World Cup
World Cup, lịch thi đấu & tỉ số
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Thứ Hai, 13 tháng 7
Thứ Ba, 14 tháng 7
Thứ Sáu, 17 tháng 7
Thứ Bảy, 18 tháng 7
Bảng xếp hạng
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|Pos
|Đội
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|Form
|1
|AFC Bournemouth
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Arsenal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Aston Villa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Brentford
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Brighton & Hove Albion
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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