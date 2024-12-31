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Ligue 1, lịch thi đấu & tỉ số

Thứ Năm, 20 tháng 8
Marseille badge
Marseille
OM
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
Thứ Sáu, 21 tháng 8
Lens badge
Lens
RCL
Auxerre badge
Auxerre
AJA
Toulouse badge
Toulouse
TFC
Lyon badge
Lyon
OL
Nice badge
Nice
NCE
Lorient badge
Lorient
FCL
Le Mans badge
Le Mans
LEM
Brest badge
Brest
B29
Troyes badge
Troyes
TRO
Paris FC badge
Paris FC
PAR
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Bảng xếp hạng

PosĐộiPWDLFA+/-PTSForm
1Angers crestAngers00000000
2Auxerre crestAuxerre00000000
3Brest crestBrest00000000
4Le Havre crestLe Havre00000000
5Le Mans crestLe Mans00000000
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