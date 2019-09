Weergaloze Marc-André ter Stegen redt Barcelona bij rentree Messi

Barcelona is er niet in geslaagd zijn eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League te winnen.

Op bezoek bij kwam de Catalaanse grootmacht niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel: 0-0. mocht zich met de remise nog gelukkig prijzen, want de grootste kans van de wedstrijd was na een klein uur spelen voor Dortmund: Marco Reus stuitte vanaf de strafschopstip op de uitblinkende Marc-André ter Stegen. Lichtpuntje voor Barcelona was de rentree van Lionel Messi in de tweede helft, maar de Argentijnse vedette kon het verschil nog niet maken. Frenkie de Jong speelde bij Barcelona de gehele wedstrijd.

Barcelona had het als verwacht niet eenvoudig in het Signal Iduna Park. De ploeg van trainer Ernesto Valvede domineerde weliswaar vanaf de eerste minuut het balbezit, maar grote kansen leverde de openingsfase niet op. Een van richting veranderd schot van Antoine Griezmann scheerde na een klein kwartier voetballen rakelings voorbij het doel van Roman Bürki en uit de hoekschop die daarop volgde kopte Gerard Piqué voorlangs. Dortmund hield zich in offensief opzicht lang gedeisd, maar kreeg na 25 minuten voetballen wel de grootste kans tot dan toe.



Reus dook na voorbereidend werk van Thorgan Hazard alleen op voor Marc-André ter Stegen, maar de doelman van Barcelona wist uiteindelijk knap te redden. Dortmund kwam gaandeweg beter in de wedstrijd en was op slag van rust opnieuw gevaarlijk: na een razendsnelle counter vuurde Jadon Sancho in kansrijke positie over. Beide teams gingen zodoende zonder doelpunten aan de thee. Barcelona moest in de absolute slotfase van de eerste helft nog wel een forse tegenvaller incasseren: Jordi Alba liep een spierblessure op en moest zich noodgedwongen laten vervangen door Sergi Roberto.



De tweede helft begon vervolgens zeer spectaculair. Luis Suárez was kort na de onderbreking dicht bij de 0-1, maar hij schoot uit een lastige hoek op Bürki. Dortmund kreeg vervolgens in de 55ste minuut een uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen. Reus mocht na een overtreding van Nélson Semedo op Sancho aanleggen voor een strafschop, maar de sterspeler van die Borussen zag zijn inzet gekeerd worden door Ter Stegen. Valverde voerde vrijwel onmiddellijk na de misser van Reus een dubbele wissel door: Ansu Fati en Sergio Busquets werden naar de kant gehaald ten faveure van Messi en Ivan Rakitic. Daardoor kwam De Jong op de positie van Busquets als controleur te spelen.



Fati groeide met zijn 16 jaar en 351 dagen uit tot de jongste speler van Barcelona ooit in de , maar het toptalent kon het verschil ditmaal niet maken. Ondertussen was het Dortmund dat de gevaarlijkste ploeg bleef. Reus schoot via een verdediger van Barcelona naast, Paco Alcácer werkte van dichtbij over en opnieuw Reus moest in kansrijke positie zijn meerdere erkennen in Ter Stegen. De absolute slotfase leverde, ondanks een goede mogelijkheid voor Messi, geen doelpunten meer op, waardoor beide teams met een punt van het veld stapten. Eerder vandaag speelden en Slavia Praag in dezelfde groep ook al gelijk (1-1).