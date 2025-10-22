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Palpites Bahia x Internacional
Lucas Gomes

Palpite Bahia x Internacional - Brasileirão Série A - 22/10/2025

Bahia x Internacional
Bahia
Internacional
Brasileirão

Confira os palpites de Bahia x Internacional para o confronto em Salvador, nesta quarta-feira (22), às 19h, pelo Brasileirão.

Equipes medem forças na Fonte Nova, em jogo que foi remarcado pela CBF. Duelo deve ser divisor de águas para as equipes.

Melhores palpites para Bahia x Internacional:

  • Bahia vence, com odds de 1.90 na bet365;
  • Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.15 na bet365;
  • Willian José marca a qualquer momento, com odds de 2.50 na bet365.

Em jogo equilibrado, o Bahia deve vencer o Internacional por 2 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

Após longa espera, Bahia e Internacional enfim farão o duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam nesta quarta-feira (22), em momentos muito diferentes na competição. 

O Tricolor de Aço, hoje na 6ª colocação, com 46 pontos, vem de ótima vitória sobre o Grêmio, por 4 a 0, e pode se aproximar ainda mais do G-4. 

O Colorado também chega animado por uma vitória na última rodada. O Inter superou o Sport, por 2 a 0, no Beira-Rio, e quer se afastar de vez da parte de baixo da tabela. 

No melhor dos cenários, o time gaúcho vislumbra ainda a classificação para uma competição continental no próximo ano. Hoje, a Sul-Americana é um caminho mais próximo.

Bahia e Internacional já se enfrentaram duas vezes nesta temporada, ambas pela Libertadores. O Colorado levou a melhor no Beira-Rio, com vitória de 2 a 1. Já na Fonte Nova, empate em 1 a 1.

O histórico geral do confronto mostra grande vantagem do Internacional sobre o time baiano. São 33 vitórias do Inter, 17 empates e apenas 12 triunfos do Tricolor de Aço no somatório de 62 partidas. 

Prováveis escalações de Bahia x Internacional

Bahia: Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Iago, Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Michel Araújo, Ademir, Tiago e Willian José;

Internacional: Ivan, Vitão, Victor Gabriel e Juninho, Aguirre, Thiago Maia (Ronaldo), Bruno Gomes e Bernabei, Vitinho, Romero (Alan Patrick) e Borré.

Bahia é fortíssimo jogando em casa

O Bahia é um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro, com 10 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota em 15 jogos, e tem a chance de somar mais pontos em casa contra o Internacional. 

Nas últimas três partidas em casa, o Tricolor de Aço conquistou três vitórias, inclusive contra Palmeiras e Flamengo, líder e vice-líder, respectivamente.

Apesar de o Internacional ser um dos gigantes do futebol brasileiro, o Bahia é uma aposta muito confiável jogando em casa. Até o momento, o Tricolor de Aço faz a sua melhor campanha como mandante na história dos pontos corridos do Brasileirão.

Já o Colorado vai mal quando joga longe do Beira-Rio. O time gaúcho tem apenas duas vitórias em 13 jogos fora de casa. Na última partida como visitante, a equipe foi presa fácil para o Mirassol. 

Outro ponto negativo para o lado dos sulistas será a ausência do atacante Carbonero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

  • Palpite 1 para Bahia x Internacional: Bahia vence, com odds de 1.90 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Bahia x Internacional nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Times chegam confiantes e afiados

O Bahia amassou o Grêmio e marcou quatro gols na última rodada, criando ainda outras inúmeras chances durante o jogo. 

Um ótimo indício para apostar que esta partida contra o Internacional também será parecida, com muitas emoções e bolas na rede. 

Do outro lado, o Colorado também chega confiante, com atacantes perigosos e que sabem o caminho do gol, como Borré e Vitinho. O time melhorou consideravelmente após a chegada do técnico Ramón Díaz e está ajustado.

Dos últimos seis jogos do Bahia, quatro terminaram com mais de dois gols. Do outro lado, os últimos 12 jogos do Internacional tiveram ao menos dois gols.

  • Palpite 2 para Bahia x Internacional: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.15 na bet365

Artilheiro quer deixar sua marca

O centroavante Willian José é a principal referência ofensiva do Bahia e também artilheiro da equipe neste Campeonato Brasileiro, com seis gols. 

O camisa 12 vem em boa fase e deixou sua marca contra Flamengo e Grêmio, nos últimos jogos do Tricolor de Aço em casa, e é sempre uma boa opção entre os que podem balançar a rede. 

Willian José também vem mostrando bom repertório, buscando o jogo e criando oportunidades. O tento marcado contra o Grêmio foi um golaço de fora da área, em lindo chute.

O estilo de jogo do Bahia costuma fazer com que Willian José participe muito das jogadas. 

Experiente, aos 33 anos, o atacante sabe se posicionar muito bem e já provou seu valor em outras ligas, principalmente na Espanha. Ele é o quarto maior artilheiro brasileiro da La Liga, com 82 gols.

  • Palpite 3 para Bahia x Internacional: Willian José marca a qualquer momento, com odds de 2.50 na bet365