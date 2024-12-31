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Serie A
Chúng ta đã không ít lần thấy hình ảnh các cầu thủ ngâm mình trong nước đá sau trận đấu, hãy cùng GOAL tìm hiểu lý do đằng sau.
Hầu hết người hâm mộ bóng đá sẽ hiểu ý nghĩa của việc một cầu thủ được cho là đã lập hat-trick, nhưng nguồn gốc của từ này là gì?
Juventus đang lên kế hoạch chiêu mộ ngôi sao Fikayo Tomori của AC Milan trong kỳ chuyển nhượng tháng Một.
Hai bàn thắng trong hiệp một của Reijnders và Dybala cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu giữa AC Milan và Roma ở vòng 18 Serie A.
Fiorentina và Juventus đã cống hiến cho khán giả một trận cầu hấp dẫn với 4 bàn thắng được ghi.