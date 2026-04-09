Palpite Levante x Barcelona - La Liga - 23/08/2025

Nosso especialista em apostas prevê que o Barça sairá com uma vitória dominante neste fim de semana, mantendo a tendência de suas recentes visitas ao Levante.

Dicas de apostas para Levante x Barcelona:

Mais/menos - mais de 3,5 gols, com odds de 1.95 na Betano;

Marcador a qualquer momento - Raphinha, com odds de 2.07 na Betano;

1x2 & BTTS - Barcelona e Sim, com odds de 2.21 na Betano.

Esperamos uma vitória por 3-1 para o Barcelona.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O Levante passou três temporadas na Segunda Divisão, mas começou a jogar um futebol impressionante sob a orientação de Julián Calero na última temporada. Eles venceram a segunda divisão espanhola e retornaram à primeira divisão.

Com algumas novas contratações, o time recém-promovido fará de tudo para evitar o rebaixamento novamente. Eles tiveram uma pré-temporada decente, perdendo apenas uma vez em seis partidas, vencendo três e empatando duas. No entanto, a La Liga é uma competição muito mais desafiadora.

O primeiro jogo dos Granotas de volta à primeira divisão foi dramático. Eles jogaram bem na maior parte da partida, mas perderam por 1-0 para o Alavés após sofrerem um gol nos acréscimos. Eles retornam ao Estadi Ciutat de València, o que deve oferecer algum conforto.

O Barcelona, como atual campeão, quer evitar a disputa acirrada pelo título da La Liga que vem tendo com o Real Madrid desde 2022. Isso significaria que os Blancos estão destinados a vencer nesta temporada. No entanto, o Barça parece bem sob o comando de Hansi Flick e fez algumas adições cruciais ao elenco.

Desde o final da última temporada, os Blaugrana venceram seis jogos consecutivos, incluindo amistosos. Eles começaram a defesa do título com uma sólida vitória por 3-0 fora de casa contra o Mallorca.

Escalações esperadas para Levante x Barcelona

Escalação esperada do Levante: Cunat; Dela, Elgezabal, Cabello; Toljan, Pablo Martínez, Oriol Rey, Sánchez; García, Romero, Brugui;

Cunat; Dela, Elgezabal, Cabello; Toljan, Pablo Martínez, Oriol Rey, Sánchez; García, Romero, Brugui; Escalação esperada do Barcelona: Garcia; Garcia, Araújo, Cubarsi, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, López, Raphinha; Ferran Torres.

A tendência recente de gols promete continuar

Os gols foram uma parte importante da campanha triunfante do Barça na última temporada. Eles marcaram impressionantes 102 gols na La Liga, com uma média de 2,68 gols por jogo.

Fora de casa, marcaram 50 em 19 partidas, uma tendência que continuou nesta temporada, marcando três no último fim de semana.

O Levante marcou 69 em 48 jogos na última temporada, uma média de 1,43 por jogo, que foi a segunda maior na Segunda Divisão. Eles também sofreram exatamente um gol por jogo, o que não ficou muito longe do recorde dos visitantes de 39 gols sofridos em 38 jogos na última temporada.

A história deste confronto mostra que o Barça dominou os anfitriões. Os catalães marcaram três gols em cada um dos últimos três encontros. Três dos últimos cinco confrontos diretos tiveram mais de três gols marcados, o que é uma forte possibilidade neste fim de semana.

Palpite 1: Mais/menos - mais de 3,5 gols, com odds de 1.95 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Levante x Barcelona nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O artilheiro mais provável

Robert Lewandowski foi o artilheiro do Barça na última temporada, mas o atacante polonês ainda não recuperou sua forma e é esperado que perca o jogo. O segundo maior artilheiro de Hansi Flick foi Raphinha, que marcou 18 gols na La Liga, terminando em sexto nas tabelas de artilheiros.

No geral, ele teve uma temporada brilhante, marcando 37 gols em 57 partidas em todas as competições. Isso é uma média de um gol a cada 1.54 jogos. No entanto, ele já começou positivamente esta temporada, marcando na estreia contra o Mallorca na semana passada.

Ele precisou de apenas sete minutos para balançar as redes. Todos os três jogadores da linha de frente titular do Barça marcaram no último fim de semana, mas Raphinha é o jogador que oferece mais valor.

Palpite 2: Marcador a qualquer momento - Raphinha, com odds de 2.07 na Betano.

Levante vai marcar um gol de consolação

A última derrota fora de casa do Barcelona no tempo regulamentar foi na Liga dos Campeões, quando perderam por 3-1 para o Dortmund. Enquanto isso, a última derrota fora de casa na La Liga foi em novembro de 2024 contra a Real Sociedad. Portanto, as chances do time recém-promovido vencer são pequenas.

Além disso, os Blaugrana dominam o histórico de confrontos diretos, vencendo sete dos últimos 10, perdendo dois e empatando um. A última visita ao Levante foi em 2022, que terminou em vitória para o Barça. Embora o panorama seja sombrio para os anfitriões, eles podem pelo menos celebrar um gol no sábado.

Considerando apenas a forma na liga, os anfitriões marcaram pelo menos uma vez em cada uma das últimas seis partidas. Com o histórico dos visitantes de sofrer um gol por jogo fora de casa, há esperança para o time de Calero marcar um gol diante de seus torcedores.