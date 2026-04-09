Palpite Liverpool x Bournemouth - Premier League - 15/08/2025

Nosso especialista em apostas prevê que o Liverpool sairá vitorioso, mas que haverá gols de ambos os lados, já que o Bournemouth promete dar trabalho em Anfield.

Dicas de apostas para Liverpool x Bournemouth:

Ambas as equipes marcam e mais de 2,5 gols, com odds de 1.90 na Betano;

Liverpool vence os dois tempos, com odds de 1.77 na Betano;

Hugo Ekitike como artilheiro a qualquer momento, com odds de 1.72 na Betano.

Esperamos uma vitória por 3-1 para o Liverpool, com o Bournemouth marcando um gol de consolação.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

As expectativas para o Liverpool são muito altas nesta temporada. Como campeões reinantes e tendo investido significativamente em novas contratações, a pressão sobre a segunda temporada de Arne Slot é compreensível. Eles fizeram aquisições fortes durante o verão. No entanto, a derrota na Community Shield revelou algumas imperfeições atuais da equipe.

Enquanto isso, o Bournemouth teve um verão desafiador. Eles perderam Dean Huijsen para o Real Madrid, Milos Kerkez para os Reds e Ilya Zabarnyi para o Paris Saint-Germain. Isso demonstra a qualidade do trabalho deles, e eles obtiveram bastante lucro. No entanto, são perdas significativas, e eles terão uma defesa renovada.

Escalações esperadas para Liverpool x Bournemouth

Escalação esperada do Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike;

Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike; Escalação esperada do Bournemouth: Petrovic, Araujo, Diakite, Senesi, Truffert, Adams, Traore, Brooks, Tavernier, Semenyo, Evanilson.

Preocupações defensivas

Há preocupações sobre a defesa de ambas as equipes antes deste jogo, mas por razões diferentes. O Liverpool priorizou o ataque durante o verão, e há dúvidas sobre como a defesa se comportará, especialmente nos estágios iniciais.

Kerkez e Jeremie Frimpong são ótimas contratações para as laterais, mas podem precisar de tempo para se adaptar ao novo clube.

Andoni Iraola tentará tirar proveito disso. Ele acredita que sua equipe pode causar problemas, algo que já provaram ser capazes de fazer. No entanto, sua própria defesa está em dificuldades, pois perderam três jogadores-chave, incluindo seus dois principais zagueiros.

Bafode Diakite poderia jogar se sua transferência do Lille for concluída a tempo, mas seria um jogo de estreia difícil para ele.

Com tudo isso em mente, o jogo pode ter gols de ambos os lados. No final das contas, o Liverpool deve ser forte demais para seus adversários do sul, especialmente jogando em casa.

Palpite 1 para Liverpool x Bournemouth: Ambas as equipes marcam e mais de 2,5 gols, com odds de 1.90 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Os Reds começam com força

A derrota na Community Shield para o Crystal Palace não arruinará a temporada deles, mas o técnico Slot fez anotações. Houve partes daquele jogo que foram frustrantes para ele, então ele estará ansioso para corrigi-las o mais rápido possível. No entanto, um grande ponto positivo será ver Hugo Ekitike e Frimpong começarem bem.

Com os jogadores de ataque que contrataram durante o verão, espera-se que os Reds comecem com força. Eles têm muitas ameaças no ataque e, com o Bournemouth em transição, os anfitriões estarão confiantes em marcar muitos gols. Eles também receberão conselhos de Kerkez sobre como atacar melhor seu antigo time.

Com 41 gols marcados, apenas o Manchester City marcou mais gols no primeiro tempo do que o Liverpool, que teve 40, na última temporada. Além disso, eles marcaram mais do que qualquer outra equipe no segundo tempo, com 46 gols. Portanto, não seria surpresa ver os Reds tomarem o controle e mantê-lo, mesmo que os adversários consigam marcar ao longo da partida.

Palpite 2 para Liverpool x Bournemouth: Liverpool vence os dois tempos, com odds de 1.77 na Betano.

A vantagem de Ekitike

A contratação de Ekitike pode ser muito importante para o Liverpool nesta temporada. Ele marcou 22 gols na temporada passada pelo Eintracht Frankfurt e também teve muitas assistências. Aos 23 anos, ele ainda tem muito potencial para melhorar.

Seu gol em Wembley mostrou dois elementos de seu jogo: seu trabalho em equipe e sua capacidade de marcar. Isso é algo que Slot quer ver mais. Ele pode ter muito sucesso contra uma defesa renovada do Cherries e estará ansioso para começar bem em Anfield.

Ele pode ser um jogador difícil de defender, assim como todos os membros do ataque do Liverpool. No entanto, ele é visto como o artilheiro mais provável atualmente. A Premier League aguarda.