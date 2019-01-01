阿戈梅：将要在孔蒂的国米大放光彩的小博格巴

这名17岁的球员上赛季在法甲联赛的索肖队表现出色，尽管巴塞罗那和曼城对他很感兴趣，但他已经准备好转会去到圣西罗。

虽然今年夏天国际米兰的所有注意力都集中在孔蒂希望把一些成熟球员带到蓝黑军团的情况上，比如卢卡库和哲科，但也许俱乐部最重要的一笔签约将不会引起注意。

少年中场卢西恩·阿戈梅即将完成从索肖到圣西罗的转会，国米迅速行动，以阻止曼城和巴塞罗那等俱乐部对这名已经被拿来与同胞保罗·博格巴进行比较的17岁的球员的兴趣。

阿戈梅2002年2月出生于喀麦隆，当他的家人搬到靠近瑞士边境的法国小镇贝桑松时，他开始了踢足球。12岁时，他被索肖的青训学院录取，在那里，他的才华得以显现 ，很快就在各个年龄梯队中取得了进步。

在16岁252天的时候，他成为索肖历史上最年轻的球员，他在法乙对阵特罗耶斯的比赛中上演了自己的处子秀，替补出场14分钟。随后加上更多的替补出场，到2019年1月，他已经成为奥马尔·达夫球队的常规首发球员。

他的表现如此出色，以至于他被评选为俱乐部1月份的最佳球员，不久之后，人们就把他与博格巴进行了比较。作为4-2-3-1阵型的站位靠后的中场球员之一，他的传球范围和带球向前的意愿意味着，他在球场上的位置不只是球场中间的三人之一。

尽管他未能在本赛季取得突破性的进球，但他作为一名攻击型中场球员的成长经历意味着，尽管他的角色更加孤僻，但他仍然应该能够贡献自己的一份力量。

在法国U16青年队的四场比赛中打入两球就证明了这一点，到2019年夏天，他在爱尔兰的欧洲杯上担任了法国队U17青年队的队长。作为球场上天生的领袖，他带领球队进入了半决赛，但最终在四强中输给了亚军意大利队。

“他是一个从每场比赛后都能获得进步的孩子，”当被问及巴塞罗那对阿戈梅的潜在兴趣时，达夫说。“现在我们在这里陪着他，带他登上顶峰，但很明显，他是一个拥有成功所需的一切品质的孩子。”

国际米兰计划支付450万欧元(合400万英镑/ 510万美元)的初始费用，以确保阿戈梅的效力，尽管交易中可能包括一些附加条款。

他将在国米青年队开始自己的职业生涯，虽然孔蒂倾向于更有经验的球员，但阿戈梅在中场控制节奏的能力很可能会吸引这位前尤文图斯和切尔西主帅。

虽然不具备闪电般的速度，但阿戈梅接球不超过两次的意愿将能确保他所在的任何一支球队都能以同样的速度穿过球场。对于一个17岁的年轻人来说，在一些欧洲最富有的俱乐部里，他隐藏自我的风格是引人注目的，这也是吸引孔蒂去选择他的另一个特质。

因此，当围绕卢卡库和哲科的传说还在继续上演时，国米正悄悄地准备引进这名具备能力和个性并能在未来几年里继续担任中场角色的球员。也许不久球迷们就会明白为什么会有这么多人想签下阿戈梅了。