Palpite Corinthians x Mirassol - Brasileirão Série A - 04/10/2025

As equipes fazem duelo difícil na Neo Química Arena, neste sábado (4), às 21h, pelo Brasileirão.
Melhores palpites de apostas para Corinthians x Mirassol
- Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.54 na KTO;
- Ambos marcam (SIM), com odds de 2.05 na KTO;
- Mais de 9 escanteios, com odds de 1.75 na KTO.
Em jogo complexo, Corinthians e Mirassol devem empatar por 1 a 1.
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Nossa análise: momento das equipes
Corinthians e Mirassol chegam para o confronto em situações distintas, mas ambos ainda com muito em jogo dentro do Brasileirão.
O Timão busca estabilidade para se afastar de vez da parte intermediária da tabela, enquanto o Mirassol sonha em seguir firme na briga por vaga direta na próxima Libertadores.
O Corinthians vem de empate fora de casa contra o Internacional, por 1 a 1. Com 30 pontos conquistados em 26 jogos, o time ocupa a 13ª colocação, somando uma vitória, dois reveses e dois empates nas últimas cinco rodadas.
Já o Mirassol empatou em casa com o RB Bragantino, por 1 a 1, e se mantém na parte de cima da classificação. A equipe aparece em 4º lugar, com 43 pontos em 25 jogos, sustentando uma campanha sólida.
Prováveis escalações de Corinthians x Mirassol
Corinthians: Hugo Souza, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Raniele; Matheuzinho, Maycon, José Martínez e Matheus Bidu, Breno Bidon, Vitinho e Gui Negão.
Mirassol: Walter, Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo, Neto Moura, Danielzinho e Gabriel, Negueba, Alesson e Chico da Costa.
Poucos gols no placar em Itaquera
O Corinthians costuma fazer jogos truncados quando atua na Neo Química Arena, com linhas defensivas bem compactas e marcação forte no meio.
Essa característica limita as chances de gols, já que a equipe prefere controlar a posse e apostar em jogadas de bola parada ou infiltrações pontuais.
Do outro lado, o Mirassol não é um time de se expor fora de casa e tende a valorizar a posse, mas sem abrir mão da segurança defensiva. Esse cenário cria um duelo de equilíbrio, com muitas disputas no meio-campo e poucas oportunidades claras.
O retrospecto recente das duas equipes reforça a tendência de placares enxutos, principalmente quando enfrentam rivais de estilos semelhantes.
Assim, o cenário aponta para um jogo com menos de três gols totais.
- Palpite 1 para Corinthians x Mirassol: Menos de 2.5 gols, com odds de 1.54 na KTO.
Veja odds para resultado da partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Corinthians x Mirassol nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Troca de gols no confronto
Apesar da média baixa de gols em jogos do Corinthians em casa, há indícios de que o Mirassol pode contribuir para um placar movimentado.
A equipe paulista tem repertório ofensivo interessante, especialmente com finalizações de média distância e bolas trabalhadas pelas pontas.
Já o Timão, pressionado a mostrar força diante da sua torcida, deve buscar o ataque desde cedo, o que pode deixar espaços para contragolpes. Além disso, a defesa corinthiana tem falhado em momentos decisivos, abrindo brechas para que o adversário aproveite.
Por outro lado, os donos da casa contam com atacantes que sabem decidir em partidas grandes, e dificilmente deixam de marcar.
O equilíbrio entre a necessidade ofensiva do Corinthians e a organização do Mirassol pode resultar em chances para os dois lados, favorecendo o mercado de gols.
- Palpite 2 para Corinthians x Mirassol: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.05 na KTO.
Escanteios em número controlado
O estilo de jogo de Corinthians e Mirassol não costuma gerar um número elevado de escanteios.
O Timão, mesmo quando pressiona, aposta mais em jogadas trabalhadas pelo centro do campo e infiltrações em diagonal, do que em cruzamentos diretos da linha de fundo.
O Mirassol, por sua vez, é uma equipe que valoriza o toque de bola e prefere construir pacientemente, sem acelerar demais pelos lados. Isso naturalmente reduz as jogadas que resultam em tiros de canto.
Além disso, quando está fora de casa, o Mirassol tende a diminuir o ritmo e segurar a posse, o que ainda mais diminui o volume ofensivo constante.
Com esses elementos em jogo, é provável que o número de escanteios fique abaixo da média dos confrontos da rodada.
- Palpite 3 para Corinthians x Mirassol: Menos de 10 escanteios, com odds de 1.75 na KTO.