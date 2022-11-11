索思盖特出面释疑 世界杯为何带这名中场？

加雷斯·索斯盖特的 2022 年世界杯 26 人阵容引发了外界争论，英格兰主帅解释了他的这一系列决定。

詹姆斯·麦迪森入围英格兰卡塔尔世界杯名单，索思盖特的这个决定引起了外界不小的轰动。这位莱斯特城中场组织者在 2019年代表英格兰出场1次之后，又回到了国际赛场。25岁的麦迪逊从那时起有了不小的进步，成为了莱斯特城的中场领军人物，为自己赢得了英格兰队的一席之地。

为何选择麦迪逊，索思盖特表示：“他是一名好球员，我们之前也老提起。我们认为他可以给我们一些跟其他现有进攻球员不同的特点。在不同的时期，关于麦迪逊，都有着不同的争论。在欧洲杯前，我认为他不在竞争之列。他现在和其他英格兰进攻球员踢得一样好，而且他有着不同的特点。”

除了麦迪逊成功入围名单以外，还有一些球员则是遗憾落选。罗马前锋塔米·亚伯拉罕本赛季仅打入4球，没能跻身世界杯名单。对此，索思盖特认为：“塔米最近这段时间，有着较长的进球荒。我们距离世界杯只剩下10天了。状态是更为重要的因素。我们真的不知道球员的状态，除非亲眼看到他们在场上训练。”

紧接着，索思盖特还谈论了马奎尔入选名单的原因。“我们不认为年轻一代有人的实力可以强到让老队员离开名单。”

2018年，英格兰杀入世界杯四强，2021年，英格兰跻身欧洲杯决赛。这一次，三狮军团又带着满满的斗志向世界杯进军。11月21日，英格兰将在小组赛首轮中迎战伊朗，随后对垒美国和威尔士。