Palpite Atlético-MG x Santos - Brasileirão Série A - 14/09/2025

Confira os palpites para Atlético-MG x Santos para o confronto em Belo Horizonte, neste domingo (14), às 16h, pelo Brasileirão.

Melhores palpites de apostas para Atlético-MG x Santos

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Atlético-MG x Santos

Ambos marcam na partida (SIM), com odds de 1.98 na Betano

Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.40 na Betano

Atlético-MG vence, com odds de 1.85 na Betano

Mesmo após eliminação na Copa do Brasil, o Galo deve vencer o Santos por 2 a 0.

Nossa análise: momento das equipes

No meio da semana, o Galo sofreu um revés na Copa do Brasil, enquanto o Santos, eliminado na terceira fase, teve a semana livre para treinar.

Em 14º e ameaçado no Brasileirão, o Atlético-MG tenta juntar os cacos após a derrota e eliminação para o Cruzeiro, seu maior rival, na Copa do Brasil. O time agora foca no campeonato nacional e sonha com uma vitória para respirar.

Em 20 jogos, a equipe venceu seis e, nas últimas cinco partidas, venceu uma, perdeu três e empatou uma. Na última partida, perdeu para o Vitória no Barradão.

O Santos, por sua vez, não disputou partidas no meio da semana e teve dias livres para que Vojvoda, recém-chegado, implementasse seu trabalho. Agora, com tempo a favor, a expectativa da torcida é de que a equipe melhore no Brasileirão, onde tem 22 pontos em 21 jogos, com duas vitórias, duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos.

No último confronto da competição, o Peixe empatou em 0 a 0 com o Fluminense.

Este será o jogo de número 82 entre Atlético-MG e Santos na história do Brasileirão, com 33 vitórias do Galo, 20 empates e 28 triunfos do Peixe. No último encontro, já no Brasileirão de 2025, vitória do Santos por 2 a 0, na Vila Belmiro.

Prováveis escalações de Atlético-MG e Santos

Atlético-MG: Everson; Gabriel Menino, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera, Alexsander e Gustavo Scarpa; Cuello, Hulk e Igor Gomes.

Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón (João Schmidt), Zé Rafael (Gabriel Bontempo) e Neymar; Caballero, Guilherme e Tiquinho Soares (Lautaro Díaz).

Duelo promete gols para os dois lados

O encontro entre Atlético-MG e Santos tende a ser movimentado, já que ambos chegam com características ofensivas marcantes.

O Galo, mesmo oscilando na temporada, costuma criar muitas chances na Arena MRV, especialmente com a força de Hulk, Igor Gomes e Cuello. Do outro lado, o Santos tenta reagir na competição e aposta em Neymar e Tiquinho Soares para surpreender.

Historicamente, os confrontos entre os dois times trazem equilíbrio e gols. A defesa atleticana, em alguns jogos, tem mostrado vulnerabilidade, enquanto o Peixe também apresenta dificuldades no setor defensivo.

Por isso, a chance de que ambos balancem as redes neste duelo é elevada, tornando essa uma aposta interessante dentro do mercado de gols.

Palpite 1 para Atlético-MG x Santos: Ambos marcam na partida, com odds de 1.98 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Atlético-MG x Santos nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa de um placar movimentado

Com dois times que buscam a velocidade e têm jogadores capazes de decidir, Atlético-MG e Santos prometem um confronto animado.

O Galo, em casa, costuma jogar de maneira agressiva, empurrado pela torcida, e dificilmente passa em branco quando atua na Arena MRV. O Santos, mesmo em reconstrução, mostrou recentemente que tem força ofensiva para complicar rivais fortes, aproveitando bem os contra-ataques e jogadas rápidas.

Além disso, os números recentes indicam que os jogos do Atlético-MG em casa costumam registrar gols, enquanto o Santos, mesmo em partidas complicadas, encontra formas de marcar.

Assim, a tendência é de que o confronto ultrapasse a marca mínima de bolas na rede, garantindo emoção ao longo dos 90 minutos.

Palpite 2 para Atlético-MG x Santos: Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.40 na Betano

Galo quer confirmar força no Mineirão

Jogando em seus domínios, o Atlético-MG entra como favorito diante do Santos. A equipe de Sampaoli tem elenco mais consistente e conta com jogadores experientes para lidar com a pressão, como Hulk e Everson, que são referências em suas posições.

A derrota no clássico contra o Cruzeiro na Copa do Brasil não diminuiu a confiança, e o Galo agora mira uma atuação sólida para embalar também no Brasileirão.

O Santos, por outro lado, vem de altos e baixos e enfrenta dificuldades fora de casa. A defesa ainda não passa confiança, algo que pode ser fatal diante de um ataque forte e acostumado a decidir em jogos grandes. Por isso, o cenário favorece o Atlético em casa.