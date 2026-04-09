Palpite Liverpool x Arsenal - Premier League - 31/08/2025

Estamos apostando que o Arsenal causará problemas para um Liverpool vulnerável e ganhará uma vantagem inicial na corrida pelo título 2025/26.

Dicas de apostas para Liverpool x Arsenal:

Vitória do Arsenal, com odds de 3.25 na Betano

Ambos os times marcam, com odds de 1.60 na Betano

Eberechi Eze marca ou dá assistência, com odds de 2.77 na Betano

Esperamos uma vitória fora de casa por 2-1 para o Arsenal sobre o Liverpool em Merseyside.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Tanto Liverpool quanto Arsenal têm duas vitórias em dois jogos na Premier League nesta temporada. No entanto, eles as conquistaram de maneiras muito diferentes. Os Reds marcaram mais do que qualquer outro time, mas têm um dos piores registros defensivos da liga. Enquanto isso, os Gunners têm a maior diferença de gols, com mais de seis, e ainda não sofreram gols.

Os Reds venceram o Bournemouth por 4-2 e o Newcastle United por 3-2. Pareceram defensivamente fracos em alguns momentos de ambos os jogos, mas têm um ataque que muitos invejam.

Os Gunners, por sua vez, têm se saído muito bem até agora, pois venceram o Manchester United por 1-0 e marcaram cinco contra o Leeds United. Os dois gols de Viktor Gyökeres no último jogo devem ter dado a ele um grande impulso de confiança.

Escalações esperadas para Liverpool x Arsenal

Escalação esperada do Liverpool: Alisson, Bradley, Konaté, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike;

Escalação esperada do Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Rice, Zubimendi, Merino, Madueke, Gyökeres, Eze.

Um status raro de azarão

O Arsenal não jogará muitos jogos da Premier League em que não seja o favorito para vencer nesta temporada. No entanto, é exatamente esse o caso ao irem para Anfield. O time de Mikel Arteta começou bem a temporada, mas vencer os atuais campeões em Anfield é um desafio monumental.

Ambos os encontros na temporada passada resultaram em empates de 2-2, e outro jogo equilibrado é esperado agora. No entanto, o Arsenal se sentirá confiante em suas chances. Embora perder Bukayo Saka e Martin Ødegaard por lesão seja um problema, eles têm um elenco forte nesta temporada.

Eles também podem mirar no lado direito dos Reds, com o jovem Conor Bradley provavelmente jogando enquanto Jeremie Frimpong ainda está lesionado.

Gyökeres estará ansioso para marcar novamente, e Eberechi Eze pode ter uma estreia espetacular. Enquanto isso, Arne Slot estará preocupado com as fragilidades defensivas de sua equipe. Os visitantes definitivamente podem vencer contra as probabilidades neste jogo.

Palpite 1: Vitória do Arsenal, com odds de 3.25 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Liverpool x Arsenal nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ação em ambos os lados do campo

Arteta treinou sua equipe muito bem na temporada passada. Portanto, não foi surpresa vê-los terminar a campanha com a defesa mais forte. Eles sofreram apenas 34 gols na liga, mas quatro deles foram marcados pelo time de Slot.

Tendo adicionado ainda mais poder de fogo durante o verão, o Liverpool estará confiante em marcar contra eles novamente neste fim de semana — especialmente em casa.

No entanto, os Gunners, encorajados pela chegada de jogadores como Gyökeres e Eze, também estarão confiantes. Não é apenas a forma recente que sugere que haverá gols aqui, mas também os confrontos diretos recentes.

Seis dos últimos sete encontros em todas as competições viram ambos os times balançarem as redes, e cinco terminaram com quatro gols marcados.

Liverpool e BTTS (ambos os times marcam) podem ser algo que ande de mãos dadas nesta temporada – este jogo não deve ser diferente.

Palpite 2: Ambos os times marcam, com odds de 1.60 na Betano.

Uma estreia dos sonhos

Eze pode ser um jogador decisivo para o Arsenal. Por muito tempo, eles careceram de um verdadeiro substituto para Saka quando ele não está disponível e tiveram dificuldades em sua ausência. Isso pode não ser mais o caso.

Arteta preferiu não colocar o ex-jogador do Crystal Palace no XI inicial para um jogo tão importante. No entanto, com Saka fora devido à lesão, é uma chance para a mais nova contratação causar um impacto imediato. E é muito possível que ele consiga.

O jogador de 27 anos somou 25 gols e assistências pelo Palace na temporada passada, incluindo um na final da FA Cup. Ele estará ansioso para começar sua temporada 2025/26 com força em novas cores.