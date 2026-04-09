Palpite Mirassol x Fluminense - Brasileirão Série A - 08/10/2025

Times fazem confronto direto pelo G-6 do Brasileirão, com o Leão Caipira oscilando e o Tricolor crescendo na competição.
Melhores palpites de apostas para Mirassol x Fluminense
- Ambos marcam (SIM), com odds de 2.00 na bet365;
- Mais de 2.0 gols no jogo, com odds de 1.80 na bet365;
- Menos de 10 escanteios, com odds de 2.00 na bet365.
Em jogo equilibrado, o Fluminense deve vencer o Mirassol por 2 a 1.
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Nossa análise: momento das equipes
Em confronto direto por posições na parte de cima da tabela, Mirassol e Fluminense se enfrentam em um jogo que promete equilíbrio e intensidade.
O duelo, no Estádio José Maria de Campos Maia, coloca frente a frente um time que busca retomar o bom futebol e outro em plena recuperação sob novo comando técnico. As duas equipes ainda sonham com uma vaga nas competições continentais.
O Mirassol, atual 6º colocado com 43 pontos, vive uma leve oscilação nas últimas rodadas. A derrota por 3 a 0 para o Corinthians acendeu o alerta, já que o desempenho ofensivo caiu de produção.
Nos últimos cinco jogos, o time somou apenas uma vitória, além de dois empates e duas derrotas — sequência que ameaça sua permanência no G-6.
O Fluminense, por sua vez, reencontrou o bom futebol com a chegada de Luis Zubeldía. O treinador trouxe mais consistência e intensidade ao time, que goleou o Atlético-MG por 3 a 0 na última rodada.
Agora com 38 pontos em 25 jogos, o Tricolor mantém vivo o sonho de subir na tabela e brigar por uma vaga na Libertadores. A fase positiva — com três vitórias, um empate e apenas uma derrota nas últimas cinco partidas — mostra uma equipe mais equilibrada e confiante.
Prováveis escalações de Mirassol e Fluminense
Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Chico da Costa.
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Keno, Canobbio e Cano.
Eficiência ofensiva deve prevalecer
O duelo entre Mirassol e Fluminense promete movimentação e oportunidades para os dois lados. O time paulista, em casa, costuma ter desempenho sólido e ofensivo, pressionando desde o início.
Já o Tricolor, mesmo quando atua fora, mantém intensidade e aposta na técnica de seus meias e atacantes.
O histórico recente mostra ambas as equipes marcando com regularidade, o que reforça a tendência de um jogo com gols para os dois lados.
A fase ofensiva de nomes como Cano e Canobbio deve ser determinante, enquanto o Mirassol aposta na força coletiva. O equilíbrio e o bom momento de ambos indicam um placar aberto e movimentado, com chances claras de rede balançando nos dois lados do campo.
- Palpite 1 para Mirassol x Fluminense: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.00 na bet365.
Veja odds para resultado da partida
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Equilíbrio pode garantir jogo com gols
As duas equipes chegam embaladas por boas atuações recentes e têm mostrado eficiência ofensiva.
O Fluminense, com toque rápido e triangulações, costuma criar muitas chances, enquanto o Mirassol aposta na intensidade e na transição veloz para surpreender os visitantes.
Com elencos técnicos e voltados ao ataque, é provável que o jogo tenha momentos de alta pressão, defesas testadas e boas oportunidades de finalização.
Mesmo que o ritmo varie ao longo dos 90 minutos, o estilo ofensivo deve se impor e proporcionar um placar com mais de dois gols. A tendência é de que o confronto seja animado e mantenha o torcedor atento até o apito final.
- Palpite 2 para Mirassol x Fluminense: Mais de 2.0 gols no jogo, com odds de 1.80 na bet365.
Poucos escanteios devem marcar o duelo
Apesar da força ofensiva de Mirassol e Fluminense, as duas equipes tendem a construir suas jogadas por meio de passes curtos e infiltrações, em vez de cruzamentos frequentes.
Isso normalmente reduz o número de escanteios, já que as jogadas acabam sendo finalizadas antes de desviar para a linha de fundo.
Além disso, os sistemas defensivos priorizam a saída rápida e evitam rifar bolas, o que contribui para um número mais baixo de tiros de canto.
A expectativa é de um confronto técnico, com posse de bola equilibrada e poucas situações que resultem em escanteios excessivos.
Assim, o mercado de menos de 10 cantos surge como uma excelente opção para quem busca valor nas estatísticas.
- Palpite 3 para Mirassol x Fluminense: Menos de 10 escanteios, com odds de 2.00 na bet365.