Palpite Barcelona x Girona - La Liga - 18/10/2025

Nosso especialista em apostas espera um primeiro tempo aberto, com Marcus Rashford e Ferran Torres marcando na vitória em casa.

Dicas de apostas para Barcelona x Girona:

Tempo com mais gols: 1º tempo, com odds de 2.80 na Betano;

Ferran Torres marca a qualquer momento, com odds de 1.52 na Betano;

Marcus Rashford marca a qualquer momento, com odds de 2.27 na Betano.

Espera-se que o Barcelona vença o Girona por 3-1.

Nossa análise: momento das equipes

A temporada do Barcelona vinha sendo quase impecável até dois resultados realmente decepcionantes pouco antes da pausa internacional.

Eles foram derrotados por 2-1 em casa pelo PSG na Champions League, mesmo com os visitantes desfalcados de vários jogadores-chave. Para piorar, o Barça sofreu uma derrota por 4-1 em Sevilha na La Liga quatro dias depois.

Foi, de longe, a pior atuação sob o comando de Hansi Flick.

Quanto ao Girona, eles saíram da lanterna da tabela com uma vitória em casa por 2-1 contra o Valencia na última partida.

Embora o time de Michel tenha perdido seus três primeiros jogos, eles fizeram algumas melhorias recentemente. No entanto, ainda parecem estar lutando contra o rebaixamento.

Escalações esperadas para Barcelona x Girona

Barcelona: Szczesny, Balde, E. Garcia, Cubarsi, Kounde, De Jong, Pedri, Rashford, Fermin, Yamal, Ferran;

Girona: Gazzaniga, Blind, Reis, A. Martinez, Moreno, Witsel, Solis, Rincon, Portu, Gil, Vanat.

Gols esperados antes do intervalo

O Barcelona foi muito fraco defensivamente no primeiro tempo em Sevilha, já que seus adversários frequentemente ultrapassavam sua linha alta. Os andaluzes teriam marcado mais de duas vezes antes do intervalo se Isaac Romero tivesse sido mais preciso.

O Girona deve desafiar a defesa neste jogo, especialmente com Vladyslav Vanat mostrando ser uma boa contratação no ataque.

Eles marcaram apenas dois gols fora de casa, mas ambos vieram nos primeiros 15 minutos. Michel vai querer que sua equipe comece de forma agressiva contra uma defesa caseira que pode estar nervosa após a recente derrota pesada.

Seis dos nove gols sofridos pelo Barça na liga até agora aconteceram antes do intervalo. No entanto, eles também notarão muitas fraquezas na linha defensiva adversária.

Flick vai querer uma reação, e dada a diferença de qualidade, sua equipe pode facilmente controlar este confronto com muitos gols no início.

Palpite 1 para Barcelona x Girona: Tempo com mais gols: 1º tempo, com odds de 2.80 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Barcelona x Girona nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ferran brilhará no clássico catalão

Lesões de Robert Lewandowski, Raphinha e Dani Olmo significam que o Barcelona não terá muita profundidade no ataque no sábado.

Como Fermin Lopez e Lamine Yamal também estão se recuperando de problemas, Ferran e Rashford serão cruciais.

O primeiro teve suas próprias dificuldades físicas no último fim de semana, o que o forçou a sair da seleção espanhola. No entanto, isso foi apenas uma precaução devido a um desconforto no tendão. Ele deve estar bem para começar esta partida.

O atacante de 25 anos já marcou cinco vezes para o Barça em todas as competições nesta temporada. Esses gols vieram a uma taxa de um a cada 129 minutos. Seu total de xG na La Liga é de 4.3, perdendo apenas para Kylian Mbappe.

Ferran pode valer a pena de apostar para marcar a qualquer momento contra a equipe com o pior histórico defensivo na primeira divisão espanhola.

Palpite 2 para Barcelona x Girona: Ferran Torres marca a qualquer momento, com odds de 1.52 na Betano.

Rashford aumentará o ritmo depois do seu primeiro gol na La Liga

Com poucas opções de ataque alternativas, é provável que Rashford jogue a partida inteira. Ele não começou em nenhum dos jogos da Inglaterra durante a pausa internacional, então o jogador de 27 anos deve estar descansado e pronto para a ação.

Rashford teve um início positivo em sua carreira no Barcelona. Seu duplo na Liga dos Campeões em Newcastle destacou sua capacidade de atuar bem em grandes competições.

Ele também marcou pela primeira vez na La Liga em Sevilha na última partida, com um belo gol.

A única surpresa é que demorou para o inglês marcar seu primeiro gol. Ele tem uma média de 3,69 chutes por 90 minutos, que é a oitava maior na primeira divisão espanhola. Apenas três jogadores superam sua média de 1,75 chutes no alvo por 90 minutos.

O Girona sofre, em média, 2,13 gols por jogo. Portanto, Rashford parece ser uma boa aposta para marcar a qualquer momento, com uma probabilidade implícita de 52,4%.