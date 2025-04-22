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ASEAN Championship
FT
Grp. A
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VNM
VNM
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CAM
CAM
31
ASEAN Championship
FT
Grp. A
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SIN
SIN
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IDN
IDN
11
Carabao Cup
FT
EFL Cup
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WYC
WYC
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STE
STE
12
Carabao Cup
FT
EFL Cup
WOL crest
WOL
WOL
PVL crest
PVL
PVL
30
Carabao Cup
FT
EFL Cup
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MID
MID
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WRE
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