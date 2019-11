Wijnaldum verbijsterd: "Hoe haal je het in je hoofd?!"

Georginio Wijnaldum heeft zich maandagmiddag op de persconferentie van Oranje bijzonder fel uitgelaten over het racisme-incident in Den Bosch.

-speler Ahmed Mendes Moreira werd zondag tijdens het duel tussen en Excelsior racistisch bejegend. De middenvelder vindt de houding van Den Bosch en trainer Eric van der Ven onbegrijpelijk en laakt het wangedrag van de Bossche supporters. Wijnaldum zou van het veld stappen, mocht hij ooit op een dergelijke manier worden behandeld.

"Persoonlijk kwam het heel hard aan, ik had niet verwacht dat dat zou gebeuren in Nederland", stelt Wijnaldum op het persmoment. "Ik ben heel erg geschokt. Had nooit verwacht dat het hier zou gebeuren, maar het gebeurt toch. Hoe er daarna mee omgegaan is, is schandelijk. Daar bedoel ik de trainer en de club Den Bosch mee. Maar wat kan je doen als speler? Het is een maatschappelijk probleem. We moeten elkaar steunen als spelers. Maar het is ook iets voor de politiek, er moet keihard tegen worden opgetreden. Niet alleen het racisme."

"Maar ik zie ook iemand die de Hitlergroet doet. Hoe haal je het in je hoofd!" zo gaat de verontwaardigde Wijnaldum verder. "Dan denk ik: jouw voorouders hebben gevochten voor ons en dan breng je zo'n groet. De KNVB deed het heel goed. Ik verwacht ook harde boetes. Misschien camera's, zodat je weet wie het doet. Straf zo hard dat niemand het meer in zijn hoofd haalt om zoiets te doen. We hebben er bij Oranje onderling over gesproken. Ik vond ook dat de wedstrijd van Den Bosch niet meer verder had moeten gaan."

Wijnaldum kan rekenen op de steun van bondscoach Ronald Koeman. " Gini heeft het goed verwoord. Je moet gewoon het veld afstappen. Gewoon weggaan. Oranje ook? Oranje ook ja. Iemand moet het toch doen." Wijnaldum gaat nog een stapje verder. "En niet meer terugkeren. De wedstrijd (Den Bosch - Excelsior, red.) had niet uitgespeeld mogen worden. Ik loop echt van het veld af. Ik ben gewoon weg."

"De trainer noemt de speler van Excelsior een zielig mannetje omdat hij juichte na een goal. Daar moet het allemaal niet meer over gaan. Het kan gewoon niet. Wij kijken niet naar kleur. Ik speel bij Oranje en we spelen voor het volk. Volgend jaar staan diezelfde mensen ook te juichen als wij succes hebben bij het EK. Dat is een heel gekke gedachte." Wijnaldum liet zich ook kort uit over de Zwarte Pieten-discussie. "Dat is echt aan verandering toe."