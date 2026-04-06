A247, BetAki, Br4Bet, Casa de Apostas e BigBet são algumas das novas casas de apostas que merecem destaque em 2026.

Neste guia, entre as mais recentes, selecionamos as plataformas que se destacam e vêm conquistando espaço com segurança, promoções atrativas, interface acessível e variedade de mercados.

Essas operadoras buscam oferecer uma experiência competitiva, adaptando-se ao perfil do apostador brasileiro e às exigências da legislação local.

Confira a lista com as Top bets novas em 2026:

A247 – grande variedade de modalidades esportivas e mercados; BetAki - plataforma brasileira, com foco em apostas esportivas; Br4bet - Cashback semanal; Casa de Apostas – foco no futebol e saques via PIX; BigBet– destaque para apostas em futebol e basquete; Brazino777– boa cobertura na Copa Libertadores, NBA e Bundesliga; Multibet - Programa VIP, Sorteios e Torneios; Meridianbet - Aposta segura e cashback semanal; Luckbet - Bônus para apostas múltiplas; Lotogreen - Mercado antecipado e torneios.

1. A247 - Cashback semanal e Jornada de Níveis A247

A A247 é uma casa de apostas legalizada no Brasil, que oferece uma plataforma segura para apostas esportivas e cassino online.

A A247 destaca-se principalmente por seu foco no cassino. Com jogos de provedores globais certificados, a plataforma é multi-dispositivos e permite jogar slots, cassino ao vivo e outros games em qualquer aparelho.

Além disso, é claro, você encontra na plataforma uma ampla gama de opções de apostas esportivas que cobrem todos os seus esportes favoritos de forma abrangente.

2. BetAki - Plataforma nacional com destaque para o futebol

BetAki, recentemente autorizada pelo Governo Federal para operar no Brasil em 2025, destaca-se como uma plataforma de apostas que prioriza a experiência do usuário com pagamentos rápidos via Pix e cashback diário de até 5% em apostas esportivas.

Sem o glamour das gigantes do setor, a casa de apostas conquista apostadores iniciantes e de baixo valor com depósito mínimo de apenas R$5,00 e suporte eficiente em português.

Apesar da ausência de aplicativo nativo e da menor variedade de mercados de nicho, a BetAki oferece uma alternativa segura e transparente para quem busca fugir de rollovers complexos encontrados em outras plataformas.

3. Br4bet - Bet nova com Festival de Prêmios

Plataforma brasileira, a Br4bet é uma plataforma para quem busca uso intuitivo e simples. A BR4Bet chama a atenção não somente pelo seu catálogo de apostas esportivas, como também pelas promoções para os apostadores cadastrados. Elas vão de cashback semanal a missões e torneios.

4. Casa de Apostas - Torneios e Freebet em futebol

A Casa de Apostas é uma plataforma de apostas online que oferece uma ampla gama de opções, incluindo apostas esportivas, eSports e jogos de cassino. Reconhecida por suas odds vantajosas e promoções atrativas, a Casa de Apostas está autorizada a operar no Brasil, oferecendo segurança e praticidade nas transações.

Pensando em se cadastrar? Veja a nossa análise da Casa de Apostas.

5. BigBet - Nova casa com Big Odds

A BigBet é uma casa de apostas esportivas e cassino online regulamentada para operar no Brasil. Com uma interface organizada e fácil de usar, a plataforma oferece um catálogo extenso de eventos esportivos e jogos de cassino, destacando-se pelas odds competitivas.

A BigBet é confiável, pois se adequa às regulamentações brasileiras, garantindo a segurança dos dados dos usuários e promovendo o jogo responsável.

6. Brazino777 - Bet nova com foco em cassino

A Brazino777 é uma plataforma de apostas regulamentada pelo Governo Federal do Brasil, oferecendo segurança e confiabilidade para os usuários.

A casa de apostas destaca-se por sua variedade de promoções e bônus, sem necessidade de código promocional, incluindo missões e torneios, o que proporciona vantagens exclusivas aos jogadores.

Além disso, a Brazino777 oferece uma experiência intuitiva e moderna, tornando a navegação na plataforma agradável e acessível.

Caso prefira casas com mais experiência no mercado de apostas brasileiro, você pode conferir a nossa lista de melhores casas de apostas.

7. Multibet - Nova bet com Torneios MultiVip

A MultiBet apostas vem se firmando como uma das plataformas que mais despertam interesse no mercado brasileiro. Com uma proposta direta e funcional, ela reúne o que o apostador costuma buscar: um ambiente seguro, interface simples e uma boa variedade de opções — tanto para quem prefere esportes quanto para quem curte jogos de cassino.

8. Meridianbet - Nova plataforma de apostas esportivas com FreeBet

A Meridianbet destaca-se por oferecer uma plataforma de apostas esportivas adaptada ao público brasileiro, com criptografia SSL e verificação KYC para segurança. Oferece um site responsivo, promoções atrativas e uma variedade de esportes, incluindo futebol e eSports, além de funcionalidades como cash out e IA para recomendações.

9. Luckbet - Bet brasileira nova com suporte 24h

A Luckbet é uma empresa brasileira que oferece apostas diárias em milhares de eventos esportivos do mundo inteiro, bem como esportes virtuais, transmissões ao vivo e diversos outros recursos.

Além disso, a plataforma oferece promoções como cashback em apostas esportivas e cassino, e é responsiva para dispositivos móveis.

10. Lotogreen - Nova casa com Múltipla Turbinada

A Lotogreen é mais uma das novas casas de apostas em destaque no mercado brasileiro. Além de oferecer opções de apostas esportivas, a plataforma também tem um cassino robusto e promoções atrativas.

Por que abrir uma conta em novas casas de apostas em 2026?

Com o mercado brasileiro em expansão e mais operadores entrando após a nova regulamentação, as novas casas de apostas chegam ao país buscando conquistar espaço.

Isso significa que elas podem oferecer promoções competitivas, atendimento local em português e tecnologias atualizadas, como apostas personalizadas e integração com métodos populares como PIX.

Além disso, muitas dessas novas bets adotam odds mais atrativas, limites mais flexíveis e layouts intuitivos, priorizando a jornada do apostador.

Para quem busca novidades e diversidade de opções, essas novas operadoras se destacam como uma alternativa válida às casas já consolidadas no mercado brasileiro.

Benefícios em relação às casas de apostas tradicionais

Com base na nossa análise, os benefícios de experimentar plataformas de apostas recém-lançadas em 2026 são evidentes:

Promoções atrativas: Para conquistar espaço no mercado, os novos sites costumam oferecer bônus mais generosos, e também com requisitos menos rígidos.

Para conquistar espaço no mercado, os novos sites costumam oferecer bônus mais generosos, e também com requisitos menos rígidos. Tecnologia de ponta: Essas plataformas frequentemente contam com design moderno, interface intuitiva e recursos inovadores, como ferramentas para monitoramento detalhado das apostas feitas.

Essas plataformas frequentemente contam com design moderno, interface intuitiva e recursos inovadores, como ferramentas para monitoramento detalhado das apostas feitas. Pagamentos mais rápidos e seguros: Com sistemas atualizados, essas novas casas geralmente oferecem processamentos de pagamento mais ágeis e eficientes. Como o número de usuários ainda é menor, o tempo de espera para saques também tende a ser reduzido.

Pontos de atenção

Apesar de já priorizarmos somente novas casas de apostas licenciadas no Brasil — o que garante segurança e transparência —, ainda assim existem alguns detalhes para observar:

Atendimento ao cliente: É comum que plataformas novas passem por ajustes no suporte. Nos primeiros meses, pode haver demora nas respostas.

É comum que plataformas novas passem por ajustes no suporte. Nos primeiros meses, pode haver demora nas respostas. Ausência de reputação consolidada: Por serem recentes, essas operadoras ainda não acumularam avaliações suficientes de usuários, o que pode dificultar uma análise completa da experiência oferecida.

Por serem recentes, essas operadoras ainda não acumularam avaliações suficientes de usuários, o que pode dificultar uma análise completa da experiência oferecida. Adaptação ao público brasileiro: Algumas casas recém-chegadas podem demorar a entender os gostos e preferências locais, deixando de oferecer mercados populares ou jogos específicos que fazem sucesso no Brasil.

Como escolher uma plataforma entre as novas casas de apostas? Top 5 dicas

Sua experiência enquanto usuário dentro de uma casa de apostas é o principal fator para entender se vale a pena ou não abrir uma conta em uma nova bet.

Veja, portanto, os principais pontos que você deve prestar atenção na hora de buscar por uma nova casa de apostas:

1 - Licença de apostas

Busque plataformas licenciadas e regulamentadas, garantindo segurança e confiabilidade nas apostas.

2 - Bônus e promoções

Verifique se o site oferece bons bônus e promoções que realmente tragam vantagens a você, apostador.

3 - Variedade de modalidades e mercados

Considere a variedade de mercados esportivos e tipos de apostas esportivas disponíveis, especialmente nos esportes que você acompanha.

4 - Métodos de pagamentos

Avalie os métodos de pagamento aceitos, dando preferência a opções rápidas e práticas como o PIX.

5 - Atendimento ao cliente

Analise também a qualidade do suporte ao cliente, especialmente se estiver disponível em português e com boa reputação entre os usuários.

Além disso, você também pode conferir as avaliações dos especialistas da Goal e a lista de sites de apostas legais.

Nossos critérios para avaliar novas casas de apostas

Este tópico está relacionado com o anterior. Muitos dos pontos levantados no conteúdo logo acima se repetem entre os nossos critérios de avaliação na nossa avaliação de novas casas de apostas do mercado brasileiro.

Além deles, também levamos em consideração:

Reputação da nova casa de aposta entre os jogadores;

Segurança e proteção de dados;

Experiência do usuário;

Inovação;

Recursos extras, como por exemplo transmissão ao vivo, cash out, estatísticas em tempo real e mais.

Destaques entre as novas bets

Entre as novas bets, decidimos destacar:

Cada uma delas têm suas particularidades. No entanto, todas chamaram a atenção durante nossa análise pelas promoções e ofertas.

Lembre-se sempre de ler os Termos e Condições antes de participar de qualquer oferta.

Mais opções de novas casas de apostas que vale a pena testar:

BetMGM - grande marca de alcance mundial;

- grande marca de alcance mundial; Betfast – plataforma de apostas esportivas;

plataforma de apostas esportivas; B2xBet – cassino e apostas online;

– cassino e apostas online; Donaldbet – um dos principais cassinos online do mundo;

– um dos principais cassinos online do mundo; Faz1bet – saque rápido via PIX;

– saque rápido via PIX; FullTBet – site de apostas sem limitação de ganhos;

– site de apostas sem limitação de ganhos; Geralbet – suporte ao cliente 24 horas;

– suporte ao cliente 24 horas; H2Bet – foco em slots online;

– foco em slots online; Hiperbet – site de apostas com depósitos a partir de R$ 1,00;

– site de apostas com depósitos a partir de R$ 1,00; Lance da Sorte – apostas em esportes e cassino;

– apostas em esportes e cassino; LottoLand – gerenciamento de jogos de loteria;

– gerenciamento de jogos de loteria; Luva bet – casa criada pelo influencer Luva de pedreiro;

– casa criada pelo influencer Luva de pedreiro; Oleybet – site de apostas com foco em esportes internacionais;

– site de apostas com foco em esportes internacionais; Onabet – grande crescimento no Brasil;

– grande crescimento no Brasil; Realsbet – boas promoções e ofertas;

– boas promoções e ofertas; Segurobet – foco na segurança e jogo responsável;

– foco na segurança e jogo responsável; Seu bet – boas ofertas no pré jogo;

– boas ofertas no pré jogo; Sportybet – boas ofertas nas apostas ao vivo;

– boas ofertas nas apostas ao vivo; Tivobet – excelentes oportunidades para iniciantes;

– excelentes oportunidades para iniciantes; GingaBet – foco no futebol brasileiro;

– foco no futebol brasileiro; Rei do Pitaco – apostas mais simples como foco no lingo prazo;

– apostas mais simples como foco no lingo prazo; Alfabet – casa de apostas que vem crescendo no Brasil.

Como abrir uma conta nas novas casas de apostas?

Para abrir uma conta em uma nas novas casas de apostas esportivas no Brasil, acesse o site oficial da plataforma, clique em “cadastre-se” ou “registre-se”, preencha o formulário com seus dados pessoais (como nome, e-mail, CPF e data de nascimento), crie um login com senha e confirme o cadastro. Depois, é só fazer o primeiro depósito para começar a apostar.

O que preciso saber antes de criar um login em uma bet?

Antes de criar um login em uma casa de apostas, é importante verificar se a plataforma é licenciada e segura, garantindo proteção dos seus dados. Avalie também os métodos de pagamento disponíveis, os tipos de apostas esportivas oferecidas, se há suporte ao cliente eficiente e se a plataforma se adapta bem ao seu perfil de apostador.

Além disso, leia os termos e condições das novas casas de apostas no Brasil, especialmente os que envolvem bônus e promoções.

Como funcionam os bônus nos sites de apostas?

Os bônus em site de apostas funcionam como incentivos oferecidos pelas plataformas para atrair e reter usuários. Eles podem aparecer de várias formas, como bônus de boas-vindas, apostas grátis, cashback ou promoções específicas para determinados eventos.

Normalmente, nas novas casas de apostas no Brasil, esses bônus vêm com regras, como requisitos de apostas mínimas (rollover) ou prazos para uso, e só podem ser sacados após o cumprimento dessas condições.

Quais são os métodos de pagamento nas novas casas de apostas no Brasil?

As novas casas de apostas no Brasil aceitam Pix, transferência bancária (TED), cartão de débito e cartão pré-pago. Cartão de crédito, boleto, criptomoedas e carteiras digitais estão proibidos conforme a regulamentação atual para apostas online.

Nossa análise: Vantagens e desvantagens de abrir uma conta em uma das novas casas de apostas

Abrir uma conta em uma das novas casas de apostas no Brasil oferece vantagens como bônus atraentes, promoções exclusivas, novas opções de pagamento como o Pix, e uma plataforma moderna e de fácil navegação.

No entanto, desvantagens incluem a falta de uma longa reputação, o que pode gerar insegurança para alguns usuários, e a possível limitação no suporte ao cliente, que ainda está em desenvolvimento em algumas casas mais recentes.

Prós Contras ✅ Odds mais vantajosas por conta da competitividade ❌ Suporte ao cliente nem sempre é em Português ✅ Saques mais rápidos que casas mais conhecidas ❌ Algumas não possuem variedade de mercados esportivos ✅ Cadastro e verificação de conta simplificados ❌ O foco de algumas não está no futebol

Perguntas frenquentes sobre as novas casas de apostas

Ainda tem dúvidas sobre as novas casas de apostas? Confira as perguntas frequentes dos apostadores e suas respectivas respostas.

Quais são as novas casas de apostas no Brasil?

BetAki, Br4Brt, Casa de Apostas, A247, BigBet, Brazino777, Multibet, Meridianbet, Luckbet e Lotogreen estão entre as novas casas de apostas do Brasil. Ou seja, são diversas as opções para apostar.

Qual a mais nova casa de apostas?

BetMGM, Br4Bet, Brazino777, e Alfabet aparecem na nossa análise como as novas casas de apostas mais promissoras em 2026. Listamos as bets mais confiáveis e com as promoções mais atrativas do mercado brasileiro.

Onde apostar agora?

Você pode apostar na Casa de Apostas, A247 ou em qualquer outra casa de apostar indicada neste guia. As novas casas de apostas no Brasil estão disponíveis 24 horas por dia para novos cadastros e apostas online.

Qual o depósito mínimo nas novas casas de apostas?

O valor de depósito mínimo pode variar nas novas casas de apostas no Brasil, geralmente começando em R$1. Consulte os termos e condições de cada uma delas.

Quais são as novas bets autorizadas no Brasil?

BetMGM, Casa de Apostas, A247, BigBet, Alfabet, Brazino777, Multibet, Meridianbet, Luckbet, Lotogreen e Br4Bet fazem parte da lista completa e atualizada das bets autorizadas no Brasil.