Mercado “Ambos Marcam” ganha força em três jogos do Brasileirão

O mercado “Ambos Marcam — Sim” volta a ganhar destaque em mais uma rodada do Brasileirão.

Mercado Odds na Novibet Ambos marcam em Vasco x Athletico 1.95 Ambos marcam em Atlético-MG x Botafogo 1.80 Ambos marcam em Santos x RB Bragantino 1.80

Essas odds são da Novibet e podem sofrer alterações.

Vasco lidera estatística de ambos marcam no Brasileirão

O Vasco possui atualmente o maior índice de “Ambos Marcam — Sim” da Série A. Em 12 dos 14 jogos da equipe no campeonato, os dois times balançaram as redes, um aproveitamento de 86%.

Esse número mostra um padrão claro nos jogos do clube carioca. O Vasco costuma criar oportunidades ofensivas, mas também oferece espaços defensivos ao longo das partidas. O resultado são confrontos mais abertos e com frequência alta de gols para os dois lados.

Além disso, 64% dos jogos da equipe terminaram com mais de 2.5 gols, reforçando o perfil ofensivo das partidas.

Neste fim de semana, o Vasco encara o Athletico-PR, outro time que costuma acelerar jogos em transições rápidas. O cenário favorece novamente o mercado de ambos marcam.

A odd de 1.95 chama atenção justamente pelo histórico recente da equipe.

Botafogo segue como principal time de jogos abertos

O Botafogo continua sendo o principal destaque ofensivo do Brasileirão em termos de gols. Em 12 dos 13 jogos da equipe na competição, houve pelo menos três gols na partida.

Esse número representa impressionantes 92% de aproveitamento no mercado de mais de 2.5 gols, o maior índice da Série A até aqui.

Além disso, o “Ambos Marcam — Sim” também aparece com frequência: 10 dos 13 jogos do clube terminaram com gols para os dois lados.

O próximo desafio será diante do Atlético-MG, confronto que historicamente costuma gerar jogos intensos e ofensivos. O estilo agressivo das duas equipes aumenta a possibilidade de um jogo aberto novamente.

Com odd de 1.80 para ambos marcam, o mercado segue chamando atenção pelos números recentes do Botafogo.

Santos mantém perfil ofensivo e jogos movimentados

O Santos também aparece entre os líderes do mercado. A equipe registrou “Ambos Marcam — Sim” em 11 dos 14 jogos disputados no Brasileirão, aproveitamento de 79%.

Outro dado relevante é o índice de partidas com mais de 2.5 gols. Os jogos do Santos ultrapassaram essa linha em 57% das rodadas, mostrando uma equipe que participa frequentemente de confrontos movimentados.

Neste fim de semana, o desafio será contra o RB Bragantino, adversário que também costuma acelerar jogos e pressionar ofensivamente.

Esse contexto ajuda a explicar a odd de 1.80 para ambos marcam, considerada competitiva diante dos números recentes das duas equipes.

Mercado de gols segue forte em jogos específicos do Brasileirão

Mesmo com parte do Brasileirão apresentando queda na média geral de gols nas últimas semanas, alguns clubes continuam sustentando um perfil completamente diferente dentro da competição. Enquanto muitos jogos se tornaram mais físicos e equilibrados, Vasco, Botafogo e Santos seguem participando constantemente de partidas abertas, movimentadas e com forte presença ofensiva dos dois lados.

Os números ajudam a reforçar essa leitura. As três equipes aparecem entre as líderes do mercado “Ambos Marcam — Sim” na Série A, além de manterem índices relevantes em partidas com mais de 2.5 gols. Isso mostra não apenas ataques produtivos, mas também jogos que oferecem espaços, transições rápidas e maior volume ofensivo ao longo dos 90 minutos.

No caso do Botafogo, o cenário é ainda mais evidente. O clube lidera com folga o mercado de jogos acima de 2.5 gols no Brasileirão, transformando praticamente todas as rodadas em partidas abertas. Vasco e Santos seguem caminho parecido, sustentando frequência alta de gols para os dois lados.

Por isso, Vasco x Athletico-PR, Atlético-MG x Botafogo e Santos x RB Bragantino aparecem como alguns dos confrontos mais interessantes da rodada para mercados ligados a gols. O histórico recente das equipes indica partidas mais dinâmicas, com boas chances para ataques dos dois lados e cenários favoráveis para o mercado de ambos marcam.