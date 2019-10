Rakitic waarschuwt Barcelona: "Ik moet niet alleen genieten van de wandelingen door de stad"

Als het perspectief op speeltijd voor Ivan Rakitic bij Barcelona niet veranderd, wil hij met de leiding praten over zijn toekomst bij de club.

De Kroatische middenvelder werd in de zomer in verband gebracht met een transfer, waar de meest geïnteresseerde club leek te zijn. Op dit moment zou zijn situatie in de gaten houden.

Rakitic kwam dit seizoen in zes wedstrijden voor de Catalaanse grootmacht binnen de lijnen, maar deed dat slechts één keer als basisspeler en daar is hij niet gelukkig mee.

"Ik weet niet wat er nu gaat gebeuren", vertelt Rakitic, die op pad is met de nationale ploeg van Kroatië. "Het is moeilijk omdat ik wil spelen en niet alleen deel wil uitmaken van het team. Ik zal er alles aan doen om mijn situatie te veranderen."

"Ik heb nog een contract voor twee jaar en er is geen betere plek om te spelen dan , de beste club ter wereld, Maar ik moet spelen en niet alleen genieten van de wandelingen door de stad en over het strand."

"Ik heb met de mensen van de club gesproken, iedereen wist dat ik andere opties had. Ik wil vechten zodat het team ziet dat ik klaar ben om op het veld te presteren. Ik wil de fans bedanken voor de steun die ze me dit weekend hebben gegeven, maar als er niets veranderd, moeten we weer gaan zitten en praten over mijn situatie."

Rakitic, die sinds 2014 onder contract staat bij Barcelona, speelde tot dusver 274 wedstrijden voor de club, waarin hij 34 keer scoorde en 37 assists gaf. In die periode werd hij onder andere vier keer landskampioen en won eenmaal de .