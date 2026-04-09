Palpite Bahia x Palmeiras - Brasileirão Série A - 28/09/2025

O Bahia busca reencontrar a vitória no Brasileirão contra o Palmeiras, que vem embalado e é o favorito para somar mais três pontos.

Melhores apostas para Bahia x Palmeiras

Vitória do Palmeiras, com odds 2.15 na bet365

Ambas marcam (SIM), com odds 1.95 na bet365

Flaco López marcar a qualquer momento, com odds 3.20 na bet365

Previsão de placar: Bahia 1x2 Palmeiras

Nossa análise: momento das equipes

Após conquistar o título da Copa do Nordeste e, em seguida, ser eliminado na Copa do Brasil, o Bahia volta suas atenções totalmente para o Brasileirão, onde não vence há quatro rodadas.

Em seu último compromisso, a equipe sofreu uma derrota de virada para o Vasco, no Rio de Janeiro, por 3x1.

Com essa sequência negativa, o Tricolor perdeu a vaga no G5 e agora ocupa a 6ª posição, com 37 pontos.

O Palmeiras, em contrapartida, chega para este confronto embalado após garantir vaga nas semifinais da Libertadores ao eliminar o River Plate.

De volta ao Campeonato Brasileiro, o Verdão ocupa a 3ª colocação, com 49 pontos, apenas dois atrás do líder Flamengo.

Em sua última partida pela competição, aplicou uma goleada de 4x1 sobre o Fortaleza.

Prováveis escalações para Bahia x Palmeiras

Bahia: Ronaldo, Santi Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Sanabria e Willian José.

Palmeiras: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

Verdão em vantagem

O Bahia recebe o Palmeiras em Salvador tentando voltar a vencer no Brasileirão após três rodadas sem triunfos, incluindo a derrota em casa para o Cruzeiro.

O Tricolor de Aço terá pela frente um adversário que vem sólido na competição e com o foco total na liderança.

O Verdão não perde desde a 11ª rodada e chega confiante para impor seu ritmo, com um elenco equilibrado e entrosado.

Diante dessa consistência e da pressão que o Bahia sofre para reencontrar a vitória, o Palmeiras entra em campo como favorito e tem boa probabilidade de somar mais três pontos, mantendo-se firme na briga pelo topo da tabela.

Palpite 1 para Bahia x Palmeiras: vitória do Palmeiras, com odds 2.15 na bet365

Veja odds para resultado da partida

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Previsão para ambas marcam

O Tricolor baiano vem mostrando certa irregularidade defensiva, mas mantém um padrão ofensivo consistente: nas últimas seis partidas, marcou gols em cinco, e em quatro delas ambos os times balançaram a rede.

Por sua vez, o Palmeiras também tem se destacado pelo ataque, marcando em todos os seus compromissos recentes. No entanto, a equipe não consegue manter o zero na defesa, já que sofreu gols em cinco desses jogos.

Considerando o histórico recente das equipes, é provável que o confronto apresente gols para os dois lados, com intensidade em transições rápidas e chances de perigo constante.

Para os torcedores, a expectativa é de um jogo aberto, com ataques frequentes.

Palpite 2 para Bahia x Palmeiras: ambas marcam (SIM), com odds 1.95 na bet365

Para Flaco López marcar

O atacante Flaco López tem se mostrado uma peça importante no setor ofensivo do Palmeiras nesta temporada.

Com bom aproveitamento nas finalizações dentro da área e presença constante nas jogadas de infiltração, o argentino aparece como uma das principais referências ofensivas do time.

No confronto contra o Bahia, que possui uma defesa irregular e dificuldade em sustentar pressão por 90 minutos, López deve receber chances claras de gol, especialmente em bolas aéreas e passes em profundidade.

Assim, apostar para gol do atacante a qualquer momento na sua marcação é uma opção interessante, considerando também a capacidade do Palmeiras de criar oportunidades em sequência.