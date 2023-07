Pix KTO: Guia para depósito e saque

O Pix KTO é um dos métodos de pagamentos disponíveis na casa de apostas esportivas.

O Pix permite a transferência direta e instantânea da conta do cliente para a plataforma. Dessa forma, é possível utilizar mais rápido tanto a função de depósito no site como também o saque.

Como apostar com Pix na KTO?

Antes de iniciar a realizar apostas com KTO Pix, é necessário que o usuário se cadastre na plataforma. O novo usuário precisa ter 18 anos ou mais.

Segue abaixo um passo a passo para realizar o cadastro na plataforma e possibilitar o uso do Pix KTO.

Acesse o site da KTO. No canto superior do site, clique em “Registrar” ao lado do botão “login”. Preencha os dados pessoais pedidos pela plataforma. Informe esses dados com bastante atenção, pois podem ser importantes para o Pix KTO e a segurança da conta. Depois disso, informe o código de cupom KTO. Após estes passos, marque a caixa que confirma que possui 18 anos ou mais e aceita os termos e condições.

Verificação de identidade na KTO

Após ter feito o cadastro, é interessante que você realize a verificação da conta, apresentando documento de identificação.

Esse documento pode ser tanto a Carteira de identidade, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ou Carteira de Trabalho. Essa verificação é necessária para poder utilizar da função saque.

Para isso, é necessário enviar para o e-mail “support@kto.com”, foto frente e verso de documento de identificação que conste o número de CPF, comprovante de endereço emitido no máximo há 6 meses, constando seu nome e endereço residencial.

Depois de realizado o cadastro e a verificação de identidade na operadora, o usuário já pode realizar saques no site. O cupom KTO oferece bônus para as novas contas, porém é necessário conferir os regulamentos/termos e condições no site.

Sempre utilize contas em nome do titular ao realizar transações com a casa de apostas KTO. Dessa forma, a conta não pode ser de outra pessoa e o titular da conta deve ser uma pessoa física. Isso também vale para os depósitos, pois ao realizar uma transferência para a operadora, você deverá sacar o dinheiro utilizando o mesmo método e mesma conta.

Como fazer um depósito via Pix na KTO

Após ter realizado o cadastro na plataforma, você já pode utilizar de todo o site e suas funções. Para fazer um depósito via Pix na casa e poder realizar apostas, você deverá seguir esse passo a passo:

Faça login na KTO pelo computador e clique em “DEPÓSITO”, escrito em verde e ao lado direito do seu nome. No celular, faça login e, no canto superior direito da tela, clique nas três moedas com o símbolo “+” . Informe a modalidade “Pix” como forma de pagamento, o valor que você deseja colocar na plataforma e clique no botão verde “Depósito”. Logo após isso, informe os seus dados pessoais e clique em “Próximo”. Na sequência, será gerado o código “Pix copia e cola”, como também o QR Code para a leitura e pagamento. Escolha uma das modalidades.

As informações acima são relacionadas ao depósito via Pix KTO. No entanto, a plataforma também possui outras modalidades de pagamento.

Após realizar seu primeiro depósito na casas de apostas e se registrar na plataforma, você tem a chance de conseguir um bônus de boas vindas ao cumprir os termos da casa. É importante destacar que valores promocionais não são transferíveis.

Como sacar via Pix na KTO

Para realizar saques na operadora e se utilizar dos ganhos de forma mais rápida e prática, a plataforma possui a modalidade de pagamento instantâneo.

Para usar o Pix KTO, é preciso ter realizado a verificação de identidade. Caso você já tenha realizado esse passo a passo já explicado anteriormente. Segue o passo a passo:

Clique nas três linhas no canto superior esquerdo da tela e clique em “Saque”, ao lado do botão “Depósito”. O mesmo vale para computadores e celulares. Selecione a opção “Pix”, informe o valor que deseja retirar e clique em “Próximo”. Feito isso, informe os dados solicitados pelo site, como nome e dados bancários; Os dados bancários e pessoais devem ser o mesmo da conta que realizou o depósito; Após informar o valor, os dados pessoais e bancários, clique em “Saque”.

A plataforma permite o saque apenas de valores ganhos. Isso significa que não é possível sacar o mesmo valor depositado pelo jogador. Essa política e a verificação de identidades visa evitar fraudes e proteger aos jogadores.

Métodos de Pagamento na KTO

Este guia é sobre o KTO Pix, porém a plataforma possui outras modalidades para ofertar uma maior possibilidade de formas de pagamento ao cliente. Dessa forma, destacam-se os métodos de pagamentos abaixo;

Boleto Bancário;

Carteiras Digitais;

Criptomoedas;

Caso você deseje utilizar cartão de crédito/débito para realizar transferências, será necessário criar uma conta na Carteira Digital “Pay4fun”. A partir dessa carteira digital, você poderá cadastrar seus cartões e realizar pagamentos e transferências com a plataforma.

Tire todas as suas dúvidas sobre apostar com Pix na KTO

Confira as respostas para algumas questões frequentes sobre a KTO Brasil.

Tem como fazer Pix KTO?

Sim, a opção de pagamento instantâneo do Banco Central faz parte desta operadora. Você pode tanto utilizar a opção de depósito Pix KTO, como também realizar saques.

Quanto tempo demora para cair o Pix na KTO?

Após utilizar a opção de saque, você receberá o valor solicitado em até 3 dias. Porém, a operadora possui atendentes que podem te informar sobre o status do seu pedido.

Quanto depositar via Pix KTO?

A plataforma possui um valor mínimo, mas varia de acordo com a forma de pagamento. Cabe ao jogador escolher o que melhor o agrada, podendo consultar os valores mínimos no site. Estão localizados na parte inferior do site, em “Opções de pagamentos”.

Qual o melhor método de pagamento da KTO?

A operadora oferece várias formas de pagamento justamente para possibilitar que o jogador escolha o que melhor atende suas necessidades.

Dessa forma, a escolha pode ir de acordo com o tempo que o pagamento leva para chegar na conta. Também pode levar em consideração a variação do valor mínimo a depender do método escolhido.

Quais são as taxas de transferência para depósito e saque?

A plataforma KTO não cobra nenhuma taxa para transferências, sejam de saque ou para utilizar no site.

Qual o depósito/saque mínimo?

Os valores mínimos variam de acordo com o método escolhido. No método KTO Pix, o valor mínimo é de R$20, para saque R$30.

Carteira Digital e Boleto possuem o valor mínimo de R$100 para saques e R$30 para os depósitos. No caso de quem deseja transferir dinheiro para a operadora, a partir de criptomoedas, não há valor mínimo nem máximo definido.

Qual o tempo de transferência para depósito e saque?

O tempo de transferência varia de acordo com a forma escolhida. De maneira geral, os depósitos mais rápidos são os realizados por carteira digital, criptomoedas e KTO Pix. O boleto demora cerca de 2 dias para compensar. O mesmo é válido para o saque.

Como cancelar o saque?

Caso tenha mudado de ideia em realizar o saque, para cancelar é bastante simples. No site, clique em seu nome localizado no canto superior direito, após isso em “Minha Conta” e vá em “Transações". Após isso você verá os saques solicitados e poderá cancelar o indesejável.

Quais moedas são aceitas na KTO?

As moedas variam de acordo com o país. Para quem está no Brasil, a plataforma aceita a moeda oficial do país e do Banco Central do Brasil, o real. Além dessa, a plataforma também aceita criptomoedas, basta você, ao colocar, selecionar a opção “CoinDirect” e selecionar a criptomoeda de sua preferência.

É seguro apostar com Pix?

Sim. A operadora possui suporte de atendimento ao cliente para poder verificar o status da transferência. Além disso, o Pix também é gerido pelo banco central. Dessa forma, é possível ter acesso aos dados do destinatário da transferência e, nesse caso, da casas de apostas.