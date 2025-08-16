Palpite Fluminense x Fortaleza - Brasileirão Série A - 16/08/2025

No confronto entre Fluminense e Fortaleza, neste sábado (16), às 16h, no Maracanã, o Fluminense é o favorito.

Melhores dicas de apostas para Fluminense x Fortaleza

Vitória do Fluminense com odd 1,75 na KTO.

Para o Fortaleza marcar (NÃO) com odd 2,05 na KTO.

Mais de 0,5 gols do Fluminense no 1ºT com odd 1,83 na KTO.

Expectativa de uma vitória do Fluminense sem sofrer gols.

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Como chegam as equipes

O Fluminense chega para o confronto contra o Fortaleza após uma vitória importante no meio da semana. Na terça-feira, bateu o América de Cali, na Colômbia, por 2x1, e vê sua classificação para as quartas de final da Sul-Americana cada vez mais próxima.

Agora, voltando ao Campeonato Brasileiro, na última rodada o Tricolor empatou por 3x3 contra o Bahia, fora de casa. Jogando no Maracanã, agora buscará somar mais três pontos na tabela. Atualmente, o clube ocupa a 9ª colocação, com 24 pontos.

Por sua vez, o Fortaleza, jogando no Castelão pelas oitavas de final da Libertadores, contra o Vélez Sarsfield, da Argentina, ficou apenas no empate sem gols. Pelo Brasileirão, o Leão sofreu uma goleada por 5x0 para o Botafogo e, com mais essa derrota, permanece na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 15 pontos.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Julio Fidélis, Davi Schuindt, Manoel, Renê; Bernal, Thiago Santos, Lima, Ganso; Keno e Cano.

Fortaleza: Vinícius Silvestre; Tinga, Kuscevic, Gastón Ávila, Weverson; Lucas Sasha, Matheus Pereira, Lucca Prior; Herrera, Breno Lopes e Deyverson.

Fluminense tem tudo para vencer o Fortaleza

O Fortaleza tem sido um adversário acessível para seus rivais neste Brasileirão. Em 18 jogos, conquistou apenas três vitórias, uma delas justamente contra o Fluminense, ainda na primeira rodada. O triunfo mais recente ocorreu na 17ª rodada, quando superou o Bragantino, que vive fase delicada no campeonato, por 3x1.

O Fluminense, por sua vez, após uma série de resultados negativos desde o retorno da Copa do Mundo de Clubes, reencontrou os bons resultados. Nas últimas cinco partidas, somou três vitórias e dois empates, além de garantir a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil diante do Internacional.

Com desempenho superior, vivendo fase melhor, jogando no Maracanã e enfrentando um adversário que ainda não mostra reação na competição, o Tricolor Carioca tem grandes chances de conquistar os três pontos neste duelo.

Palpite 1 – Vitória do Fluminense com odd 1,75 na KTO.

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Fortaleza deve passar em branco

O Fortaleza tem apresentado baixo poder ofensivo no Brasileirão, com apenas 18 gols marcados em todo o primeiro turno. Das oito partidas disputadas como visitante, o clube conseguiu balançar as redes em apenas metade delas.

Além disso, passou em branco nos dois compromissos mais recentes, ambos em casa, o que demonstra a baixa produtividade ofensiva da equipe, mesmo quando as circunstâncias pareciam favoráveis.

Apesar de o Fluminense ter sua defesa vazada com frequência, já que sofreu gols em quatro dos últimos cinco jogos, o Tricolor do Ceará não ofereceu grande perigo aos sistemas defensivos de seus dois últimos adversários.

Diante disso, nosso palpite é que o Fortaleza não marque gol nesta partida.

Palpite 2 – Para o Fortaleza marcar (NÃO) com odd 2,05 na KTO.

Gol do Fluminense no 1ºT

O Fluminense balançou as redes em todas as suas últimas sete partidas, totalizando 11 gols no período. Vale ressaltar que sete desses gols foram marcados ainda no primeiro tempo, o que demonstra a postura ofensiva e a intensidade do Tricolor logo nos minutos iniciais das partidas.

Do outro lado, o Fortaleza vive um momento defensivo delicado. Nas últimas sete disputas, a equipe sofreu nove gols, e a maior parte deles (6) também aconteceu nos primeiros 45 minutos.

Esse padrão indica que o time cearense costuma ter dificuldades para se manter sólido na etapa inicial, especialmente contra adversários de ataque veloz e bem organizado.

Considerando o bom momento ofensivo do Fluminense, aliado à fragilidade defensiva recente do Fortaleza, o cenário é favorável para que o Tricolor das Laranjeiras consiga balançar as redes ainda no primeiro tempo desta partida.