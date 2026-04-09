Palpite Internacional x Sport - Brasileirão Série A - 19/10/2025

O Internacional recebe o lanterna Sport e não pode nem pensar em perder pontos jogando diante da sua torcida.

Melhores palpites para Internacional x Sport:

Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.06 na KTO;

Alan Patrick marca a qualquer momento, com odds de 3.10 na KTO;

Mais de 10.5 escanteios, com odds de 2.02 na KTO.

Em jogo tranquilo, o Internacional deve vencer o Sport por 3 a 0.

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Nossa análise: momento das equipes

O Internacional chega para o confronto com grande favoritismo, tendo em vista que o Sport é o lanterna do Campeonato Brasileiro e acumula uma campanha muito ruim.

O Colorado, porém, também não vem sendo brilhante, o que deixa certas dúvidas sobre o que pode ocorrer na partida.

O Sport está praticamente rebaixado, mas ainda sonha com uma difícil recuperação no campeonato. O Leão tem apenas uma vitória como visitante neste Brasileiro e precisa fazer o improvável para sair do Beira-Rio com um novo triunfo.

Internacional e Sport já se enfrentaram 44 vezes,com 19 vitórias do Colorado, 15 empates e 10 triunfos do Sport. O último confronto, pelo primeiro turno deste Brasileirão, terminou empatado, em 1 a 1, na Ilha do Retiro.

Prováveis escalações de Internacional x Sport

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia e Bruno Henrique; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero;

Sport: Gabriel Vasconcelos; Matheus Alexandre, João Silva, Rafael Thyere e Luan Cândido; Lucas Kal, Zé Lucas, Matheusinho, Atencio, Romarinho e Derik Lacerda.

Inter pode construir bom placar no Beira-Rio

Em casa e diante do lanterna, o Internacional chega com forte favoritismo - apesar da derrota para o Mirassol na última rodada.

A tendência é que o Colorado consiga construir uma boa vitória, inclusive com margem confortável de gols, considerando que o Sport tem uma das piores defesas da competição e demonstra muita fragilidade na zaga.

O Inter leva grande vantagem no histórico deste confronto com mando de campo. Já são 10 vitórias, oito empates e apenas três derrotas dos gaúchos em 21 partidas.

Nos últimos seis confrontos entre Internacional e Sport, quatro deles terminaram com mais de 2.5 gols, o que indica uma boa aposta.

Em seu último jogo em casa, o Internacional venceu o Botafogo, por 2 a 0, em um jogo tranquilo, sem muitos sustos para os gaúchos.

Palpite 1 para Internacional x Sport: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.06 na KTO.

Veja odds para resultado da partida

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Artilheiro e homem das bolas paradas

Artilheiro do Internacional neste Brasileirão com nove gols, Alan Patrick segue sendo decisivo nas bolas paradas.

O camisa 10 também costuma aparecer bem na área e finaliza de meia distância, o que aumenta as chances de balançar a rede. Ou seja, trata-se realmente de uma ótima opção de aposta para este duelo.

Alan Patrick é hoje um dos principais meias do Brasil e, aos 34 anos, mostra que ainda tem muito a contribuir para o futebol brasileiro.

Não à toa, ele chegou a ser pré-convocado pelo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, em maio, para jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Palpite 2 para Internacional x Sport: Alan Patrick marca a qualquer momento, com odds de 3.10 na KTO

O caminho pode ser pelo alto

Os dois últimos jogos do Sport como visitante tiveram bom número de escanteios. Na derrota para o Atlético-MG, por 3 a 1, foram 15, sendo 9 deles para o Leão. No empate de 1 a 1 com o Cruzeiro, foram outros 13 cantos, sendo dez para a Raposa.

Jogando contra um time que costuma oferecer muitas possibilidades aos adversários, o Inter deve pressionar pelas pontas e buscar gols por meio de escanteios originados em jogadas ofensivas.

O esquema de três zagueiros montado pelo técnico Ramón Díaz vem facilitando a vida dos laterais e pontas do Colorado, cada vez mais soltos para atacar.

Com muitas dificuldades na defesa, o Sport vem rebatendo bolas com frequência, gerando boas oportunidades para os adversários.