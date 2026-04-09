Palpite Corinthians x Mirassol - Brasileirão Série A - 04/10/2025

As equipes fazem duelo difícil na Neo Química Arena, neste sábado (4), às 21h, pelo Brasileirão.

Melhores palpites de apostas para Corinthians x Mirassol

Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.54 na KTO;

Ambos marcam (SIM), com odds de 2.05 na KTO;

Mais de 9 escanteios, com odds de 1.75 na KTO.

Em jogo complexo, Corinthians e Mirassol devem empatar por 1 a 1.

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Nossa análise: momento das equipes

Corinthians e Mirassol chegam para o confronto em situações distintas, mas ambos ainda com muito em jogo dentro do Brasileirão.

O Timão busca estabilidade para se afastar de vez da parte intermediária da tabela, enquanto o Mirassol sonha em seguir firme na briga por vaga direta na próxima Libertadores.

O Corinthians vem de empate fora de casa contra o Internacional, por 1 a 1. Com 30 pontos conquistados em 26 jogos, o time ocupa a 13ª colocação, somando uma vitória, dois reveses e dois empates nas últimas cinco rodadas.

Já o Mirassol empatou em casa com o RB Bragantino, por 1 a 1, e se mantém na parte de cima da classificação. A equipe aparece em 4º lugar, com 43 pontos em 25 jogos, sustentando uma campanha sólida.

Prováveis escalações de Corinthians x Mirassol

Corinthians: Hugo Souza, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Raniele; Matheuzinho, Maycon, José Martínez e Matheus Bidu, Breno Bidon, Vitinho e Gui Negão.

Mirassol: Walter, Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo, Neto Moura, Danielzinho e Gabriel, Negueba, Alesson e Chico da Costa.

Poucos gols no placar em Itaquera

O Corinthians costuma fazer jogos truncados quando atua na Neo Química Arena, com linhas defensivas bem compactas e marcação forte no meio.

Essa característica limita as chances de gols, já que a equipe prefere controlar a posse e apostar em jogadas de bola parada ou infiltrações pontuais.

Do outro lado, o Mirassol não é um time de se expor fora de casa e tende a valorizar a posse, mas sem abrir mão da segurança defensiva. Esse cenário cria um duelo de equilíbrio, com muitas disputas no meio-campo e poucas oportunidades claras.

O retrospecto recente das duas equipes reforça a tendência de placares enxutos, principalmente quando enfrentam rivais de estilos semelhantes.

Assim, o cenário aponta para um jogo com menos de três gols totais.

Palpite 1 para Corinthians x Mirassol: Menos de 2.5 gols, com odds de 1.54 na KTO.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Corinthians x Mirassol nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Troca de gols no confronto

Apesar da média baixa de gols em jogos do Corinthians em casa, há indícios de que o Mirassol pode contribuir para um placar movimentado.

A equipe paulista tem repertório ofensivo interessante, especialmente com finalizações de média distância e bolas trabalhadas pelas pontas.

Já o Timão, pressionado a mostrar força diante da sua torcida, deve buscar o ataque desde cedo, o que pode deixar espaços para contragolpes. Além disso, a defesa corinthiana tem falhado em momentos decisivos, abrindo brechas para que o adversário aproveite.

Por outro lado, os donos da casa contam com atacantes que sabem decidir em partidas grandes, e dificilmente deixam de marcar.

O equilíbrio entre a necessidade ofensiva do Corinthians e a organização do Mirassol pode resultar em chances para os dois lados, favorecendo o mercado de gols.

Palpite 2 para Corinthians x Mirassol: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.05 na KTO.

Escanteios em número controlado

O estilo de jogo de Corinthians e Mirassol não costuma gerar um número elevado de escanteios.

O Timão, mesmo quando pressiona, aposta mais em jogadas trabalhadas pelo centro do campo e infiltrações em diagonal, do que em cruzamentos diretos da linha de fundo.

O Mirassol, por sua vez, é uma equipe que valoriza o toque de bola e prefere construir pacientemente, sem acelerar demais pelos lados. Isso naturalmente reduz as jogadas que resultam em tiros de canto.

Além disso, quando está fora de casa, o Mirassol tende a diminuir o ritmo e segurar a posse, o que ainda mais diminui o volume ofensivo constante.

Com esses elementos em jogo, é provável que o número de escanteios fique abaixo da média dos confrontos da rodada.