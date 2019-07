Wanneer sluit de transfermarkt voor de Eredivisie, de Premier League, LaLiga, de Bundesliga en Serie A in 2019/20?

Clubs uit de Eredivisie hebben tot 2 september 23.59 uur de tijd om hun transfers af te ronden, maar hoe is dat dit jaar geregeld in de Europese top?

In seizoen 2018/19 vervroegde de Premier League haar deadline van 31 augustus naar de dag voor de start van de competitie en dit seizoen hanteert men dezelfde regel zodat clubs geen spelers meer kunnen aantrekken zodra het seizoen begonnen is.

In de rest van Europa houdt men echter vast aan de standaardregel van twaalf weken transferperiode. Zodoende kunnen Engelse clubs nog wel spelers verliezen. Hoe de data verspreid door Europa precies geregeld zijn, lees je in dit overzicht van Goal:

Wanneer sluit de transfertermijn in de Premier League?

De clubs uit de Premier League hebben gezamenlijk afgesproken dat alle inkomende transfers uiterlijk op donderdag 8 augustus 18.00 uur geregeld moeten zijn. Exact een dag later begint het nieuwe seizoen met de wedstrijd tussen en Norwich City.

Zodoende worden de clubs gedwongen om eerder te handelen en daar wordt goed gebruik van gemaakt. Tottenham haalde bijvoorbeeld Tanguy Ndombélé en pikte Rodri op. Een overzicht van alle transfers in de Premier League vind je hier.

Wanneer sluit de transfertermijn in de rest van Europa?

Grote Europese competities zoals LaLiga (Spanje), de (Frankrijk) en de (Duitsland) sluiten de markt net als de op 2 september, terwijl de alle Italiaanse clubs tot 23 augustus de tijd gunt om hun nieuwe versterkingen in te lijven.

Deze zomer zagen we in Spanje al veel vuurwerk van , , en , terwijl ook , en diverse grote deals wisten af te sluiten. Zo werden Frenkie de Jong (Barcelona) en Matthijs de Ligt (Juventus) voor enorme bedragen weggekocht bij en wist Atlético Joao Felix van in te lijven voor liefst 126 miljoen euro.