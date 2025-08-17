Palpite Internacional x Flamengo - Brasileirão Série A - 17/08/2025

Confira os palpites para Internacional x Flamengo para o confronto deste domingo (17), às 18:30h. Rivalidade, histórico e dicas de aposta para o duelo.

Melhores palpites de apostas para Internacional x Flamengo

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Internacional x Flamengo

Internacional vence ou empata, com odds 1.57 na Betano.

Ambos marcam (SIM), com odds 2.01 na Betano.

Internacional terá mais escanteios no jogo, com odds 2.17 na Betano.

Em partida equilibrada no Brasileirão, o empate em 1 a 1 é o mais possível.

Nossa análise: momento das equipes

Em meio às oitavas da Libertadores, Internacional e Flamengo fazem um aperitivo do confronto que decidirá quem avança para a próxima fase da competição. O palco? O mesmo da partida de quarta-feira, o Beira-Rio.

Agora, principalmente para o Rubro-Negro, o lema é virar a chave para seguir na liderança do Brasileirão, enquanto o Colorado buscará manter o bom momento e ganhar gás para o jogo do meio de semana contra o rival.

Em 11º no Brasileirão, o Internacional perdeu apenas uma das últimas cinco partidas que disputou na competição. Nos outros quatro jogos, foram três vitórias e um empate.

Com 24 pontos somados em 18 jogos, o time parou de olhar para a zona do rebaixamento e agora mira no G-4, que está a seis pontos de distância. No último jogo, o Internacional visitou o RB Bragantino e venceu por 3 a 1 em uma grande atuação de Ricardo Mathias.

Líder do campeonato, com três pontos de vantagem para o Cruzeiro e um jogo a menos, o Flamengo não sabe o que é perder no Brasileirão há, pelo menos, cinco jogos.

Nos últimos cinco encontros, quatro vitórias e um empate do Rubro-Negro, que enfrentou o Mirassol na última rodada e venceu por 2 a 1 no Maracanã. Agora, com 40 pontos somados em 18 jogos, a equipe comandada por Filipe Luís não quer vacilar no Beira-Rio.

Confronto histórico, o jogo entre Flamengo e Internacional já aconteceu em 91 oportunidades. O Rubro-Negro venceu 31 vezes, além de 27 empates e 33 vitórias do Colorado. No último confronto, na Libertadores, vitória do Flamengo por 1 a 0 no Maracanã.

Prováveis escalações de Internacional e Flamengo

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias.

Flamengo: Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Allan; Luiz Araújo, Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique.

Colorado aposta em retrospecto para buscar vantagem

Jogando no Beira-Rio, o Internacional entra em campo neste domingo diante do Flamengo com um leve favoritismo, sustentado pelo histórico recente do confronto.

Nos últimos 20 jogos como mandante contra o Rubro-Negro, desde 2006, o Colorado perdeu apenas duas vezes — ambas nas últimas dez partidas, o que reforça a força do Inter em casa.

Nesse período, o time somou seis vitórias e três empates, aproveitando bem o fator local e o apoio da torcida. A equipe comandada por Roger Machado aposta na intensidade e na organização defensiva para manter o retrospecto positivo, além de contar com peças decisivas para explorar falhas do adversário e buscar mais três pontos no Brasileirão.

Palpite 1 – Internacional vence ou empata, com odds de 1.52 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

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Confronto com histórico de gols para os dois lados

Os duelos entre Internacional e Flamengo no Beira-Rio costumam ser sinônimo de rede balançando para os dois lados, e a expectativa é de que essa tendência se repita neste domingo.

A postura ofensiva das equipes, aliada aos espaços deixados na defesa, favorecem um placar movimentado e cheio de oportunidades.

Nos últimos dez encontros entre os times em Porto Alegre, todos terminaram com gols para ambos, mostrando que mesmo quando um lado leva vantagem, o outro também encontra chances claras de marcar. Com jogadores decisivos nos setores ofensivos, o cenário é propício para mais um jogo aberto, intenso e com bola na rede para os dois lados.

Palpite 2 – Ambos marcam na partida, com odds de 2.01 na Betano.

Bola aérea pode ser trunfo do Colorado

A força do Internacional nas jogadas pelo alto, especialmente atuando em casa, pode fazer a diferença contra o Flamengo. Nos últimos cinco jogos como mandante, o Colorado terminou com mais escanteios que o adversário em três oportunidades, mostrando eficiência tanto na criação de chances pelas laterais quanto na pressão em lances de bola parada.

Diante de um rival que costuma ceder escanteios em jogos de alta intensidade, o Inter pode explorar esse fundamento para criar oportunidades e até definir o resultado. A torcida no Beira-Rio, conhecida por empurrar o time até o fim, também deve ajudar a manter a pressão nas bolas paradas.