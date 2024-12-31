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Ligue 1
Chúng ta đã không ít lần thấy hình ảnh các cầu thủ ngâm mình trong nước đá sau trận đấu, hãy cùng GOAL tìm hiểu lý do đằng sau.
Không chỉ đặt tên cho SVĐ hay dựng tượng, các CLB còn treo số áo để vinh danh những ngôi sao hay huyền thoại của họ.
Theo nguồn tin, Manchester United đã gửi lời đề nghị chiêu mộ ngôi sao Nuno Mendes của PSG khi hậu vệ này muốn rời khỏi gã khổng lồ nước Pháp.