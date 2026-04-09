Palpite Juventude x Internacional - Brasileirão Série A - 27/09/2025

Confira os nossos palpites para Juventude x Internacional para o confronto em Caxias do Sul, neste sábado (27), às 18h30, pelo Brasileirão.

Melhores palpites de apostas para Juventude x Internacional

Menos de 2.5 gols, com odds de 1.61 na bet365

Ambos marcam (SIM), com odds de 1.95 na bet365

Mais de 9 escanteios no jogo, com odds de 1.83 na bet365

Em jogo equilibrado, Juventude e Internacional devem empatar por 1 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

Na parte inferior da tabela, o Juventude precisa vencer para sonhar em sair da zona de rebaixamento. O Internacional , por sua vez, ocupa uma área perigosa da tabela, mas não tão crítica. Mesmo assim, a necessidade de vitória para almejar coisas maiores na temporada é clara.

Em 18º, o Juventude já esteve mais afundado na tabela do Brasileirão, mas conseguiu uma breve recuperação após a chegada de Thiago Carpini. Mesmo assim, a equipe da Serra Gaúcha voltou a oscilar na competição e, até o momento, tem 21 pontos somados em 23 jogos disputados.

Nos últimos cinco jogos, duas vitórias foram conquistadas pelo Juve, além de três derrotas. Na última rodada, o time visitou o Mirassol e perdeu por 2 a 0.

No caso do Internacional, a situação, mesmo sem ser tão difícil, também é preocupante. Em 13º, o Colorado venceu um e perdeu quatro dos últimos jogos, incluindo o clássico Gre-Nal na última rodada. Ao todo, tem 27 pontos em 23 jogos disputados.

Agora, após a saída de Roger Machado, a aposta do Internacional é na experiência de Ramón Diaz para comandar a equipe, que busca, ao menos, uma vaga na Pré-Libertadores.

Prováveis escalações de Juventude e Internacional

Juventude: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Marcos Paulo (Bernardo) e Marcelo Hermes (Alan Ruschel); Jadson, Caíque e Mandaca; Veron (Nenê), Batalla e Taliari.

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Richard e Alan Rodríguez; Bruno Tabata, Alan Patrick e Cabonero; Rafael Borré.

Clássico de poucos gols

Clássicos regionais costumam carregar um peso emocional muito grande, e isso geralmente impacta no número de gols marcados.

Juventude e Internacional chegam pressionados, cada um por seus objetivos, mas devem adotar estratégias mais cautelosas.

O Juventude deve apostar em fechar os espaços no Alfredo Jaconi, tentando controlar o ritmo para não se expor.

Já o Inter, em momento de instabilidade e com um novo técnico, sabe que precisa reagir, mas dificilmente arriscará demais fora de casa, evitando abrir brechas para contra-ataques.

A combinação de nervosismo, marcação intensa e poucos espaços disponíveis tende a deixar o placar baixo. Além disso, o histórico de confrontos entre as equipes em Caxias do Sul reforça essa ideia, já que a maioria terminou com dois ou menos gols.

Palpite 1 para Juventude x Internacional: Menos de 2.5 gols, com odds de 1.61 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Juventude x Internacional nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Redes balançando para os dois lados

Mesmo quando os placares são curtos, Juventude e Internacional têm mostrado capacidade de marcar gols em clássicos recentes.

O Juve, empurrado pela torcida, costuma ser muito competitivo em casa, explorando jogadas rápidas e bolas aéreas. O Inter, mesmo em crise, ainda conta com atletas experientes e decisivos no setor ofensivo, capazes de decidir em uma única jogada.

Além disso, por se tratar de um confronto direto no Brasileirão, os dois lados devem buscar ao menos um gol para não sair de campo de mãos abanando.

Esse cenário aumenta as chances de vermos ambas as equipes balançando as redes, ainda que o resultado final seja equilibrado e sem placar elástico. É aquele tipo de clássico em que cada time tem uma oportunidade clara de deixar sua marca.

Palpite 2 para Juventude x Internacional: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.95 na bet365

Escanteios em alta no Alfredo Jaconi

Se os gols podem ser escassos, os escanteios têm tudo para aparecer em bom número.

O Juventude, especialmente em casa, usa muito as laterais para criar jogadas, forçando a defesa adversária a afastar bolas perigosas para a linha de fundo. O Internacional, por sua vez, tem tradição em apostar em cruzamentos e jogadas aéreas quando encontra dificuldades para entrar pelo meio.

Esse estilo de jogo gera naturalmente mais escanteios. Além disso, em clássicos equilibrados, são comuns as finalizações travadas e defesas parciais, que também aumentam as estatísticas nesse mercado.

Historicamente, os confrontos entre Juventude e Inter no Jaconi já registraram números acima da média nesse quesito. Portanto, a tendência é de que os dois rivais somem mais de nove cantos no total.