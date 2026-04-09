Palpite Atlético-MG x Mirassol - Brasileirão Série A - 27/09/2025

Confira os palpites para Atlético-MG x Mirassol para o confronto em Belo Horizonte, neste sábado (27), às 21h, pelo Brasileirão.

Melhores palpites de apostas para Atlético-MG x Mirassol

Atlético-MG vence, com odds de 2.37 na bet365

Ambos marcam (SIM), com odds de 1.90 na bet365

Menos de 11 escanteios, com odds de 1.72 na bet365

Em jogo equilibrado, o Atlético-MG deve vencer o Mirassol por 2 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

Atlético-MG e Mirassol estão em momentos distintos na tabela do Brasileirão.

Ameaçado pelo rebaixamento, o Galo tenta recolocar os cacos sob o comando de Jorge Sampaoli. O Mirassol, por sua vez , faz campanha histórica e sonha com a vaga na Libertadores da próxima temporada.

Em 15º, o Atlético-MG somou, até o momento, 25 pontos em 22 jogos disputados no Brasileirão. Sem vencer há cinco jogos, o time de Sampaoli precisa reagir na competição se não quiser passar mais uma temporada na briga contra o rebaixamento.

Na última rodada, o Galo visitou o Botafogo e perdeu por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos.

Em outra rotação, o Mirassol é, atualmente, o quarto colocado do Brasileirão. Sonhando com uma vaga na Libertadores da próxima temporada, a equipe do interior paulista chegou aos 42 pontos após vencer o Juventude na última rodada, chegando a uma sequência de quatro vitórias em cinco jogos disputados.

Agora, a ideia é seguir a boa fase e conseguir a vaga na competição continental.

Prováveis escalações de Atlético-MG e Mirassol

Atlético-MG: Everson, Lyanco, Iván Román, Victor Hugo, Guilherme Arana, Alan Franco, Alexsander, Reinier (Dudu), Gustavo Scarpa, Rony e Hulk

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, Gabriel Knesowitsch, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e José Aldo; Negueba, Alesson (Edson Carioca) e Chico da Costa.

Galo quer aproveitar fator casa

O Atlético-MG encara o Mirassol na Arena em um momento em que precisa retomar a confiança no Brasileirão. Apesar das oscilações recentes, o Galo costuma crescer quando joga diante da sua torcida, pressionando desde o início e impondo intensidade ofensiva.

A equipe de Sampaoli tem peças decisivas, como Scarpa e Hulk, capazes de desequilibrar em jogadas rápidas ou em bolas paradas.

O Mirassol, por outro lado, vem de boas atuações, mas sente mais dificuldade fora de casa, especialmente quando enfrenta times de maior peso.

Mesmo em um confronto que promete ser equilibrado em alguns momentos, a superioridade técnica e o apoio da torcida fazem do Atlético-MG o lado mais confiável para sair vencedor nesta rodada.

Palpite 1 para Atlético-MG x Mirassol: Atlético-MG vence, com odds de 2.37 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Atlético-MG x Mirassol nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ataques podem decidir o confronto

Tanto Atlético-MG quanto Mirassol têm demonstrado características ofensivas marcantes ao longo da temporada, o que aumenta a probabilidade de um placar movimentado.

O Galo, jogando em casa, tende a manter a posse de bola e criar oportunidades em sequência, especialmente explorando os lados do campo.

Já o Mirassol, apesar de visitante, não costuma se retrancar, apostando em transições rápidas e aproveitando eventuais falhas defensivas do adversário.

Esse estilo de jogo dos paulistas favorece partidas mais abertas, ainda que corram riscos contra times tecnicamente mais fortes.

Com jogadores como Hulk e Scarpa de um lado, e Chico da Costa e Negueba do outro, a chance de ambos os ataques balançarem as redes é considerável.

Palpite 2 para Atlético-MG x Mirassol: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.90 na bet365

Escanteios podem não ser abundantes

Embora Atlético-MG e Mirassol tenham vocação ofensiva, o estilo de jogo das duas equipes não favorece uma quantidade exagerada de escanteios.

O Galo costuma trabalhar a posse com paciência, buscando infiltrações pelo meio e finalizações de média distância, o que gera menos jogadas de linha de fundo.

Já o Mirassol aposta em contra-ataques e bolas longas, tentando surpreender sem necessariamente construir muitas jogadas pelo lado do campo.

Esse cenário tende a limitar o volume de cobranças de canto ao longo do jogo, ainda que situações pontuais de pressão possam surgir, principalmente quando o Atlético impuser seu ritmo ofensivo.

Assim, o mercado de escanteios deve ficar em uma faixa mais controlada, abaixo do padrão médio observado em confrontos de equipes que atuam pelas beiradas.