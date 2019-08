Vitesse afhankelijk van Russische steun: "We zijn niet in balans"

Vitesse kampt opnieuw met financiële problemen, zo vertelt algemeen directeur Pascal van Wijk vrijdag aan de Gelderlander.

De Arnhemmers hebben zonder de steun van de Russische eigenaar Valeri Oyf moeite om het hoofd financieel boven water te houden en volgens Van Wijk moet daar op korte termijn verandering in komen.

"We zijn niet in balans, het is lastig", zegt de directeur. "We hebben afgelopen zomer een stapje gezet, maar de fluctuaties zijn enorm. Het afgelopen boekjaar hadden we weer duidelijk een minder jaar. Gelukkig hebben we niemand hoeven te ontslaan. Maar een aantal aflopende contracten zijn niet verlengd, zowel in het voetbal als op kantoor. Het gat is nog steeds behoorlijk groot."

Lees beneden verder

Eigenaar Oyf, die de club in 2018 overnam, is bereid om de tekorten van aan te vullen. "Maar dat kan niet meer jaren zo blijven. Het is dus een grote uitdaging om in balans te komen", stelt Van Wijk, die ziet dat zijn club een aantal keer geholpen werd door de verkoop van spelers. "Ja, transfers kunnen je helpen. Daar kun je stappen mee zetten. Bony, Rashica en Nakamba en Van Wolfswinkel waren mooie voorbeelden. Maar de kosten en omzet zijn uiteraard ook belangrijk."

Vitesse is jaarlijks 1,8 miljoen euro kwijt aan de huur van stadion GelreDome en beschikt daarnaast over een net gerenoveerd trainingscomplex. Volgens Van Wijk is dat de oorzaak van de financiële problemen. "Het is de inrichting van deze organisatie. Het stadion, kijk naar dit gebouw op Papendal. Fantastisch met alle mooie faciliteiten, maar dat heeft ook een bepaalde prijs."

"De kosten passen niet bij de omzet die we hebben. Ja, als je het stadion zelf in bezit zou hebben, zou je stappen kunnen maken. De huur en alle kosten die we hebben zijn gewoon stevig en dat werkt niet in ons voordeel. We moeten gezonder worden."