Van den Brom vreest het ergste na naar incident: "Ik krijg het hier koud van"

John van den Brom houdt rekening met een ernstige knieblessure van Willem Janssen.

De 33-jarige aanvoerder van kwam tijdens de met 1-2 gewonnen bekerwedstrijd tegen verkeerd terecht na een luchtduel.

De trainer van FC Utrecht erkent in gesprek met FOX Sports het ergste te vrezen voor de verdediger. "Het gevoel? Dat het niet goed is. Willem is geen zeikerd, geen pieper. Hij is zelf altijd een positieve gozer, natuurlijk."

"Hij zit er nu zelf ook een beetje doorheen. Hij loopt op krukken, dat is meestal niet een goed vooruitzicht", zegt Van den Brom, die tijdens het interview wordt geconfronteerd met de beelden van de in pijn verkerende Janssen.

"Ik zie het nu voor het eerst. Het was koud, maar ik krijg het hier koud van. Als je de uitdrukking op zijn gezicht ziet... Ik weet wat hij constant doet om fit te zijn en om fit te blijven."

"Met zijn leeftijd...", aldus de coach, die geen voorspelling wil doen. "Kruisband? Ik ben geen dokter. Ik heb zelf wel ervaring met mijn knie, maar we moeten afwachten. Maar ik vrees wel."

FC Utrecht wist dinsdagavond met veel moeite af te rekenen met FC Eindhoven. Acht minuten voor aanvang van een eventuele strafschoppenreeks tekende Jean-Christophe Bahebeck voor de winnende treffer: 1-2.

De Domstedelingen spelen in de kwartfinales tegen IJsselmeervogels of , die het donderdagavond tegen elkaar opnemen.