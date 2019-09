Topscorers Champions League 2019/20: Twee koplopers

​Wie wordt dit seizoen de topscorer in de Champions League? Goal houdt je op de hoogte van de huidige stand.

Het -seizoen 2019/20 is begonnen. De eerste groepswedstrijden zijn gespeeld en dus is ook de strijd om de topscorerstitel losgebarsten.

Lionel Messi kroonde zich vorig seizoen tot topscorer van het toernooi door twaalf keer te scoren in tien wedstrijden voor . Het bleek niet genoeg voor de Catalanen, die in de halve finale werden geëlimineerd door latere winnaar .

Robert Lewandowski werd tweede in het klassement met acht doelpunten in acht wedstrijden voor . De Poolse spits maakte al zijn doelpunten in de groepsfase. Een viertal spelers maakten het podium compleet: Dusan Tadic, Moussa Marega, Cristiano Ronaldo en Sergio Agüero. De aanvallers van , , en scoorden allen acht keer.

Wie wordt de opvolger van Lionel Messi en dus topscorer van het Champions League-seizoen 2019/20? Goal houdt je op de hoogte van de laatste stand.

TOPSCORERS CHAMPIONS LEAGUE 2019/20

Erling Haaland begon het toernooi op de best mogelijke manier, de Noorse spits maakte direct een hattrick voor RB Salzburg. De Oostenrijkse topclub boekte een ruime 6-2 zege op KRC Genk en Haaland nam de helft van de productie van zijn ploeg voor zijn rekening. Het waren de eerste treffers voor de negentienjarige spits in de Champions League.

Ook Mislav Orsic liet zich van zijn best mogelijke kant zien. Dinamo Zagreb won onder zijn leiding met 4-0 van en de 26-jarige spits scoorde het tweede, derde én vierde doelpunt voor de Kroaten.

Tim Werner was de gevierde man voor . Dankzij de twee treffers van de Duitse spits begon de koploper van de met een overwinning aan de groepsfase, nadat in eigen huis met 1-2 verslagen werd. Ángel Di María vertolkte op zijn beurt een hoofdrol bij Paris Saint-Germain. Tegen zijn oude club nam hij twee treffers voor zijn rekening in de 3-0 zege voor de Franse landskampioen.

34 spelers scoorden eenmaal voor hun club tijdens de eerste wedstrijden in de groepsfase van de Champions League. Onder die spelers bevinden zich drie Ajacieden: Edson Álvarez, Quincy Promes en Nicolás Tagliafico. Zij zorgden ervoor dat de Amsterdammers met 3-0 wonnen van OSC.

Champions League topscorers 2019/20:

*Laatste update op 19 september 2019