirassol, atual 6º colocado com 43 pontos, vive uma leve oscilação nas últimas rodadas. A derrota por 3 a 0 para o Corinthians acendeu o alerta, já que o desempenho ofensivo caiu de produção.

Nos últimos cinco jogos, o time somou apenas uma vitória, além de dois empates e duas derrotas — sequência que ameaça sua permanência no G-6.

O Fluminense, por sua vez, reencontrou o bom futebol com a chegada de Luis Zubeldía. O treinador trouxe mais consistência e intensidade ao time, que goleou o Atlético-MG por 3 a 0 na última rodada.

Agora com 38 pontos em 25 jogos, o Tricolor mantém vivo o sonho de subir na tabela e brigar por uma vaga na Libertadores. A fase positiva — com três vitórias, um empate e apenas uma derrota nas últimas cinco partidas — mostra uma equipe mais equilibrada e confiante.

Prováveis escalações de Mirassol e Fluminense

Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Chico da Costa.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Keno, Canobbio e Cano.

Eficiência ofensiva deve prevalecer

O duelo entre Mirassol e Fluminense promete movimentação e oportunidades para os dois lados. O time paulista, em casa, costuma ter desempenho sólido e ofensivo, pressionando desde o início.

Já o Tricolor, mesmo quando atua fora, mantém intensidade e aposta na técnica de seus meias e atacantes.

O histórico recente mostra ambas as equipes marcando com regularidade, o que reforça a tendência de um jogo com gols para os dois lados.

A fase ofensiva de nomes como Cano e Canobbio deve ser determinante, enquanto o Mirassol aposta na força coletiva. O equilíbrio e o bom momento de ambos indicam um placar aberto e movimentado, com chances claras de rede balançando nos dois lados do campo.

Palpite 1 para Mirassol x Fluminense: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.00 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Mirassol x Fluminense nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Equilíbrio pode garantir jogo com gols

As duas equipes chegam embaladas por boas atuações recentes e têm mostrado eficiência ofensiva.

O Fluminense, com toque rápido e triangulações, costuma criar muitas chances, enquanto o Mirassol aposta na intensidade e na transição veloz para surpreender os visitantes.

Com elencos técnicos e voltados ao ataque, é provável que o jogo tenha momentos de alta pressão, defesas testadas e boas oportunidades de finalização.

Mesmo que o ritmo varie ao longo dos 90 minutos, o estilo ofensivo deve se impor e proporcionar um placar com mais de dois gols. A tendência é de que o confronto seja animado e mantenha o torcedor atento até o apito final.

Palpite 2 para Mirassol x Fluminense: Mais de 2.0 gols no jogo, com odds de 1.80 na bet365.

Poucos escanteios devem marcar o duelo

Apesar da força ofensiva de Mirassol e Fluminense, as duas equipes tendem a construir suas jogadas por meio de passes curtos e infiltrações, em vez de cruzamentos frequentes.

Isso normalmente reduz o número de escanteios, já que as jogadas acabam sendo finalizadas antes de desviar para a linha de fundo.

Além disso, os sistemas defensivos priorizam a saída rápida e evitam rifar bolas, o que contribui para um número mais baixo de tiros de canto.

A expectativa é de um confronto técnico, com posse de bola equilibrada e poucas situações que resultem em escanteios excessivos.

Assim, o mercado de menos de 10 cantos surge como uma excelente opção para quem busca valor nas estatísticas.