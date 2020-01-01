詹姆斯：曼联的目标是奖杯和前四 我们有能力做到

威尔士人仍然相信红魔有足够的实力进入下赛季的欧洲冠军联赛。

根据丹尼尔·詹姆斯的说法，曼联仍然“非常有能力”进入英超前四。

索尔斯克亚的球队目前在联赛积分榜上排名第五，落后第四名的切尔西5分。

在整个2019-20赛季，红魔都没有保持稳定，前21场比赛只有8场胜利。

价值1500万英镑的夏季签约球员詹姆斯仍然相信曼联能够获得第四，同时在接下来的几个月里要在多个方面挑战奖杯。

“我想赢得奖杯。我们想要赢得联赛杯，在足总杯中取得尽可能多的成绩，在英超联赛中，我们只需要继续赢得比赛。我们想进入前四，我认为我们有能力做到这一点。”

狼队在2018-19赛季淘汰了曼联，这名威尔士国脚期待着本周末的另一场“艰难”的比赛，但他认为8月份在同一地点的一场英超联赛中1-1的平局让他们处于有利地位。

“这是英超的对手，他们做得很好，我们这个赛季已经有过一次这样的经历了。”詹姆斯说。“我们想在比赛中走得更远，但这场比赛会很艰难。他们有一个坚固的后防线，他们的五人防守和反击都做得很好。”

“我们最近在对阵他们的比赛中取得了一些棘手的结果，但当我们本赛季早些时候去那里的时候，我认为我们做得很好，我们很失望没能拿下三分。”

“我们已经回顾了那场比赛，我们已经准备好了。”

在斯旺西的时候，詹姆斯对足总杯有着美好的回忆，上赛季他带领球队打进了四分之一决赛。

这位22岁的球员在第五轮战胜布伦特福德的比赛中打进了一记经典进球，他在全场全速冲刺，最后冷静地单刀破门。

“当有人问我这个进球的时候，我觉得有点模糊！”詹姆斯说：“球传到了我的脚下，你很少能在中场看到防守球员，我的第一反应就是向前跑。”

“在我意识到之前，我就已经在球门前了，我记得我当时想：我不可能跑完全程不进球！”

“当球进网的时候，那种感觉太棒了，我永远都不会忘记。”