Palpite Ceará x Santos - Brasileirão Série A - 05/10/2025

Equipes se enfrentam em confronto direto, com o Vozão sonhando com a parte de cima e o Peixe tentando se afastar do Z-4.

Melhores palpites de apostas para Ceará x Santos

Ceará vence, com odds de 2.25 na KTO;

Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.47 na KTO;

Mais de 9.5 escanteios, com odds de 1.78 na KTO.

Em jogo equilibrado, o Ceará deve vencer o Santos por 2 a 0.

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Nossa análise: momento das equipes

Ceará e Santos entram em campo pressionados por resultados recentes que deixaram suas campanhas marcadas por oscilações.

O confronto direto promete intensidade, já que ambos precisam pontuar para não se distanciarem de seus objetivos no Brasileirão — o Vozão mirando o G-8 e o Peixe tentando escapar do Z-4.

O Ceará vem de derrota por 1 a 0 contra o Vitória, fora de casa, resultado que freou a reação da equipe. Agora, ocupa a 11ª posição com 31 pontos somados em 25 jogos.

Nos últimos cinco compromissos, foram duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória.

O Santos também tropeçou na rodada passada: empatou em 1 a 1 com o Grêmio na Vila Belmiro. Com quatro empates e uma vitória nos últimos cinco jogos, o Peixe soma 28 pontos em 25 partidas e aparece em 16º, na beira da zona de rebaixamento.

O time precisa reagir para não correr riscos ainda maiores.

Prováveis escalações de Ceará x Santos

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Zanocelo, Richardson e Lourenço; Galeano, Paulo Baya e Pedro Raul.

Santos: Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Alexis Duarte (Adonis Frías), Luan Peres e Escobar (Souza); João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.

Castelão pode decidir

O Ceará entra em campo sabendo da força que tem quando atua no Castelão. O apoio da torcida costuma transformar o ambiente em um verdadeiro caldeirão, empurrando o time a pressionar desde os primeiros minutos.

A equipe explora bastante os lados do campo, forçando a defesa adversária a se recompor rapidamente.

O Santos, por sua vez, tem mostrado muita dificuldade quando joga fora de casa, cedendo espaços e raramente conseguindo se impor diante de rivais que ditam o ritmo.

Nesse cenário, o Vozão pode se aproveitar da instabilidade do Peixe para assumir o controle e buscar um triunfo importante na luta por posições mais seguras na tabela.

A tendência é de uma partida em que o fator local pese muito para o resultado final.

Palpite 1 para Ceará x Santos: Ceará vence, com odds de 2.25 na KTO.

Veja odds para resultado da partida

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Expectativa de jogo travado no placar

As duas equipes vivem momentos que não sugerem um confronto recheado de gols. O Ceará, apesar de ofensivo em casa, tem adotado maior cautela nos jogos recentes, principalmente contra rivais diretos.

Já o Santos, quando atua como visitante, encontra enormes dificuldades para criar oportunidades claras, dependendo mais de contra-ataques esporádicos ou de uma bola parada.

Isso tende a tornar o duelo mais estudado, com bastante disputa no meio de campo e raras chances de perigo.

Além disso, os números recentes confirmam essa projeção: as médias de gols das duas equipes são baixas, e a necessidade de pontuar deve levar a posturas mais equilibradas.

Assim, é natural imaginar um duelo de poucos lances decisivos e placar contido no Castelão.

Palpite 2 para Ceará x Santos: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.47 na KTO.

Laterais e cruzamentos devem gerar escanteios

O mercado de escanteios pode ser um dos mais movimentados neste jogo. O Ceará é uma equipe que aposta muito na velocidade dos pontas e na chegada dos laterais à linha de fundo, buscando cruzamentos constantes para a área.

Essa postura naturalmente aumenta as chances de cobranças de canto, seja por interceptações defensivas ou finalizações travadas.

Do outro lado, o Santos costuma se fechar bastante quando joga fora, apostando em afastar as bolas perigosas e, com isso, ceder escanteios.

A combinação desses fatores cria o cenário ideal para uma partida com alta produção nesse mercado. O histórico recente dos dois clubes reforça a ideia de um duelo em que a linha projetada de cantos tem grande probabilidade de ser superada.