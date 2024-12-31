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Serie A

Serie A Tổng quan

Chukwueze Ndicka Milan Roma

HIGHLIGHTS AC Milan 1-1 Roma

Hai bàn thắng trong hiệp một của Reijnders và Dybala cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu giữa AC Milan và Roma ở vòng 18 Serie A.

AC MilanRoma
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Serie A, lịch thi đấu & tỉ số

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Bảng xếp hạng

PosĐộiPWDLFA+/-PTSForm
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3Bologna crestBologna00000000
4Cagliari crestCagliari00000000
5Como crestComo00000000
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