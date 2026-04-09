Palpite Grêmio x Vitória - Brasileirão Série A - 28/09/2025

Equipes se enfrentam em um duelo que promete mais equilíbrio defensivo do que emoção no ataque.

Melhores apostas para Grêmio x Vitória

Vitória do Grêmio, com odds 1.75 na bet365

Ambas marcam (NÃO), com odds 1.75 na bet365

Menos 2,5 gols, com odds 1.70 na bet365

Previsão de placar: Grêmio 1x0 Vitória

Nossa análise: momento das equipes

O Tricolor Gaúcho entrou em campo nesta quarta-feira para disputar a partida atrasada da 16ª rodada e, jogando em casa, empatou em 1x1 com o Botafogo.

Antes disso, havia vencido o arquirrival Internacional por 3x2 no Beira-Rio, resultado que segue sendo a única vitória da equipe nos últimos cinco jogos.

Apesar da escassez de triunfos, os resultados das duas rodadas mais recentes fizeram o Grêmio ganhar três posições na tabela, ocupando agora a 11ª colocação, com 29 pontos.

Bem mais abaixo na classificação, o Vitória aparece como o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com 22 pontos.

Na rodada passada, perdeu em casa para o Fluminense por 1x0 e, antes disso, já havia sido derrotado por 2x0 pelo Fortaleza, um concorrente direto na luta contra a queda.

Prováveis escalações para Grêmio x Vitória

Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha (Gustavo Martins), Erick Noriega, Kannemann e Marlon; Arthur, Cuellar (Dodi), Edenilson e Willian (Cristaldo); Pavón e André Henrique.

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Gabriel Baralhas, Ricardo Ryller e Matheuzinho; Erick, Oswaldo e Renato Kayzer.

Grêmio favorito contra o Vitória

O Grêmio chega para este duelo pressionado pelos resultados recentes, mas encontra no Vitória uma oportunidade ideal para reagir. Mesmo sem viver grande fase no Brasileirão, o Tricolor joga em casa, onde tem o apoio da torcida como trunfo.

O Vitória, por sua vez, atravessa um momento ainda mais delicado: somou apenas uma vitória nas últimas dez rodadas e segue sem triunfar como visitante na competição.

A fragilidade defensiva do time baiano e a dificuldade de criar chances claras aumentam o favoritismo gremista.

Se conseguir ajustar a finalização e manter a intensidade, o Grêmio tem boas chances de dominar as ações e conquistar os três pontos, retomando a confiança e respirando na tabela diante de um adversário em evidente crise.

Palpite 1 para Grêmio x Vitória: vitória do Grêmio, com odds 1.75 na bet365

Veja odds para resultado da partida

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Expectativa de poucos gols

Nenhuma das equipes tem mostrado grande poder ofensivo no Brasileirão, e os números reforçam a tendência de poucos gols.

O Vitória chega ainda mais fragilizado no setor, sem marcar nas últimas duas partidas e com apenas um gol anotado nos seis jogos mais recentes como visitante.

O Grêmio, mesmo em casa, também não vem empolgando no ataque, o que pode dificultar uma goleada ou um placar elástico.

Com dois times cautelosos e pouca inspiração na criação, a probabilidade de que ao menos uma das redes não balance é alta, deixando o embate com cara de jogo truncado e com placar magro em Porto Alegre.

Palpite 2 para Grêmio x Vitória: ambas marcam (NÃO), com odds 1.75 na bet365

Pouca bola na rede

As duas equipes não têm mostrado grande poder de fogo ao longo do Campeonato Brasileiro: o Tricolor soma apenas 24 gols marcados, enquanto o Leão balançou as redes só 19 vezes.

O momento recente reforça essa expectativa, já que o Grêmio vem de cinco jogos em que apenas o Gre-Nal superou a linha de 2,5 gols.

Do lado baiano, nas últimas cinco partidas, só dois duelos tiveram três ou mais gols, e ainda assim muito mais por méritos dos ataques adversários do que pela própria produção ofensiva.

Com ataques pouco eficientes, a tendência é de um duelo fechado e com o placar magro, fazendo a linha para menos 2,5 gols ganhar força nas projeções para este confronto.