Bạn đã trên 18 tuổi chưa?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bạn chưa đủ tuổi để xem nội dung liên quan đến cá cược. Bạn sẽ được chuyển hướng về trang chủ.

Goal.com
Trực tiếp

Tỷ số bóng đá trực tiếp, lịch thi đấu & kết quả

Trực tiếp (5)
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
CN

Yêu thích (0)

Carabao CupVương quốc Anh
Vòng đấu 1
Wolverhampton Wanderers badge
Wolverhampton Wanderers
WOL
3
Port Vale badge
Port Vale
PVL
0
FT
Wycombe Wanderers badge
Wycombe Wanderers
WYC
1
Stevenage badge
Stevenage
STE
2
FT
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
1
Wrexham badge
Wrexham
WRE
0
FT
NWSLHoa Kỳ
Gotham FC badge
Gotham FC
GOT
San Diego Wave FC badge
San Diego Wave FC
SDW
Vòng đấu 17
Orlando Pride badge
Orlando Pride
ORL
Racing Louisville badge
Racing Louisville
RLO
Leagues CupInternational
Vòng đấu 2
Charlotte FC badge
Charlotte FC
CLT
Atlas badge
Atlas
ATL
Columbus Crew badge
Columbus Crew
COL
Pachuca badge
Pachuca
PAC
FC Cincinnati badge
FC Cincinnati
CIN
Club Universidad Nacional badge
Club Universidad Nacional
CUN
Tigres badge
Tigres
TIG
Minnesota United badge
Minnesota United
MIN
Vancouver Whitecaps badge
Vancouver Whitecaps
VAN
FC Juarez badge
FC Juarez
JUA
Club FriendliesInternational
Vòng đấu 1
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
4
Sporting Gijon badge
Sporting Gijon
SPG
1
FT
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FT
Quảng cáo
EredivisieHà Lan
Vòng đấu 1
Cambuur badge
Cambuur
CAM
0
Excelsior badge
Excelsior
EXC
4
FT
Liga PortugalBồ Đào Nha
Vòng đấu 1
Estoril badge
Estoril
EST
1
Famalicao badge
Famalicao
FAM
1
88'
Premier LeagueCanada
Vòng đấu 17
Forge FC badge
Forge FC
FOR
Vancouver FC badge
Vancouver FC
VAN
Primera DivisionChile
Vòng đấu 18
Universidad Catolica badge
Universidad Catolica
UCA
Cobresal badge
Cobresal
COB
First Division ABỉ
Vòng đấu 1
Club Brugge badge
Club Brugge
CLB
3
Kortrijk badge
Kortrijk
KOR
0
FT
J. LeagueNhật Bản
Vòng đấu 1
Yokohama F.Marinos badge
Yokohama F.Marinos
YFM
3
Kashima Antlers badge
Kashima Antlers
KAN
4
FT
Gamba Osaka badge
Gamba Osaka
GOS
4
Urawa Red Diamonds badge
Urawa Red Diamonds
URD
3
FT
Ascenso MXMexico
Vòng đấu 3
Alacranes de Durango badge
Alacranes de Durango
ALD
Piratas badge
Piratas
PIR
Tepatitlan FC badge
Tepatitlan FC
TEP
Atletico La Paz badge
Atletico La Paz
ALP
Liga ProfesionalArgentina
Vòng đấu 4
Rosario Central badge
Rosario Central
ROS
Aldosivi badge
Aldosivi
ALD
Independiente Rivadavia badge
Independiente Rivadavia
INR
Estudiantes de Rio Cuarto badge
Estudiantes de Rio Cuarto
EST
Primera B MetropolitanaArgentina
Vòng đấu 2
Sportivo Belgrano badge
Sportivo Belgrano
SPB
9 de Julio Rafaela badge
9 de Julio Rafaela
9JR
Juventud Antoniana badge
Juventud Antoniana
JUA
CA Alvarado badge
CA Alvarado
CLA
Vòng đấu 29
Comunicaciones badge
Comunicaciones
COM
Villa San Carlos badge
Villa San Carlos
VIS
Ituzaingo badge
Ituzaingo
ITU
CASD Camioneros badge
CASD Camioneros
CAM
Primera NacionalArgentina
Vòng đấu 24
CA Ferrocarril Midland badge
CA Ferrocarril Midland
MID
Deportivo Maipu badge
Deportivo Maipu
MAI
Premier LeagueArmenia
Vòng đấu 2
Ararat badge
Ararat
ARA
1
Sardarapat badge
Sardarapat
SAR
2
FT
Ararat Armenia badge
Ararat Armenia
AMY
2
Urartu FC badge
Urartu FC
URA
1
FT
2. LigaÁo
Vòng đấu 2
FC Liefering badge
FC Liefering
FCL
2
SPG HOGO Wels badge
SPG HOGO Wels
HWE
3
FT
SKN St. Poelten badge
SKN St. Poelten
STP
0
Austria Wien II badge
Austria Wien II
AWA
1
FT
BW Linz badge
BW Linz
BWL
3
FC Wacker Innsbruck badge
FC Wacker Innsbruck
FCW
0
FT
BundesligaÁo
Vòng đấu 2
Altach badge
Altach
ALT
3
WSG Tirol badge
WSG Tirol
WSG
1
FT
Premier LeagueBelarus
Vòng đấu 17
Naftan Novopolotsk badge
Naftan Novopolotsk
NNO
3
Arsenal Dzerzhinsk badge
Arsenal Dzerzhinsk
ARS
0
FT
Slavia Mozyr badge
Slavia Mozyr
MOZ
3
Dnyapro Mogilev badge
Dnyapro Mogilev
DMO
0
FT
Primera DivisionBolivia
Vòng đấu 14
ABB badge
ABB
Chưa xác định
Guabira badge
Guabira
GUA
Real Tomayapo badge
Real Tomayapo
TOM
CDT Real Oruro badge
CDT Real Oruro
Chưa xác định
Premier LeagueBosnia và Herzegovina
Vòng đấu 1
Zeljeznicar badge
Zeljeznicar
ZEL
2
BSK Banja Luka badge
BSK Banja Luka
BSK
1
FT
Serie BBrazil
Vòng đấu 21
Operario Ferroviario badge
Operario Ferroviario
OPF
Sao Bernardo badge
Sao Bernardo
SAB
Ceara badge
Ceara
CEA
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
First Professional LeagueBulgaria
Vòng đấu 4
Levski Sofia badge
Levski Sofia
LES
2
Lokomotiv Plovdiv badge
Lokomotiv Plovdiv
LPL
0
FT
Second Professional LeagueBulgaria
Vòng đấu 3
Etar badge
Etar
ETA
1
Marek Dupnitsa badge
Marek Dupnitsa
MAR
0
FT
Primera BChile
Vòng đấu 19
Union Espanola badge
Union Espanola
ESP
Antofagasta badge
Antofagasta
ANT
Deportes Santa Cruz badge
Deportes Santa Cruz
SCR
Puerto Montt badge
Puerto Montt
PUE
Super LeagueTrung Quốc
Vòng đấu 22
Beijing Guoan badge
Beijing Guoan
BEI
4
Shenzhen Peng City badge
Shenzhen Peng City
SPC
0
FT
Primera BColombia
Vòng đấu 3
Deportes Quindio badge
Deportes Quindio
DQU
Internacional FC de Palmira badge
Internacional FC de Palmira
PAL
Primera DivisionCosta Rica
Vòng đấu 3
CS Cartagines badge
CS Cartagines
CSC
Sporting FC badge
Sporting FC
SFC
First LeagueSéc
Vòng đấu 3
FC Zbrojovka Brno badge
FC Zbrojovka Brno
BRN
0
Slovan Liberec badge
Slovan Liberec
LIB
1
FT
FNLSéc
Vòng đấu 3
Slavia Prague B badge
Slavia Prague B
SPB
3
Trinec badge
Trinec
TRI
2
FT
Vysocina Jihlava badge
Vysocina Jihlava
JIH
1
Pribram badge
Pribram
PRI
2
FT
Dukla Praha badge
Dukla Praha
DUP
2
Hanacka Slavia Kromeriz badge
Hanacka Slavia Kromeriz
HAN
0
FT
FC Vlasim badge
FC Vlasim
FCV
4
Zizkov badge
Zizkov
ZIZ
1
FT
Opava badge
Opava
OPA
1
Kladno badge
Kladno
KLA
1
FT
SK Prostejov badge
SK Prostejov
PRO
1
Karvina badge
Karvina
KAR
2
FT
Usti nad Labem badge
Usti nad Labem
UNL
3
Ceska Lipa badge
Ceska Lipa
CEL
3
FT
2. DivisionĐan Mạch
Vòng đấu 2
Middelfart badge
Middelfart
MID
4
Brabrand badge
Brabrand
BRA
0
FT
B 93 badge
B 93
B93
1
FC Roskilde badge
FC Roskilde
FCR
2
FT
3. DivisionĐan Mạch
Vòng đấu 2
Frem badge
Frem
BKF
1
Hoersholm Usseroed IK badge
Hoersholm Usseroed IK
HMU
1
FT
SuperleagueĐan Mạch
Vòng đấu 3
Soenderjyske Fodbold badge
Soenderjyske Fodbold
SON
0
Viborg badge
Viborg
VFF
0
FT
Serie AEcuador
Vòng đấu 24
LDU de Quito badge
LDU de Quito
UNI
Independiente del Valle badge
Independiente del Valle
INV
Primera DivisionEl Salvador
Vòng đấu 4
Isidro Metapan badge
Isidro Metapan
IDM
CD Aguila badge
CD Aguila
CDA
MeistriliigaEstonia
Vòng đấu 22
FC Kuressaare badge
FC Kuressaare
KUE
3
Harju Jalgpallikool badge
Harju Jalgpallikool
HAJ
2
FT
Premier LeagueQuần đảo Faroe
Vòng đấu 18
07 Vestur badge
07 Vestur
07V
3
EB/Streymur badge
EB/Streymur
EBS
2
FT
VeikkausligaPhần Lan
Vòng đấu 17
SJK badge
SJK
SJK
2
IF Gnistan badge
IF Gnistan
GNI
2
FT
YkkonenPhần Lan
Vòng đấu 18
KuPS Akatemia badge
KuPS Akatemia
KUP
0
FC Inter Turku II badge
FC Inter Turku II
INT
1
FT
YkkosliigaPhần Lan
Vòng đấu 18
Haka badge
Haka
HAK
3
JIPPO badge
JIPPO
JIP
0
FT
JaePS badge
JaePS
JPS
1
MP badge
MP
MP
0
FT
Ligue 3Pháp
Vòng đấu 1
Bourg en Bresse Peronnas badge
Bourg en Bresse Peronnas
B-P
3
Villefranche Beaujolais badge
Villefranche Beaujolais
VFS
2
FT
Caen badge
Caen
SMC
4
Valenciennes badge
Valenciennes
VAL
0
FT
Concarneau badge
Concarneau
CON
0
Orleans badge
Orleans
ORL
2
FT
FC Fleury 91 badge
FC Fleury 91
FLE
0
Amiens badge
Amiens
ASC
0
FT
La Roche VF badge
La Roche VF
LAR
3
Versailles badge
Versailles
VER
2
FT
Paris 13 Atletico badge
Paris 13 Atletico
PAR
1
Quevilly badge
Quevilly
QUE
0
FT
Rouen badge
Rouen
ROU
0
Cannes badge
Cannes
CAN
0
FT
SC Aubagne Air Bel badge
SC Aubagne Air Bel
AAB
0
Thionville Lusitanos badge
Thionville Lusitanos
THI
3
FT
SC Bastia badge
SC Bastia
BBO
0
Le Puy badge
Le Puy
LEP
2
FT
Erovnuli LigaGeorgia
Vòng đấu 20
FC Rustavi badge
FC Rustavi
FSR
1
Torpedo Kutaisi badge
Torpedo Kutaisi
TKU
0
FT
2. BundesligaĐức
Vòng đấu 1
Bochum badge
Bochum
BOC
0
Hertha Berlin badge
Hertha Berlin
BSC
1
FT
3. LigaĐức
Vòng đấu 1
Waldhof Mannheim badge
Waldhof Mannheim
WMA
2
Fortuna Duesseldorf badge
Fortuna Duesseldorf
F95
1
FT
RegionalligaĐức
Vòng đấu 1
Stuttgarter Kickers badge
Stuttgarter Kickers
STK
4
Ulm badge
Ulm
UMF
2
FT
Vòng đấu 2
Hannover 96 II badge
Hannover 96 II
HAN
2
HSC Hannover badge
HSC Hannover
HSC
0
FT
Oldenburg badge
Oldenburg
OLD
2
SV Drochtersen/Assel badge
SV Drochtersen/Assel
DOA
1
FT
Kickers Emden badge
Kickers Emden
KEM
3
Hamburger SV II badge
Hamburger SV II
HAM
2
FT
Borussia Dortmund II badge
Borussia Dortmund II
BVB
1
FC Koeln II badge
FC Koeln II
FKA
1
FT
FC Guetersloh badge
FC Guetersloh
FCG
2
Bochum II badge
Bochum II
BOC
1
FT
Vòng đấu 3
Nuernberg II badge
Nuernberg II
NUE
0
TSV Buchbach badge
TSV Buchbach
BUB
2
FT
TSV Schwaben Augsburg badge
TSV Schwaben Augsburg
SCH
1
VfB Eichstaett badge
VfB Eichstaett
EST
1
FT
TSV Landsberg badge
TSV Landsberg
LDB
2
FV Illertissen badge
FV Illertissen
ILT
2
FT
1860 Munich badge
1860 Munich
TSV
2
Augsburg II badge
Augsburg II
AUG
2
FT
SpVgg Bayreuth badge
SpVgg Bayreuth
BAR
1
FC Memmingen badge
FC Memmingen
MEM
3
FT
TSV Aubstadt badge
TSV Aubstadt
AUB
2
Burghausen badge
Burghausen
WAB
2
FT
Vòng đấu 4
Greifswalder FC badge
Greifswalder FC
GRS
1
VSG Altglienicke badge
VSG Altglienicke
ATG
3
FT
Liga NacionalGuatemala
Vòng đấu 3
Deportivo Malacateco badge
Deportivo Malacateco
DEM
Club Xelaju badge
Club Xelaju
CLX
NB IHungary
Vòng đấu 3
MTK Budapest badge
MTK Budapest
BUD
2
Puskas FC Academy badge
Puskas FC Academy
PUA
3
FT
1. DeildIceland
Vòng đấu 17
Afturelding badge
Afturelding
AFT
4
Grindavik badge
Grindavik
GRI
1
88'
Leiknir Reykjavik badge
Leiknir Reykjavik
LER
3
Fylkir badge
Fylkir
FYL
0
88'
ASEAN ChampionshipInternational
Vòng đấu 5
Singapore badge
Singapore
SIN
1
Indonesia badge
Indonesia
IDN
1
FT
Vietnam badge
Vietnam
VNM
3
Cambodia badge
Cambodia
CAM
1
FT
Women's Champions League QualificationInternational
Bronze
Breidablik badge
Breidablik
BRE
3
Dinamo Minsk badge
Dinamo Minsk
DIN
2
FT
Final
Servette badge
Servette
SER
4
Aktobe W badge
Aktobe W
AKT
0
FT
First DivisionIreland
Vòng đấu 27
Athlone Town badge
Athlone Town
ATH
2
Longford Town badge
Longford Town
LON
1
FT
Bray Wanderers badge
Bray Wanderers
BRA
5
Finn Harps badge
Finn Harps
FHA
0
FT
Cork City badge
Cork City
COR
3
Kerry FC badge
Kerry FC
KER
1
FT
UCD badge
UCD
UCD
4
Wexford FC badge
Wexford FC
WEX
1
FT
Cobh Ramblers badge
Cobh Ramblers
COB
3
Treaty United badge
Treaty United
TRE
0
86'
Premier DivisionIreland
Vòng đấu 27
Derry City badge
Derry City
DER
2
Sligo Rovers badge
Sligo Rovers
SRO
0
FT
Galway United FC badge
Galway United FC
GAL
0
Drogheda United badge
Drogheda United
DRO
0
FT
Shamrock Rovers badge
Shamrock Rovers
SHA
3
Dundalk badge
Dundalk
DUN
2
FT
Liga MX FemenilMexico
Vòng đấu 2
Atlas badge
Atlas
ATL
Pachuca badge
Pachuca
PAC
1. CFLMontenegro
Vòng đấu 2
Mornar badge
Mornar
MOR
0
FK Arsenal Tivat badge
FK Arsenal Tivat
ART
0
FT
Eerste DivisieHà Lan
Vòng đấu 1
FC Dordrecht badge
FC Dordrecht
DOR
2
Jong Ajax badge
Jong Ajax
JOA
1
FT
FC Emmen badge
FC Emmen
EMM
1
Roda JC Kerkrade badge
Roda JC Kerkrade
ROD
0
FT
TOP Oss badge
TOP Oss
FCO
1
NAC Breda badge
NAC Breda
NAC
2
FT
Vitesse badge
Vitesse
VIT
1
RKC Waalwijk badge
RKC Waalwijk
RKC
1
FT
VVV-Venlo badge
VVV-Venlo
VEN
3
Heracles badge
Heracles
HER
4
FT
Prva LigaBắc Macedonia
Vòng đấu 2
Shkendija Haracine badge
Shkendija Haracine
SHH
1
FK Sileks badge
FK Sileks
FKS
1
FT
PremiershipVương quốc Anh
Vòng đấu 1
Cliftonville badge
Cliftonville
CLI
2
Crusaders badge
Crusaders
CRU
1
FT
3. DivisionNa Uy
Vòng đấu 15
Aakra badge
Aakra
AKR
1
Varhaug badge
Varhaug
VAR
2
FT
Union Carl Berner badge
Union Carl Berner
UCB
1
Konnerud badge
Konnerud
KON
2
FT
EliteserienNa Uy
Vòng đấu 17
Sandefjord badge
Sandefjord
SAN
0
KFUM badge
KFUM
KFU
1
FT
Division ProfesionalParaguay
Vòng đấu 4
Rubio Nu badge
Rubio Nu
RUN
Recoleta badge
Recoleta
REC
Primera DivisionPeru
Vòng đấu 4
Sport Huancayo badge
Sport Huancayo
SPH
1
Los Chankas badge
Los Chankas
LOS
1
FT
Comerciantes Unidos badge
Comerciantes Unidos
COU
0
Cusco FC badge
Cusco FC
CUS
1
43'
Universitario de Deportes badge
Universitario de Deportes
UNI
Sporting Cristal badge
Sporting Cristal
SCR
EkstraklasaBa Lan
Vòng đấu 3
Wisla Krakow badge
Wisla Krakow
WIS
2
Wisla Plock badge
Wisla Plock
PLO
1
FT
I LigaBa Lan
Vòng đấu 3
Polonia Bytom badge
Polonia Bytom
POB
2
Pogon Siedlce badge
Pogon Siedlce
POS
2
FT
Polonia Warszawa badge
Polonia Warszawa
PWA
1
Ruch Chorzow badge
Ruch Chorzow
CHO
1
FT
Liga 3Bồ Đào Nha
Vòng đấu 1
Paredes badge
Paredes
PAR
3
Vitoria de Guimaraes B badge
Vitoria de Guimaraes B
GUI
1
FT
Liga IIRomania
Vòng đấu 2
FC Unirea Slobozia badge
FC Unirea Slobozia
UNS
0
Gloria Bistrita badge
Gloria Bistrita
GBI
3
FT
SuperligaRomania
Vòng đấu 4
UTA Arad badge
UTA Arad
UTA
0
Rapid Bucuresti badge
Rapid Bucuresti
RBU
0
FT
ChampionshipVương quốc Anh
Vòng đấu 2
Partick Thistle badge
Partick Thistle
PAR
2
Livingston badge
Livingston
LIV
0
FT
K-League 2Hàn Quốc
Vòng đấu 21
Chungnam Asan FC badge
Chungnam Asan FC
CHU
1
Ansan Greeners badge
Ansan Greeners
ANS
1
FT
Gimpo FC badge
Gimpo FC
GPC
3
Cheongju FC badge
Cheongju FC
CKC
0
FT
Gyeongnam FC badge
Gyeongnam FC
GYE
0
Daegu FC badge
Daegu FC
DAE
1
FT
Hwaseong FC badge
Hwaseong FC
HWA
0
Seoul E-Land FC badge
Seoul E-Land FC
SEL
0
FT
Suwon Samsung Bluewings badge
Suwon Samsung Bluewings
SUW
1
Gimhae FC 2008 badge
Gimhae FC 2008
GIM
0
FT
Yongin FC badge
Yongin FC
YON
2
Busan I'Park badge
Busan I'Park
Bus
0
FT
1. DivisionThụy Điển
Vòng đấu 16
Kristianstad FC badge
Kristianstad FC
KRI
1
Aengelholms FF badge
Aengelholms FF
ANG
0
FT
Enkoeping badge
Enkoeping
ENK
2
Karlbergs BK badge
Karlbergs BK
KAB
1
FT
DamallsvenskanThụy Điển
Vòng đấu 13
AIK badge
AIK
AIK
1
Brommapojkarna badge
Brommapojkarna
BRO
0
FT
Vaexjoe badge
Vaexjoe
VAE
2
FC Rosengaard badge
FC Rosengaard
FCM
0
FT
SuperettanThụy Điển
Vòng đấu 18
Oestersunds FK badge
Oestersunds FK
OST
1
GIF Sundsvall badge
GIF Sundsvall
SUN
0
FT
Challenge LeagueThụy Sĩ
Vòng đấu 3
FC Stade Lausanne-Ouchy badge
FC Stade Lausanne-Ouchy
STL
2
FC Rapperswil-Jona badge
FC Rapperswil-Jona
RAP
0
FT
Kriens badge
Kriens
KRI
0
Yverdon badge
Yverdon
YVE
2
FT
Winterthur badge
Winterthur
WIN
5
Wil badge
Wil
WIL
0
FT
Aarau badge
Aarau
AAR
2
Stade Nyonnais badge
Stade Nyonnais
NYO
1
FT
Etoile Carouge badge
Etoile Carouge
ETO
0
Xamax badge
Xamax
XAM
1
FT
1. LigThổ Nhĩ Kỳ
Vòng đấu 1
Boluspor badge
Boluspor
BOL
1
Manisa Futbol Kulubu badge
Manisa Futbol Kulubu
MFK
2
FT
Primera DivisionUruguay
Vòng đấu 1
Cerro Largo badge
Cerro Largo
CEL
Juventud de las Piedras badge
Juventud de las Piedras
JUV
MLS NEXT ProHoa Kỳ
Vòng đấu 24
Inter Miami CF II badge
Inter Miami CF II
IM2
Crown Legacy FC badge
Crown Legacy FC
CRL
Uzbek LeagueUzbekistan
Vòng đấu 16
Surkhon-2011 badge
Surkhon-2011
SUR
0
Navbahor Namangan badge
Navbahor Namangan
NAN
1
FT
Lokomotiv Tashkent badge
Lokomotiv Tashkent
LOT
2
Dinamo Samarkand badge
Dinamo Samarkand
DIS
1
FT
Xorazm badge
Xorazm
XOR
2
Mashal Muborak badge
Mashal Muborak
MAM
0
FT
Premier LeagueVương quốc Anh
Vòng đấu 2
Airbus UK Broughton badge
Airbus UK Broughton
AIR
0
Cardiff Met University badge
Cardiff Met University
CMU
2
FT
Ammanford badge
Ammanford
AMM
2
Colwyn Bay badge
Colwyn Bay
COL
2
FT
Caernarfon badge
Caernarfon
CAE
1
Penybont badge
Penybont
PEN
2
FT
Cambrian United badge
Cambrian United
CAC
1
Briton Ferry badge
Briton Ferry
BTF
1
FT
Flint Town United badge
Flint Town United
FLT
2
Barry Town badge
Barry Town
BAR
3
FT
Holywell Town badge
Holywell Town
HOT
1
Connah's Quay Nomads badge
Connah's Quay Nomads
CQN
3
FT
TNS badge
TNS
TNS
2
Haverfordwest badge
Haverfordwest
HAV
0
FT
Trefelin BGC badge
Trefelin BGC
TRE
0
Llandudno FC badge
Llandudno FC
LLA
4
FT