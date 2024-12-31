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World Cup

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World Cup, lịch thi đấu & tỉ số

Thứ Hai, 13 tháng 7
France badge
France
FRA
0
Spain badge
Spain
ESP
2
FT
Thứ Ba, 14 tháng 7
England badge
England
ENG
1
Argentina badge
Argentina
ARG
2
FT
Thứ Sáu, 17 tháng 7
France badge
France
FRA
4
England badge
England
ENG
6
FT
Thứ Bảy, 18 tháng 7
Spain badge
Spain
ESP
1
Argentina badge
Argentina
ARG
0
FT
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Bảng xếp hạng

PosĐộiPWDLFA+/-PTSForm
1AFC Bournemouth crestAFC Bournemouth00000000
2Arsenal crestArsenal00000000
3Aston Villa crestAston Villa00000000
4Brentford crestBrentford00000000
5Brighton & Hove Albion crestBrighton & Hove Albion00000000
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