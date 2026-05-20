Odds para o vencedor da Champions League: Palpites atualizados em 20/05/2026

Última atualização em 20 de maio de 2026

O Paris Saint-Germain entra como favorito em sua busca pelo bicampeonato, mas o Arsenal não pode ser descartado. Luis Enrique e seus comandados têm a experiência a seu favor, enquanto os Gunners buscam fazer história no clube. Promessa de um confronto fascinante em Budapeste.

Equipe Odds Probabilidade implícita (%) Paris Saint-Germain 2.25 44,4 Arsenal 3.00 33,3

Odds fornecidas pela Novibet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Odds atualizadas da Champions League e movimentações do mercado

O Paris Saint-Germain encerrou sua campanha na Ligue 1, garantindo o título mais uma vez.

A equipe de Luis Enrique tem duas semanas para descansar antes da viagem à Hungria.

O Arsenal foi coroado campeão da Premier League na noite de terça-feira, portanto, tem tempo de sobra para se preparar para Budapeste.

Os Gunners são um time resiliente, e Mikel Arteta soube organizar a equipe muito bem após os tropeços do mês passado.

Análise de cada equipe: os principais candidatos à taça da Champions League

1. Paris Saint-Germain

O Paris Saint-Germain perdeu seu último jogo na temporada 2025/26 da Ligue 1, mas o resultado não teve grande impacto. Os comandados de Luis Enrique já haviam garantido o caneco, por isso mandaram a campo uma escalação mista contra o Paris FC. Os Parisiens virão com força máxima quando visitarem a Puskas Arena no final deste mês.

Odds atuais: 2.25

2.25 Principal argumento A FAVOR: o PSG terminou a temporada em alta, faturando mais um título. O mais importante é que eles têm bastante tempo de descanso antes da grande final.

o PSG terminou a temporada em alta, faturando mais um título. O mais importante é que eles têm bastante tempo de descanso antes da grande final. Principal argumento CONTRA: o Paris FC balançou as redes deles duas vezes no domingo, assim como o Lorient e o Lyon fizeram recentemente — a defesa parece vulnerável.

o Paris FC balançou as redes deles duas vezes no domingo, assim como o Lorient e o Lyon fizeram recentemente — a defesa parece vulnerável. Nossa opinião: com a qualidade que Luis Enrique tem à disposição e a grande vantagem de um longo período de descanso, apostamos no PSG para levantar a taça.

2. Arsenal

Após o tropeço em abril, os comandados de Mikel Arteta deram a volta por cima nas últimas semanas. O futebol apresentado não foi brilhante, mas a equipe está invicta há seis jogos em todas as competições e vem de quatro vitórias seguidas. Os londrinos entram cheios de moral para competir na final após garantirem a glória nacional na Premier League.

Odds atuais: 3.00

3.00 Principal argumento A FAVOR: os Gunners são incrivelmente sólidos na defesa e não sofreram gols em cinco das suas últimas seis partidas oficiais.

os Gunners são incrivelmente sólidos na defesa e não sofreram gols em cinco das suas últimas seis partidas oficiais. Principal argumento CONTRA: o time de Arteta costuma oscilar em jogos decisivos e talvez falte aquela casca necessária para triunfar em Budapeste.

o time de Arteta costuma oscilar em jogos decisivos e talvez falte aquela casca necessária para triunfar em Budapeste. Nossa opinião: esperamos um jogo parelho, e o Arsenal certamente venderá caro a derrota. No entanto, não estamos convictos de que conseguirão marcar mais gols do que o PSG.

Nosso palpite para a Champions League 2025/26

O Paris Saint-Germain segue como favorito na final da Champions League, mas as suas odds no mercado 1x2 estão oscilando. No entanto, houve uma mudança mínima de -2,1% na probabilidade implícita de vitória dos gigantes franceses e, com 44,4%, eles representam um valor bem interessante. Embora as odds sugiram apoiar os Parisiens, a expectativa é de um confronto equilibrado em Budapeste.

As odds subiram recentemente de 2.15 para 2.25, logo após a vitória do Arsenal sobre o Burnley e a derrota do próprio PSG para o Paris FC. Como o City não conseguiu vencer o Bournemouth, a tendência é que as odds para uma vitória do PSG voltem a cair. Os Gunners agora são os campeões da Inglaterra e podem se dar ao luxo de poupar jogadores na última rodada do campeonato.

Os comandados de Luis Enrique defenderam o título da Ligue 1 com autoridade, vencendo o rival direto, RC Lens, na penúltima rodada. A vitória por 2x0 fora de casa e sem sofrer gols foi muito comemorada, mas o jogo passou longe de ser fácil. As estatísticas subjacentes contam uma história curiosa: o Lens acumulou um impressionante xG (gols esperados) de 2,87, contra apenas 1,22 do PSG.

Além disso, o Lens finalizou 25 vezes, mandando 10 bolas no alvo. Enquanto isso, os vencedores foram cirúrgicos, marcando dois gols nas únicas duas finalizações certas que tiveram. Um dos ataques mais letais da Europa parece ter rendido abaixo do esperado em certos momentos, mas garantiu o resultado necessário. Dito isso, o Arsenal certamente analisou essa partida e identificou brechas defensivas que pode explorar.

Os Gunners provavelmente adoraram ver o tropeço do PSG diante do Paris FC — embora não devam se apegar muito a isso. As odds dos londrinos ainda não se moveram (3.00), mantendo-se em 32,3% em termos de probabilidade implícita de vitória. No entanto, esse cenário pode mudar dependendo do que acontecer na rodada final da Premier League.

Muitos esperam um duelo truncado na Puskas Arena, e esta decisão pode muito bem se estender para a prorrogação ou pênaltis. Dadas as qualidades defensivas do Arsenal, um empate nos 90 minutos regulamentares não seria nenhuma surpresa. A probabilidade implícita para ambas as equipes sobe para 60,2% e 45,5%, respectivamente, quando a aposta é no mercado para "levantar a taça".

A vitória do Arsenal por 1x0 sobre o Burnley gerou algumas críticas sobre o seu estilo de jogo, mas isso não abalou o elenco. Quando o City fez o mesmo no início da temporada, ninguém falou nada, e os Gunners garantiram os três pontos. No fim das contas, o que importava para Arteta era vencer a Premier League de qualquer maneira, e a missão foi cumprida.

É pouco provável que Arteta mude sua estratégia para adotar uma postura ultraofensiva; ele deve tentar fechar a casinha e garantir a solidez defensiva novamente. As jogadas de bola parada surgem como o melhor caminho para furar o bloco do PSG, um quesito no qual o Arsenal é mestre. Foi, em grande parte, graças a esse fundamento que eles garantiram o título da liga.

Pode não ser o jogo mais vistoso para os torcedores neutros, mas os Gunners podem ser uma excelente opção de aposta de valor, especialmente agora que também têm tempo para se preparar. Seja para vencer nos 90 minutos ou para erguer o troféu (no mercado de longo prazo com odds atraentes), o embalo do título estará do lado deles.

Como ler as odds da Champions League?

Se você é novo no mundo das apostas esportivas, olhar as odds do vencedor da Champions League pode ser como tentar ler outro idioma. Esta seção detalha tudo o que você precisa saber sobre como apostar no mercado de longo prazo (outright) da Champions League, como funcionam os formatos de odds e o momento certo para fazer as suas apostas.

4.1 O que são apostas de Longo Prazo / Futuras (Outright / Futures)?

Quando você se depara com as "Odds para Vencedor da Champions League", você está olhando para um mercado de longo prazo (outright).

As apostas de longo prazo consistem em palpitar no campeão geral de todo o torneio, e não no resultado de uma única partida de 90 minutos.

Você pode fazer uma aposta futura antes de o torneio começar, em setembro, ou ao longo da competição (como agora, na reta final).

Diferentemente das apostas tradicionais por partida — onde você aposta que o Time A vai vencer o Time B em uma terça-feira específica —, uma aposta de longo prazo segue viva enquanto a equipe escolhida continuar no torneio. Se eles vencerem a final em Budapeste, a sua aposta é green.

4.2 Como ler os três formatos de odds?

Dependendo de onde você mora ou de qual casa de apostas utiliza, as odds são exibidas em um de três formatos principais. Todos representam exatamente o mesmo retorno potencial, apenas escritos de forma diferente. Vamos usar o Arsenal como exemplo:

Decimais (3.25) — Populares no Brasil, Europa e internacionalmente: Representam o retorno total que você recebe para cada unidade apostada, incluindo o seu valor inicial. Se você apostar R$ 10 no Arsenal com odds de 3.25, seu retorno total será de R$ 32,50 (R$ 22,50 de lucro mais os seus R$ 10 apostados).

Representam o retorno total que você recebe para cada unidade apostada, incluindo o seu valor inicial. Se você apostar R$ 10 no Arsenal com odds de 3.25, seu retorno total será de R$ 32,50 (R$ 22,50 de lucro mais os seus R$ 10 apostados). Fracionárias (9/4) — Populares no Reino Unido e Irlanda: Este formato mostra o seu lucro potencial em relação ao valor apostado. A fórmula é Lucro / Valor Apostado. Com 9/4, para cada R$ 4 apostados, você ganha R$ 9 de lucro. Uma aposta de R$ 4 retorna R$ 13 no total.

Este formato mostra o seu lucro potencial em relação ao valor apostado. A fórmula é Lucro / Valor Apostado. Com 9/4, para cada R$ 4 apostados, você ganha R$ 9 de lucro. Uma aposta de R$ 4 retorna R$ 13 no total. Americanas / Moneyline (+225) — Populares nos EUA: Quando há um sinal de mais (+), o número indica quanto lucro você teria com uma aposta de R$ 100. Portanto, +225 significa que uma aposta de R$ 100 rende R$ 225 de lucro, resultando em um pagamento total de R$ 325.

4.3 O que é probabilidade implícita?

A probabilidade implícita converte as odds de apostas em uma porcentagem. Ela mostra exatamente qual é a probabilidade que as casas de apostas atribuem a um determinado resultado.

A fórmula mais simples para calcular isso utiliza as odds decimais:

1 ÷ Odds Decimais × 100 = Probabilidade Implícita %

Vamos analisar as odds atuais do Arsenal, que são de 3.25:

1 ÷ 3.25 = 0,3076

0,3076 × 100 = 30,8%

Em bom português, isso significa que as casas de apostas acreditam que o Arsenal tem cerca de 30,8% de chance de vencer a Champions League. Se você achar que a chance real do Arsenal ser campeão é maior do que 30,8%, essa aposta tem "valor". Se achar que as chances são menores, é uma entrada ruim.

4.4 Por que as odds mudam?

O mercado de apostas futuras é dinâmico e "vivo". As odds oscilam constantemente com base em diversas variáveis:

Resultados dos jogos: Se um time vence com facilidade (como uma vitória do Bayern por 10 a 2 no placar agregado), suas odds vão "derreter" ou encurtar (por exemplo, caindo de 6.00 para 4.00), o que significa que a probabilidade implícita aumenta e os retornos diminuem.

Se um time vence com facilidade (como uma vitória do Bayern por 10 a 2 no placar agregado), suas odds vão "derreter" ou encurtar (por exemplo, caindo de 6.00 para 4.00), o que significa que a probabilidade implícita aumenta e os retornos diminuem. Sorteios do torneio: O caminho até a final pesa demais. Se um favorito sorteia um adversário indigesto nas quartas de final, suas odds tendem a subir. Se pegarem um chaveamento teoricamente mais "fácil", as odds caem.

O caminho até a final pesa demais. Se um favorito sorteia um adversário indigesto nas quartas de final, suas odds tendem a subir. Se pegarem um chaveamento teoricamente mais "fácil", as odds caem. Lesões de jogadores cruciais: Se um craque como Harry Kane sofrer uma lesão que o tire do torneio, as odds para o título do Bayern de Munique vão disparar imediatamente para refletir essa perda de peso.

Se um craque como Harry Kane sofrer uma lesão que o tire do torneio, as odds para o título do Bayern de Munique vão disparar imediatamente para refletir essa perda de peso. Volume de apostas: As casas de apostas ajustam as linhas de acordo com onde o público está colocando dinheiro, buscando equilibrar seu próprio risco financeiro. Se todo mundo começar a apostar em massa no Barcelona, as bancas vão baixar as odds do clube catalão.

4.5 Apostar cedo ou tarde – qual é o momento certo para fazer a sua aposta?

É melhor apostar na Champions League em setembro ou em maio? Não existe uma resposta certa para todo mundo; tudo depende da sua estratégia e da sua tolerância ao risco.

Apostar cedo (maior potencial de retorno, maior risco): Se você apostar em uma equipe ainda na fase de grupos, quase sempre pegará odds bem mais altas (lucros maiores) porque há muitas variáveis desconhecidas. Você encontra "valor" antes que o mercado se ajuste e perceba o quão bom aquele time realmente é. O risco, claro, é ver uma eliminação precoce ou lesões no meio da temporada arruinarem o seu palpite.

Se você apostar em uma equipe ainda na fase de grupos, quase sempre pegará odds bem mais altas (lucros maiores) porque há muitas variáveis desconhecidas. Você encontra "valor" antes que o mercado se ajuste e perceba o quão bom aquele time realmente é. O risco, claro, é ver uma eliminação precoce ou lesões no meio da temporada arruinarem o seu palpite. Apostar tarde (menor potencial de retorno, menor risco): Deixar para apostar nas quartas ou semifinais traz muito mais certeza. Você já conhece o chaveamento exato, a fase atual e o departamento médico de cada elenco. A desvantagem é que as odds estarão bem mais esmagadas, resultando em lucros menores.

Disclaimer: Apostar envolve risco financeiro. Jogue com responsabilidade e aposte apenas o valor que você pode se dar ao luxo de perder. Se você ou alguém que você conhece tiver problemas com jogo, busque ajuda junto às organizações locais ou nacionais de apoio ao jogo responsável.