重磅压哨 伊卡尔迪租借加盟大巴黎

阿根廷人在意甲俱乐部的磨难已经结束，他暂时转会到了法甲冠军。

国际米兰前锋毛罗·伊卡尔迪以租借的形式加盟了巴黎圣日耳曼，租借期为2019-20赛季。

据报道，这笔租借包括巴黎圣日耳曼以6500万欧元(5900万英镑/ 7100万美元)的价格购买26岁的伊卡尔迪的选择权。

据报道，本赛季巴黎圣日耳曼将向伊卡尔迪支付800万欧元的工资，如果他们激活交易中的购买选项，球员还将获得200万欧元的奖金。

如果巴黎圣日耳曼不启动购买选项，伊卡尔迪将以每个赛季500万欧元的工资回到国米。

国际米兰同时宣布，伊卡尔迪的合同将延长一年，所以如果他不永久加入巴黎圣日耳曼，他与国际米兰的合同将持续到2022年。

阿根廷人在国际米兰的未来自2019年2月以来就一直受到质疑，当时有报道称他本人、他的妻子兼经纪人旺达·娜拉与国际米兰之间就合同进行了有争议的谈判，他因此被剥夺了俱乐部队长的职务。

伊卡尔迪在两个月后才回归球队，尽管他已经进入了本赛季的大名单，但他并不是国米新任主教练安东尼奥·孔蒂为2019- 2020赛季制定的计划的一部分。

国米曾公开表示要将伊卡尔迪卖到尤文图斯，其中包括有可能交换保罗·迪巴拉，而那不勒斯、摩纳哥和马德里竞技也在最近几个月被提到可能的转会地点。

然而，他将加盟巴黎圣日耳曼，法甲冠军在欧冠开赛前一直受到伤病危机的困扰。明星前锋姆巴佩在8月下旬对阵图卢兹的比赛中腿筋受伤，将至少缺席四周的比赛。

前锋卡瓦尼在同一场比赛中受伤，在这场胜利中他的右内收肌受伤。

虽然巴黎圣日耳曼在赛季初就遭受了伤病，但他们准备迎接球星前锋内马尔的回归。在巴塞罗那未能就巴西球星的转会达成一致后，内马尔将留在俱乐部。

内马尔本赛季还没有为巴黎圣日耳曼出场，因为他转会的不确定性使得他在过去的两场比赛中没有入选。