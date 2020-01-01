科曼:希望有朝一日能执教巴萨 当前时机尚不成熟

这位巴萨传奇目前正执掌着荷兰帅位，尽管在之前拒绝了来自诺坎普的邀请，但他依旧希望能在将来执教老东家。

罗纳德·科曼希望有朝一日能够坐上巴萨主帅的位置，但他也承认现在并不是回到诺坎普的最佳时机。

荷兰人仍然被认为是加泰罗尼亚豪门历史上最重要的球员之一，有关他重回诺坎普的消息已经在巴萨球迷间被讨论了一段时间，不过目前科曼与老东家还没有达成任何协议。

今年1月，当巴萨决定与巴尔韦德分道扬镳的时候，俱乐部高层就曾与科曼有过接触，不过这位56岁的主帅当时选择了继续留在荷兰国家队。

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科曼在接受《马卡报》采访时表示：“他们给我打了电话，我说不行，因为我与荷兰国家队还有合同在身。”

他与郁金香军团的合同中带有一项2020年欧洲杯结束后才会生效的针对巴萨的特殊解约金条款，但由于欧洲杯在新型冠状病毒疫情的影响下被推迟了一年，这意味着科曼不会在接下来的一年时间里离开荷兰国家队。

不过科曼也表示，他仍然打算在将来的某个时刻接受西甲豪门的邀请，回到自己熟悉的环境中。

“我不认为这是一个糟糕的时刻，现在的情况是，我和荷兰有约在身。”

“巴塞罗那总能赢得重要的东西，他们有非常优秀的球员，也能够签下那些最好的球员……如果一位主帅赋闲在家，他肯定会喜欢执教巴萨。”

“不管现在的巴萨处于何种境地，我都愿意回到那里。我在巴塞罗那度过了我最好的球员时光，我非常热爱这座城市。所以，希望有朝一日我能成为巴塞罗那的主帅。”

在错过科曼之后，巴萨选择了塞蒂恩成为了他们的新任主帅。不过很显然，这位前皇家贝蒂斯手下的这支巴萨，还有许多问题需要被解决。

当被问到他对巴萨2019-20赛季的看法时，科曼表示：如果你只能在每场比赛中创造两到三次绝对机会，那么这样的控球是没有意义的。”

“在欧冠客场对阵那不勒斯是很困难的，因为他们很多人都投入到了防守中，你很难去突破他们，创造进球机会。这时候，你需要一位速度型球员在你的球队中。”

“你可以参考下维尼休斯在国家德比中给巴萨带来的麻烦，现在的这支巴萨缺乏阵容深度。他们需要一个前场的支点。”

“在中场方面，他们有着和维尼休斯差不多的球员。我觉得法蒂的表现就很棒，因为他速度很快。巴萨需要一位像他这样的球员，因为其他人都只能去接球。”

在新型冠状病毒爆发的情况下，巴萨目前在西甲联赛中排名第一，同时他们也在争夺欧冠四分之一决赛的席位。