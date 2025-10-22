Palpite Bahia x Internacional - Brasileirão Série A - 22/10/2025

Equipes medem forças na Fonte Nova, em jogo que foi remarcado pela CBF. Duelo deve ser divisor de águas para as equipes.

Melhores palpites para Bahia x Internacional:

Bahia vence, com odds de 1.90 na bet365;

Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.15 na bet365;

Willian José marca a qualquer momento, com odds de 2.50 na bet365.

Em jogo equilibrado, o Bahia deve vencer o Internacional por 2 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

Após longa espera, Bahia e Internacional enfim farão o duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam nesta quarta-feira (22), em momentos muito diferentes na competição.

O Tricolor de Aço, hoje na 6ª colocação, com 46 pontos, vem de ótima vitória sobre o Grêmio, por 4 a 0, e pode se aproximar ainda mais do G-4.

O Colorado também chega animado por uma vitória na última rodada. O Inter superou o Sport, por 2 a 0, no Beira-Rio, e quer se afastar de vez da parte de baixo da tabela.

No melhor dos cenários, o time gaúcho vislumbra ainda a classificação para uma competição continental no próximo ano. Hoje, a Sul-Americana é um caminho mais próximo.

Bahia e Internacional já se enfrentaram duas vezes nesta temporada, ambas pela Libertadores. O Colorado levou a melhor no Beira-Rio, com vitória de 2 a 1. Já na Fonte Nova, empate em 1 a 1.

O histórico geral do confronto mostra grande vantagem do Internacional sobre o time baiano. São 33 vitórias do Inter, 17 empates e apenas 12 triunfos do Tricolor de Aço no somatório de 62 partidas.

Prováveis escalações de Bahia x Internacional

Bahia: Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Iago, Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Michel Araújo, Ademir, Tiago e Willian José;

Internacional: Ivan, Vitão, Victor Gabriel e Juninho, Aguirre, Thiago Maia (Ronaldo), Bruno Gomes e Bernabei, Vitinho, Romero (Alan Patrick) e Borré.

Bahia é fortíssimo jogando em casa

O Bahia é um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro, com 10 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota em 15 jogos, e tem a chance de somar mais pontos em casa contra o Internacional.

Nas últimas três partidas em casa, o Tricolor de Aço conquistou três vitórias, inclusive contra Palmeiras e Flamengo, líder e vice-líder, respectivamente.

Apesar de o Internacional ser um dos gigantes do futebol brasileiro, o Bahia é uma aposta muito confiável jogando em casa. Até o momento, o Tricolor de Aço faz a sua melhor campanha como mandante na história dos pontos corridos do Brasileirão.

Já o Colorado vai mal quando joga longe do Beira-Rio. O time gaúcho tem apenas duas vitórias em 13 jogos fora de casa. Na última partida como visitante, a equipe foi presa fácil para o Mirassol.

Outro ponto negativo para o lado dos sulistas será a ausência do atacante Carbonero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Palpite 1 para Bahia x Internacional: Bahia vence, com odds de 1.90 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Bahia x Internacional nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Times chegam confiantes e afiados

O Bahia amassou o Grêmio e marcou quatro gols na última rodada, criando ainda outras inúmeras chances durante o jogo.

Um ótimo indício para apostar que esta partida contra o Internacional também será parecida, com muitas emoções e bolas na rede.

Do outro lado, o Colorado também chega confiante, com atacantes perigosos e que sabem o caminho do gol, como Borré e Vitinho. O time melhorou consideravelmente após a chegada do técnico Ramón Díaz e está ajustado.

Dos últimos seis jogos do Bahia, quatro terminaram com mais de dois gols. Do outro lado, os últimos 12 jogos do Internacional tiveram ao menos dois gols.

Palpite 2 para Bahia x Internacional: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.15 na bet365

Artilheiro quer deixar sua marca

O centroavante Willian José é a principal referência ofensiva do Bahia e também artilheiro da equipe neste Campeonato Brasileiro, com seis gols.

O camisa 12 vem em boa fase e deixou sua marca contra Flamengo e Grêmio, nos últimos jogos do Tricolor de Aço em casa, e é sempre uma boa opção entre os que podem balançar a rede.

Willian José também vem mostrando bom repertório, buscando o jogo e criando oportunidades. O tento marcado contra o Grêmio foi um golaço de fora da área, em lindo chute.

O estilo de jogo do Bahia costuma fazer com que Willian José participe muito das jogadas.

Experiente, aos 33 anos, o atacante sabe se posicionar muito bem e já provou seu valor em outras ligas, principalmente na Espanha. Ele é o quarto maior artilheiro brasileiro da La Liga, com 82 gols.