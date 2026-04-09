Palpite Botafogo x Palmeiras - Brasileirão Série A - 17/08/2025

As equipes se enfrentam neste domingo (17), às 20h30, no Nilton Santos, em partida com expectativa gols, favoritismo do Fogão e disciplina em campo.

Melhores apostas para Botafogo x Palmeiras

Mais de 2,5 gols a 2.45 na Betano

Vitória do Botafogo a 2.45 na Betano

Menos de 5,5 cartões a 1.75 na Betano

Previsão de placar: Botafogo 2-1 Palmeiras.

Como chegam as equipes

Botafogo e Palmeiras chegam para esta rodada do Brasileirão após triunfos nas oitavas de final da Libertadores. O Fogão, atuando em casa, superou a LDU por um placar apertado, garantindo a vitória com um gol de Artur logo no primeiro minuto de jogo. Já o Palmeiras mostrou força fora de casa ao golear o Universitario por 4x0.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Alvinegro Carioca vem de uma expressiva goleada de 5x0 sobre o Fortaleza, resultado que fez a equipe subir duas posições na tabela e alcançar o 5º lugar, ficando apenas um ponto atrás do G4.

O Verdão, por sua vez, venceu o Ceará por 2x1 na última rodada, encerrando uma sequência de três partidas sem triunfo. Atualmente, é o 3º colocado com 36 pontos.

Prováveis escalações

Botafogo: John; Vitinho, David Ricardo, Barboza, Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas; Artur, Savarino e Montoro; Arthur Cabral.

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Mauricio; Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque.

Previsão de gols

O ataque do Botafogo tem mostrado grande efetividade nas últimas partidas: nas cinco mais recentes, marcou em quatro, somando nove gols no período.

Apesar disso, apenas um desses jogos terminou com mais de 2,5 gols, muito em função da sólida defesa alvinegra, que sofreu gols em apenas uma dessas disputas, reforçando o status de uma das melhores zagas do Brasileirão.

Do outro lado, o Palmeiras chega com boas estatísticas pelo campeonato, tendo marcado em todas as cinco últimas rodadas. A equipe alviverde, porém, sofreu gols em quatro desses jogos, todos eles com placar superior a 2,5 gols.

Diante disso, a expectativa é de uma partida movimentada, com, no mínimo, três gols no placar.

Palpite 1 - Mais 2,5 gols com odd 2.45 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Botafogo x Palmeiras nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Fogão favorito neste duelo

O Botafogo atravessa um momento de solidez e confiança, embalado por três vitórias consecutivas e apenas uma derrota nos últimos nove jogos. A equipe de Davide Ancelotti tem mostrado equilíbrio entre ataque e defesa, transformando boas atuações em resultados positivos.

Já o Palmeiras, nas últimas cinco partidas, conquistou apenas duas vitórias e, como visitante, conseguiu vencer somente um de seus três compromissos mais recentes, evidenciando certa instabilidade longe de casa.

Considerando o melhor aproveitamento do Botafogo, o embalo recente e o fator casa como aliado, o cenário aponta para uma boa chance de o Fogão conquistar mais três pontos neste domingo.

Palpite 2 - Vitória do Botafogo com odd 2.45 na Betano

Poucos cartões na partida

Botafogo e Palmeiras têm apresentado um padrão em relação ao número de cartões: costumam receber menos cartões do que seus adversários.

Analisando os últimos cinco jogos de cada equipe, o Palmeiras acumulou apenas dez cartões, enquanto seus oponentes receberam 18. Nesse período, somente em uma partida o número total de cartões ultrapassou a marca de 5,5.

Situação semelhante vive o Botafogo, que recebeu nove cartões, contra 17 de seus rivais, também com apenas um jogo superando os 5,5 cartões.

No Campeonato Brasileiro, ambas as equipes registram média de 2,1 cartões amarelos por partida. Diante desses números, a tendência é de um confronto com disciplina e sem excesso de advertências.