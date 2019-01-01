拉什福德面临证明20万周薪身价的巨大压力

这位英格兰国脚只有21岁，还需要更多努力，但他现在拿到了通常留给球星的薪水。

他的英超生涯已经踢了100多场比赛，现在仍然有人在谈论他的潜力。

考虑到他相对年轻的21岁，这可能是一个足够公平的评估，但这位前锋的新合同所涉及的金额通常不会预留给有潜力的球员，这个价格是为成品球星所准备的。

毫无疑问，拉什福德是一名特殊的球员，但他还没有表现出足够的稳定性，也没有足够的稳定性来证明曼联在他职业生涯这个阶段给予其的薪水是合理的。但和过去几年一样，这家俱乐部的生意做得很糟糕。

他们被拉斯福德的强硬谈判逼到了死角，而这时其权利，他的合同所剩下的时间并不多了。

在范加尔的执教下进入一线队后，拉什福德在2016年夏天与穆里尼奥签下一份不错的合约。各种估算表明，该合同的价值介于每周2.5万英镑(3.2万美元)至8万英镑(10万美元)之间(不包括奖金)。无论从现在开始发生什么，这位英格兰前锋将会得到更多的薪水。

这不是与现有薪酬结构相符增量的增长，拉什福德似乎从谈判一开始就掌握着王牌，因为2020年夏天的最后期限近在眼前。

随着越来越接近那个日期，拉什福德占据了更大主动。尽管曼联保留了将合同延长至2021年的权利，但这是他合同的首个到期日。

最近曼联所签下的合同中都包括了这一额外的一年选项，如果合约时长所剩无几，球员们都会拖延时间，并且不会达成任何协议，但这给了俱乐部一些回旋的余地。激活那个条款，在市场上销售球员时就有更多的喘息空间。

这将是12个月后的情况，因为拉什福德离免费离开老特拉福德且得到一支更高水平球队的欢迎还有一年的时间。

皇家马德里、巴塞罗那和曼城都对这位曼联青训生感兴趣，白白失去他的话，这对俱乐部和执行副主席伍德沃德来说都是一个沉重的打击。

没有一个技术总监，续约在老特拉福德是一个灰色地带,与几个月前透露消息,没有人联系埃雷拉更新合同，而他今天成为一位自由球员，可能被巴黎圣日耳曼签下。

尽管讨论的条款——每周20万英镑(25万美元)，但根据奖金可能会超过25万英镑(31.6万美元)——意味着曼联溢价来完成这笔交易，但拉什福德并没有出现这方面的问题。

这是签下桑切斯的意外后果之一。在2018年1月，穆里尼奥一心为了打击曼城而签下这位阿森纳前锋，这给俱乐部带来了一大堆问题。

当其他球员知道桑切斯的合同条款时——如果所有的奖金和条款都符合的话，每个赛季约2500万英镑(3200万美元)——经纪人会就他们自己客户的续约提出问题。

在他们在一起效力曼联的这段时间，拉什福德的表现远远好于桑切斯。他更年轻，在转会市场上比智利人更有价值。从大多数指标来看，他是一名更有价值的球员，但曼联打破结构的交易意味着他的薪水远低于桑切斯。“如果他值x，那么我的球员就值y，”这是一个非常简单的措辞，而曼联根本无法反驳。

这是一个值得庆祝的日子，这是毫无疑问的。拉什福德并没有因为转会费而付出任何代价，还有漫长的成功足球生涯等着他。曼联已经锁定了一名球员，但如果任由他合同到期，其可能是足球史上最炙手可热的自由球员。

最近NBA自由球员的疯狂表现清楚地表明，球员在这种谈判中掌握着主动权。足球也不例外，但拉什福德仍与曼联有合同在身;他能够成为任何一支球队的重要一员，但他现在需要合适的环境才能茁壮成长。

他在曼联一线队踢球还不到五年，但已经在三位风格迥异的主教练手下效力过。如果曼联本赛季再一次未能达到他们的目标，那么第三名主帅索尔斯克亚的长远未来将不明朗。

从一月中旬到赛季末，拉什福德只进了两个球。当卢卡库和博格巴等人把进球重担挑起时，拉什福德躲过了指责。

但在赛季结束时，情况发生了变化，拉什福德受到了批评，主要原因是他与林加德玩得过多，而人们会要求更好的球场表现以及更高的稳定性。

这些呼声只会越来越高，因为欧冠冠军或世界杯冠军球员更匹配这份薪水，而不是足总杯和欧罗巴联赛冠军级别的球员。

曼联在桑切斯斯身上犯下的工资失误让他们走上了这条路，就是付给没有好成绩的球员巨额工资，尽管如此，这些球员还是有足够的筹码要求得到这笔钱。

他们现在需要的是进行回报，也就是持续的好表现，大量的进球，以及走上一条实现潜力的康庄大道。因为，对于那笔钱，你会期望得到更多。