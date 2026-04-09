Palpite Barcelona x Valencia - La Liga - 14/09/2025

Nosso especialista em apostas prevê muitos gols nesta partida, com Pedri marcando em uma vitória retumbante em casa.

Dicas de apostas para Barcelona x Valencia:

Mais de 3,5 gols, com odds de 1.85 na Betano;

Barcelona marca mais de 2,5 gols, com odds de 1.73 na Betano;

Pedri marca a qualquer momento, com odds de 5.60 na Betano.

Espera-se que o Barcelona vença por 4-1 contra o Valencia.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O Barcelona perdeu pontos pela primeira vez na La Liga 2025/26 na última rodada. Eles não estavam em sua melhor forma em um empate de 1-1 contra o Rayo Vallecano, com seu único gol vindo de um pênalti.

Os catalães estão dois pontos atrás do Real Madrid no topo da tabela, tendo vencido Mallorca e Levante nos jogos de abertura.

Este é o primeiro jogo em casa da temporada. No entanto, houve novos atrasos nas obras do Camp Nou. Como resultado, o retorno do Barça foi adiado, e este confronto acontecerá no Estadi Johan Cruyff, com capacidade para 6.000 pessoas.

Eles enfrentam um time do Valencia que conquistou sua primeira vitória há duas semanas. Los Che venceram o Getafe por 3-0 no Mestalla. Antes disso, haviam empatado em 1-1 em casa com a Real Sociedad e perdido por 1-0 para o Osasuna.

Escalações esperadas para Barcelona x Valencia

Barcelona: J. Garcia, Martin, Cubarsi, E. Garcia, Kounde, Pedri, Casado, Rashford, Olmo, Yamal, Lewandowski;

Valencia: Agirrezabala, Gaya, Copete, Diakhaby, Tarrega, Foulquier, D. Lopez, Guerra, Santamaria, Rioja, Danjuma.

Gols fluirão no primeiro jogo em casa do Barça

Embora tenham feito uma performance abaixo do esperado em Vallecas, o Barcelona tem tido dificuldades contra o Rayo nos últimos anos.

Isso não acontece com o Valencia, já que os gigantes catalães marcaram 18 vezes nos últimos quatro encontros. Três desses confrontos tiveram pelo menos cinco gols no total, e há todas as razões para esperar mais aqui.

Hansi Flick tem todo o seu elenco de opções ofensivas disponível. Marcus Rashford e Robert Lewandowski estão pressionando por inclusão, enquanto Raphinha pode ser poupado após sua viagem internacional à América do Sul.

Incluindo amistosos, o Barça tem uma média de 3,86 gols por jogo desde que voltou aos treinos de pré-temporada.

No entanto, eles têm sido vulneráveis em contra-ataques em alguns momentos. O atacante do Valencia, Arnaut Danjuma, tem a velocidade para explorar sua linha alta.

Com uma probabilidade implícita de 54,1%, parece haver valor em apostar que haverá pelo menos quatro gols neste confronto.

Palpite 1 para Barcelona x Valencia: Mais de 3,5 gols, com odds de 1.85 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Barcelona x Valencia nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Os anfitriões dominarão o Valencia novamente

Esses clubes já se enfrentaram duas vezes em 2025 e esses confrontos resultaram em vitórias de 7-1 e 5-0 para o Barcelona. Ferran Torres marcou quatro vezes contra seu antigo clube nos dois encontros e Lamine Yamal também impressionou em ambas as ocasiões.

Preocupantemente para o Valencia, esses jogos ocorreram após a nomeação de Carlos Corberan, que de outra forma melhorou suas fortunas. Eles também têm menos qualidade na defesa agora, após as saídas de verão de Giorgi Mamardashvili e Cristhian Mosquera.

Três dos quatro defensores que sofreram sete gols em janeiro ainda devem começar este jogo. Eles podem enfrentar outra noite longa, já que muitos dos jogadores de ataque e meio-campo do Barça começaram a nova temporada em alta.

O time da casa parece capaz de marcar pelo menos três vezes, com uma probabilidade implícita de 57,8%.

Palpite 2 para Barcelona x Valencia: Barcelona marca mais de 2,5 gols, com odds de 1.73 na Betano.

Pedri chutará mais

Embora não seja tipicamente conhecido por sua habilidade de marcar gols, Pedri já marcou três gols nesta temporada em cinco partidas competitivas pelo clube e pela seleção. Ele marcou um belo gol de longa distância contra o Levante na La Liga e marcou duas vezes pela Espanha na Turquia no último fim de semana.

Os dados subjacentes sugerem que ele tem tido mais liberdade para avançar e chutar. O jovem de 22 anos tem uma média de 1.7 chutes por jogo na primeira divisão espanhola nesta temporada, em comparação com apenas 0.7 na temporada passada. Ele também teve uma média de um chute a cada 31.6 minutos durante a pausa internacional.

Com uma probabilidade implícita de apenas 18.2%, as odds são longas para ele marcar novamente neste fim de semana. Os apostadores podem aproveitar, já que o meio-campista está mostrando muita confiança na frente do gol.