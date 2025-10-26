Palpite Botafogo x Santos - Brasileirão Série A - 26/10/2025

Enquanto o Glorioso mira a Libertadores, o Peixe segue ameaçado pelo rebaixamento.

Melhores palpites para Botafogo x Santos:

Botafogo vence, com odds de 1.75 na KTO;

Ambos marcam (SIM), com odds de 1.98 na KTO;

Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.12 na KTO.

Em jogo equilibrado, o Botafogo vencerá o Santos por 2 a 1.

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Nossa análise: momento das equipes

Enquanto o Botafogo busca se consolidar entre os primeiros colocados e garantir presença na próxima Libertadores, o Santos luta desesperadamente para escapar do Z-4 e reencontrar o bom futebol.

A partida promete intensidade, já que ambos precisam reagir em seus respectivos contextos.

O Botafogo chega embalado pela vitória fora de casa contra o Ceará e tenta transformar a confiança em uma sequência positiva.

Apesar da irregularidade recente, o time de Davide Ancelotti mostra bom volume ofensivo e tem mantido um desempenho competitivo no Nilton Santos.

O desafio agora é sustentar a consistência e lidar com a pressão por resultados na reta final do campeonato.

O Santos, por outro lado, atravessa uma das fases mais delicadas do ano. A derrota recente para o Vitória acendeu o alerta dentro do elenco, que segue próximo da zona de rebaixamento.

A equipe de Juan Pablo Vojvoda apresenta dificuldades defensivas e um ataque que, apesar de produzir, tem desperdiçado oportunidades importantes.

Jogando fora de casa, o Peixe precisará superar suas fragilidades para tentar pontuar e aliviar a crise.

Prováveis escalações de Botafogo x Santos

Botafogo: Léo Linck, Vitinho, Marçal, David Ricardo e Cuiabano, Newton, Allan e Santi Rodríguez, Joaquín Correa, Matheus Martins e Chris Ramos;

Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar, Willian Arão (Bontempo ou Victor Hugo), Zé Rafael, Barreal e Rollheiser, Guilherme e Lautaro Díaz.

Botafogo quer retomar força no Nilton Santos

O Botafogo chega pressionado, mas confiante, após vencer o Ceará fora de casa e se manter firme na briga por vaga direta na Libertadores.

Diante de sua torcida, o time tende a adotar uma postura dominante, controlando o jogo desde o início e explorando as laterais com intensidade.

O desempenho recente em casa tem sido positivo, e a equipe demonstra maturidade para reagir em momentos de instabilidade.

O Santos, por outro lado, atravessa um momento complicado e tem dificuldade para pontuar longe da Vila Belmiro. O elenco demonstra pouca consistência defensiva e sofre quando precisa sair para o jogo.

Contra um adversário mais equilibrado e eficiente, o Peixe deve encontrar limitações, especialmente se sair atrás no placar.

Palpite 1 para Botafogo x Santos: Botafogo vence, com odds de 1.75 na KTO.

Veja odds para resultado da partida

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Ambas as equipes devem balançar as redes

Apesar da diferença técnica, o confronto promete boas oportunidades de gol para os dois lados.

O Botafogo costuma se expor bastante quando joga em casa, abrindo espaços na defesa ao pressionar o adversário. Esse estilo ofensivo favorece partidas com ritmo intenso e lances de perigo nas duas áreas.

O Santos, mesmo em má fase, ainda conta com transições rápidas e aproveita bem os contra-ataques, sobretudo quando os rivais dão espaço.

Com ambas as equipes necessitando do resultado — uma para seguir no G-6 e a outra para fugir do Z-4 —, o cenário é favorável para gols dos dois times e um jogo dinâmico do início ao fim.

Palpite 2 para Botafogo x Santos: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.98 na KTO.

Duelo promissor para um placar movimentado

Botafogo e Santos têm mostrado características ofensivas marcantes, ainda que com graus diferentes de eficiência.

O Glorioso deve ditar o ritmo e buscar o controle das ações, enquanto o Peixe aposta na velocidade e nos espaços deixados pelos mandantes.

A tendência é de um jogo intenso, com boas chances criadas de ambos os lados.

A defesa do Santos, instável ao longo da temporada, pode sofrer com a pressão alta do Botafogo, que costuma crescer diante da torcida. Mesmo assim, o time visitante deve encontrar brechas para responder em velocidade, tornando o jogo movimentado.

Assim, o mercado de gols aparece como ótima alternativa.