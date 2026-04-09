Palpite Arsenal x West Ham - Premier League - 04/10/2025

O West Ham viaja para o Emirates Stadium sob o comando de Nuno Espírito Santo. Será que os Gunners vão vencer e aumentar a pressão sobre o Liverpool?

Dicas de apostas para Arsenal x West Ham:

Empate Arsenal (intervalo/final) com odds de 3.75 na Betano;

Menos de 2.5 gols com odds de 2.42 na Betano;

Bukayo Saka e Jarrod Bowen (1+ Chute no Gol Cada) com odds de 1,39 e 1,75, respectivamente, na Betano.

Esperamos que o Arsenal vença em um confronto com poucos gols.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Nuno Espírito Santo comanda seu segundo jogo como técnico do West Ham, que será também seu primeiro clássico londrino contra o Arsenal, nesta tarde de sábado.

A vitória tardia do Arsenal sobre o Newcastle United colocou os Gunners a apenas dois pontos do líder da Premier League, Liverpool, que perdeu para o Crystal Palace. A única derrota dos Gunners na liga, nesta temporada, foi contra o time de Arne Slot.

Fora isso, os homens de Mikel Arteta têm mostrado forte desempenho, sofrendo apenas três gols em seis partidas.

O Arsenal enfrenta dois problemas antes deste fim de semana. Um é o curto intervalo entre seu jogo da Champions League contra o Olympiacos na noite de quarta-feira. O outro é a partida da liga contra os Hammers, jogada no sábado à tarde.

Arteta pode precisar modificar seu elenco, possivelmente escalando jogadores como Leandro Trossard e Eberechi Eze para garantir uma energia renovada na linha de frente do Arsenal.

O West Ham se despediu de Graham Potter na semana passada e imediatamente nomeou Nuno Espírito Santo como seu substituto.

O ex-técnico do Nottingham Forest estava no comando quando os Hammers empataram em 1-1 com o Everton. O time se recuperou após sair atrás no placar e empatou a partida, em um jogo marcado pela falta de qualidade.

Com uma vitória em seis jogos da Premier League e 14 gols sofridos, os Hammers atualmente têm o pior recorde defensivo da divisão.

Nuno, que se orgulhava de uma defesa sólida no Forest, vai buscar criar um plano defensivo semelhante para o West Ham, começando com a desafiadora viagem ao Emirates Stadium.

Escalações esperadas para Arsenal x West Ham

Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Calafiori, Odegaard, Rice, Zubimendi, Saka, Trossard, Gyokeres;

West Ham: Areola, Walker-Peters, Diouf, Kilman, Mavropanos, Magassa, Fernandes, Paquetá, Summerville, Bowen, Fullkrug.

Gunners acabam vencendo o West Ham

O West Ham venceu nas suas duas últimas visitas à Premier League no Emirates Stadium. No entanto, é improvável que eles vençam neste fim de semana, o que faria três vitórias seguidas.

Dada a vontade do Arsenal de ultrapassar o Liverpool no topo da Premier League, eles estarão ansiosos para vencer novamente neste fim de semana.

No entanto, não será uma tarefa fácil. Embora o West Ham tenha sofrido 14 gols até agora nesta temporada, Nuno Espírito Santo pode apertar a defesa. Uma abordagem mais defensiva e segura é esperada no Emirates Stadium.

O desgaste físico e mental do Arsenal após o jogo da Champions League na quarta-feira é um fator a ser considerado. É por isso que é provável que o Arsenal marque no final do segundo tempo para garantir a vitória.

Palpite 1 para Arsenal x West Ham: Empate Arsenal (intervalo/final) com odds de 4.00 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Arsenal x West Ham nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Goleada improvável após o desgaste da Champions League

Três dos últimos quatro encontros entre essas duas equipes no Emirates Stadium tiveram dois ou menos gols marcados.

Apesar disso, os mercados de apostas indicam que há apenas 42,2% de chance de este jogo ter menos de 2.5 gols.

Dadas as atividades europeias do Arsenal no meio da semana e o desejo de Nuno de fortalecer a defesa dos Hammers, é muito provável que o jogo tenha poucos gols.

Na verdade, há pelo menos 50% de chance de ocorrer menos de 2.5 gols no sábado. Portanto, esta é a aposta de valor entre nossas três previsões para Arsenal x West Ham.

Palpite 2 para Arsenal x West Ham: Menos de 2.5 gols com odds de 2.37 na Betano.

Saka e Bowen são ameaças de gol

Jarrod Bowen ajudou o West Ham a empatar o placar na noite de segunda-feira contra o Everton com um gol no segundo tempo. Ele tem uma média de 1.17 chutes no alvo por jogo nesta temporada.

Enquanto isso, Bukayo Saka, do Arsenal, tem uma média de 0.50 chutes no alvo por jogo.

Com a média de Bowen de 1.17 chutes no alvo por jogo, e a taxa de acertos de Saka atualmente em 50%, os mercados de apostas subestimaram a probabilidade de ambos marcarem neste fim de semana.

Eles sugerem que ambos os jogadores têm apenas 30.77% de chance de acertar o alvo. Isso pode ser baixo, considerando seu desempenho recente em 2025/26.